Überblick: Apples aktuelle Refurbished-Angebote, 50 Macs und 100 iPads

Seit Wochen ist Apples Refurbished Store für generalüberholte Macs und andere Produkte prall gefüllt. Auch in dieser Woche warten allein 50 Mac-Konfigurationen auf neue Besitzer. Doch nicht nur viele Macs, auch 100 verschiedene iPad-Varianten in allen Farben und Modellreihen sind aufgeführt. Wir geben im Folgenden einen Überblick, was der Refurbished Store momentan bereithält.(Store: Der günstigste verfügbare Mac ist momentan ein Mac mini mit 1,4 GHz aus dem Jahr 2014. Apple veranschlagt für diese Konfiguration 479 Euro - allerdings sollte man sich die Frage stellen, ob der Kauf eines dreieinhalb Jahre alten Modells noch sinnvoll sein kann. Das MacBook Air 13,3" von März 2015 ist für 889 Euro erhältlich. Auch hier gilt, dass bei drei Jahre alten Konfigurationen nicht mehr allerhöchste Zukunftssicherheit gegeben ist. In der Preisklasse unterhalb 1000 Euro gibt es auch das MacBook Air "Juni 2017" – das allerdings hardwaremäßig der 2015er Plattform entspricht.(Store: Im unteren vierstelligen Bereich tummeln sich aktuelle Baureihen des iMac 21,5" (allerdings mit herkömmlicher Festplatte, wovon abzuraten ist), MacBook und MacBook Pro 13,3". Auch den iMac 4K führt Apple, für 1439 Euro gibt es die Version mit Fusion Drive, 8 GB RAM und Radeon Pro 560.(Store: Ein MacBook mit 512 GB Flash-Speicher, verschiedene Ausführungen des MacBook Pro 13" sowie die günstigsten Modelle des iMac 27" mit 5K-Display dominieren die nächste Preisstufe. Für den großen iMac sind mindestens 1779 Euro auf den Tisch zu legen, mit Flash-Speicher anstatt Fusion Drive sind es 1879 Euro. Wer noch auf ein drei Jahre altes MacBook Pro (aus der Modellreihe vor dem MacBook Pro mit Touch Bar) Wert legt, findet für 1909 Euro eine Konfiguration – angesichts des geringen Speicherplatzes und der nicht mehr ganz zeitgemäßen Hardware-Plattform kein attraktives Angebot.(Store: Das aktuelle MacBook Pro mit Touch Bar steht ab 2379 Euro zur Verfügung, was einem Preisnachlass von mehr als 400 Euro entspricht. Außerdem finden Besucher des Refurbished Stores mehrere Varianten des iMac 5K vor. Weiterhin verkauft Apple den Mac-Alterspräsidenten – den seit viereinhalb Jahren unveränderten Mac Pro in Urnenform. Wer sich für ein vollausgestattetes, aktuelles MacBook Pro interessiert, kann für 4209 Euro zuschlagen und erhält dann 2 TB Flash-Speicher und eine Radeon Pro 560 mit 4 GB GDDR5 Grafikspeicher(Store: Die Sektion für generalüberholte iPads erfüllt so ziemlich jeden Wunsch. Von 219 Euro für ein iPad mini 2 (Oktober 2013) bis hin zu 1099 Euro für ein 12,9" iPad Pro der Serie "Juni 2017" lässt sich alles finden. Apple gibt immer auch das Datum der Markteinführung an. Bei den älteren Baureihen relativiert sich der Preisvorteil stark, bedenkt man Apples übliche fünfjährige Unterstützung. Etwas mehr für ein neueres Modell auszugeben ist daher meistens sinnvoll. Zu 2013er Modellen kann man zumindest nicht guten Gewissens raten.