Twitter: Steigende Nutzerzahlen bei sinkendem Umsatz

Am gestrigen Mittwoch hat Twitter die Zahlen für das erste Quartal 2017 vorgestellt und zeigt dabei stark steigende Nutzerzahlen. Insgesamt seien in den ersten drei Monaten des Jahres 9 Millionen neue Anwender hinzugekommen. Somit steht man nun bei rund 328 aktiven Benutzern. Dabei musste man allerdings einen Umsatzrückgang hinnehmen. Für die nächsten Quartale zeigt sich das soziale Netzwerk optimistisch, da man an einer neuen Funktion arbeitet, welche neue Nutzer anziehen soll.So will man einen Live-Streaming-Dienst implementieren und künftig rund um die Uhr Inhalte ausstrahlen. Aktuell streamt Twitter lediglich Großereignisse wie Konzerte oder Fußballspiele. Dies könnte für den Dienst vor allem wegen der Einblendung von nicht überspringbaren 15-30 sekundenlangen Werbevideos interessant sein, mit denen der Konzern aus den roten Zahlen kommen könnte. Bislang finanziert sich der Dienst lediglich über das Einblenden von Werbung in der Timeline und gesponserten Postings.Wann genau der Sender ganztägig verfügbar ist, dazu konnte sich Twitter noch nicht äußern. Einem baldigen Start würde aber nichts im Wege stehen, so die verantwortlichen Manager. Insgesamt nahm die Börse Twitters Quartalszahlen gut auf und so stieg der Börsenkurs des sozialen Netzwerkes um knapp 10 Prozent auf 16,10 US-Dollar je Anteilsschein.Weiterführende Links: