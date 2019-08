Apples Widerstand gegen Strafzölle: US-Präsident hält Tim Cooks Argumente für "sehr überzeugend"

Starke Konkurrenz durch Samsung

Cook macht seine Bedenken deutlich

Erfolg bleibt abzuwarten

Bei einem Treffen mit Donald Trump hat Tim Cook einmal mehr seine großen Vorbehalte gegenüber Strafzöllen auf Importe aus China erneuert. Besonders das Argument, dass Apple erhebliche Nachteile im Wettbewerb vor allem mit Samsung drohen, scheint beim US-Präsidenten auf offene Ohren gestoßen zu sein.Tim Cook hatte Donald Trump übereinstimmenden Medienberichten zufolge während eines gemeinsamen Abendessens in Bedminster (New Jersey) unter anderem auf die starke Konkurrenz durch Samsung hingewiesen. Der südkoreanische Konzern wäre von Strafzöllen auf Importe in die USA nicht nennenswert betroffen, da er seine Geräte überwiegend im Heimatland und in Vietnam herstellt. Apple hingegen muss ab 1. September zusätzliche Abgaben in Höhe von zehn Prozent unter anderem auf AirPods, Apple Watch und HomePod zahlen. Zudem drohen ab 15. Dezember erhöhte Zölle auf iPhones, iPads und Macs.Der US-Präsident sagte im Anschluss, Tim Cook habe in dem Gespräch hinsichtlich der drohenden Importzölle seine Bedenken geäußert. "Die Abgaben würden es Apple erschweren, mit Unternehmen wie Samsung zu konkurrieren", so Donald Trump. Er habe den Apple-Chef gefragt, für wie stark er den südkoreanischen Wettbewerber halte; Cook habe ihm gesagt, dass Samsung ein sehr starker Konkurrent sei. "Tim hat ein sehr überzeugendes Argument vorgebracht", sagte Trump abschließend, "ich werde darüber nachdenken."Ob Cooks Bemühungen, die Strafzölle auf Importe aus China abzuwenden, Erfolg haben werden bleibt abzuwarten. Zwar hatte die US-Regierung jüngst die Einführung von Abgaben auf Smartphones und Computer mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft in den Vereinigten Staaten vom 1. September auf den 15. Dezember verschoben. Allerdings sind die Gespräche über ein Handelsabkommen zwischen den USA und China ins Stocken geraten, so dass die drohenden zusätzlichen Abgaben weiterhin wie ein Damoklesschwert über Apple und anderen Unternehmen hängen.