Umfrage: Apples Ruf als Unternehmen deutlich schlechter als vor einem Jahr

Markenimage von Apple und Google sinkt deutlich

Amazon vorn, Tesla erstmals in Top 3

Apple hat als Unternehmensmarke längst nicht mehr so einen guten Ruf wie noch vor einem Jahr. Dies geht aus dem Ergebnis des aktuellen Harris Poll Reputation Quotient hervor, dessen Daten aus Befragungen von 25.800 US-Amerikanern stammen. Nachdem es Apple 2017 noch auf die fünfte Position schaffte, belegt das Unternehmen dieses Jahr nur noch Rang 29. Der Spitzenplatz geht zum wiederholten Mal an Amazon.Für Apple bedeutet das Umfrageergebnis einen kontinuierlichen Niedergang. 2016 führte der Harris Poll Reputation Quotient das Unternehmen aus Cupertino noch als zweitangesehenste Firmenmarke.Außer Apple ist auch Google als Unternehmen nicht mehr so populär wie letztes Jahr. Der Suchmaschinenriese stürzte von der 8. auf die 28. Position.John Gerzema von Harris Poll hat eine Erklärung für die Abwärtstendenz der beiden Silicon-Valley-Größen. Sowohl Apple als auch Google seien im letzten Jahr nicht durch bahnbrechende Innovationen aufgefallen. Es habe keine neuen Produkte vom Kaliber eines iPhone oder eines Dienstes wie Google Maps gegeben. Auch sei nicht genau absehbar, welche neuen Produkte noch in der Entwicklungs-Pipeline beider Unternehmen schlummern.Amazon hat laut der Umfrage den besten Ruf. Der Versandriese schaffte es in vier der letzten fünf Jahre auf die Top-Position. Gerzema erklärt dies damit, dass die Firma sehr präsent im Leben der Befragten sei und immer wieder neue Dienste sowie Produkte wie den Versand von Lebensmitteln oder Alexa-Lautsprecher vorstelle.Das gute Abschneiden von Autoentwickler Tesla (Platz 3) führt Gerzema insbesondere auf die PR-Künste von Gründer Elon Musk zurück: „Er ist ein moderner Marktschreier. Mit seiner positiven Einstellung schafft er es, die Fantasie der Menschen anzuregen.“