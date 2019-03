Über den Tellerrand geschaut: Huawei stellt neues Topmodell mit Vierfachkamera vor

Huawei zielt direkt auf die Konkurrenz



Bild: Huawei

Hauptkamera hat 40 Megapixel

Teleobjektiv arbeitet mit einem Prisma

Achtkern-Prozessor und 8 Gigabyte RAM

P30 ist kleiner und günstiger

Preise: 999 und 799 Euro

Beim neuen Topmodell setzt Huawei ganz auf die Foto- und Videofähigkeiten: Das P30 Pro des chinesischen Smartphone-Herstellers verfügt über vier Kameras sowie einen Zehnfach-Hybridzoom und produziert angeblich auch in fast völliger Dunkelheit noch Bilder. Bei anderen Leistungswerten spielt das neue Handy offenbar ebenfalls in der höchsten Liga.Mit dem Flaggschiff, das jetzt in Paris der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, zielt Huawei direkt auf die Konkurrenz namens Apple und Samsung. Um gegen deren aktuelle und zukünftige Top-Smartphones bestehen zu können, setzt der chinesische Hersteller nach eigenen Angaben auf "zukunftsweisende Technologien bei Sensor, Optik und Design". Hinsichtlich der Kamera scheint das gelungen zu sein, denn mit einem DxOMark von 112 übernahm das Huawei-Gerät in dieser Wertung bereits den Spitzenplatz bei den Smartphones.Ausgestattet ist das P30 Pro auf der Rückseite mit einer 40-Megapixel-Hauptkamera, einer Ultraweitwinkel-Kamera mit 20 Megapixeln und einer 8-Megapixel-Telephoto-Kamera. Zu diesen gesellt sich noch eine Time-of-Flight-Camera. Der von Huawei mit dem Attribut "SuperSpectrum" versehene Sensor fängt das Licht auf neuartige Weise ein: Die in anderen Kameras eingesetzten grünen Pixel wurden durch gelbe ersetzt. Dadurch verfügt das P30 Pro über einen maximalen ISO-Wert von 409.600, was Aufnahmen bei nahezu völliger Dunkelheit erlauben soll.Das Teleobjektiv auf der Rückseite schickt das Licht über ein Prisma im Winkel von 90 Grad auf den Sensor. Diese Technik sorgt für eine größere Brennweite, gleichzeitig konnte das Smartphone dadurch schlanker gestaltet werden. Allerdings hat es trotzdem im Bereich der Linsen einen ziemlich markanten Buckel. Die ToF-Kamera liefert genaue Tiefeninformationen und erlaubt so die Simulation mehrerer Bokeh-Stufen. Die zusätzliche Frontkamera liefert Selfies mit einer Auflösung von 32 Megapixeln.Im Inneren des Huawei P30 Pro werkelt der hauseigene Achtkern-Prozessor Kirin 980, der auf einen Arbeitsspeicher (RAM) von 8 GB zugreifen kann. Das Dual-SIM-Smartphone verfügt über ein OLED-Display mit einer Diagonalen von 6,5 Zoll und einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Bildpunkten (400 ppi). Zur Auswahl stehen Modelle mit 128 und 256 GB Speicher, die mit einer NanoMemory-Card erweitert werden können. Ausgeliefert wird es mit dem aktuellen Android 9 in Huaweis Variante namens EMUI 9.1.Gleichzeitig stellte Huawei in Paris mit dem P30 (ohne "Pro") eine etwas kleinere und leicht abgespeckte Variante des Flaggschiffs vor. Diese arbeitet zwar ebenso mit dem Kirin 980, hat jedoch nur 6 GB RAM und ein lediglich 6,1 Zoll großes OLED-Display, das allerdings ebenfalls 2.340 x 1.080 Pixel aufweist (422 ppi). Der größte Unterschied zum P30 Pro ist beim Kamerasystem zu finden: Dem P30 fehlt die Time-of-Flight-Camera, der maximale ISO-Wert beträgt zudem nur 204.800.Der empfohlene Verkaufspreis des Huawei P30 Pro beträgt 999 Euro, für das P30 nennt der chinesische Hersteller einen Preis von 749 Euro. Beide Geräte sollen ab 5. April im Handel verfügbar sein. Einige Online-Händler nehmen bereits Vorbestellungen an. Huawei P30 bei Amazon vorbestellen Huawei P30 Pro bei Amazon vorbestellen