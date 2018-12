USB-C auf Lightning: Apple-lizenzierte Drittanbieterkabel könnten bald erscheinen

„USB-C auf Lightning“ möglicherweise zu günstigeren Preisen

Apple setzt bei Macs schon seit einigen Jahren verstärkt auf USB-C. Bei iPhones hingegen blieb Apple auch dieses Jahr Lightning treu. Falls Nutzern das Apple-eigene Angebot für „USB-C auf Lightning“ (Store: ) zu teuer ist, müssen sie Adapter oder nicht-zertifizierte Drittanbieterkabel verwenden, um ihr iPhone per Kabel etwa mit einem neueren MacBook-Modell zu verbinden.Bald könnte es aber von Apple lizenzierte Drittanbieter-Lösungen für für „USB-C zu Lightning“ geben. Damit ließen sich iPhones nicht nur mit MacBooks verbinden – ab dem iPhone 8 (oder neuer) könnten Nutzer auch auf die volle Leistung von 18W-Netzteilen zugreifen, um ihr Apple-Smartphone per Fast Charge schneller aufzuladen.Apple informierte einem Bericht zufolge bereits mehrere teilnehmende Zubehörsteller des „Made for iPhone“-Lizenzprogramms (MFi) darüber, eine neue MFi-Produktkategorie anzubieten. Konkret geht es um ein Kabel, das eine Verbindung von Lightning-Anschlüssen zu USB-C ermöglicht. Das Kabel benötigt einen modifizierten Lightning-Connector mit der Artikelnummer „C94“, den Teilnehmer des MFi-Programms fortan bestellen können, so der Bericht . Apple soll für das Bauteil 2,88 US-Dollar (pro Stück) verlangen.Die Lieferzeit ist aktuell mit „6 Wochen“ angegeben. Zubehöranbieter bekommen die benötigten Bauteile nach momentanem Zeitplan also Mitte bis Ende Januar. Da die Hersteller das entsprechende Zubehör danach erst noch produzieren müssen, ist mit dem Marktstart der ersten Produkte im Februar oder März zu rechnen. Die Hoffnung vieler Anwender dürfte sein, dass die Drittanbieter-Kabel preisgünstiger sind als die bereits von Apple erhältliche Lösung.