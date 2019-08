Trump: "Cook ist ein guter CEO, weil er mich anruft während andere das nicht tun"

Cook kontaktiert Trump direkt

US-Strafzölle: Vorteil für Samsung, Nachteil für Apple

Durch Strafzölle will Donald Trump den einheimischen Markt schützen – eine Taktik, welche weitreichende Konsequenzen nach sich zieht. Unter anderem trifft er aber auch US-Unternehmen: Da Apple die allermeisten Produkte in China fertigen lässt, wären diese auch von der 10-prozentigen Einfuhrsteuer betroffen. Eigentlich sollen die Einfuhrzölle ab dem 1. September 2019 gelten – doch Trump verschob für manche Produkte wie Smartphones, Computer und Tablets die Einführung auf den 15. Dezember 2019.In einem Interview mit CNBC betont Trump die gute und produktive Zusammenarbeit mit Tim Cook. Trump sagt, dass Cook in anrufe, sobald er ein Problem sieht – andere Unternehmer und CEOs würden das nicht so handhaben, sondern eher teure Berater engagieren. Daher sei Tim Cook ein großartiger CEO, so Trump.Erst kürzlich scheint Cook Donald Trump davon überzeugt zu haben , dass die geplanten Strafzölle Apple sehr hart treffen würden, während Konkurrenten wie Samsung nicht betroffen wären – ein echter Wettbewerbsnachteil für Apple. Trump sagt, dass er Tim Cook kurzfristig unterstützen würde, da Apple ein großartiges amerikanisches Unternehmen sei. Die Aussage "kurzfristig" impliziert aber, dass sich Cook wohl nicht dauerhaft auf Ausnahmen bezüglich Strafzöllen verlassen kann.