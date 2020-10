Tonprobleme: AirPods Pro erhalten Serviceprogramm

Austauschprogramm

Knisternde oder statische Töne, die sich in lauten Umgebungen, beim Training oder beim Sprechen am Telefon verstärken

Die aktive Geräuschunterdrückung funktioniert nicht wie erwartet, beispielsweise Verlust des Bassklangs oder Verstärkung von Hintergrundgeräuschen, z. B. Straßen- oder Fluglärm

Schon öfter war in Foren oder Social Media von Nutzern zu lesen, welche von komischen knisternden Tönen beim Verwenden der AirPods Pro berichten. Auch häufig sind Berichte zu nicht perferkt funktionierender Geräuschunterdrückung. Manche Käufer berichten gar, dass selbst die Austauschgeräte nach kurzer Zeit wieder ähnlich Fehler aufweisen. Die Anzahl der Berichte über den Sommer lässt bereits darauf schließen, dass es sich nicht um wenige Einzelfälle handelt.Nun scheint Apple das Problem identifiziert zu haben und startet ein Austauschprogramm mit dem Namen " Serviceprogramm für AirPods Pro bei Tonproblemen ". Das Programm kann bei Tonproblemen in Anspruch genommen werden, solange die produzierten AirPods Pro vor Oktober 2020 hergestellt wurden. Dies lässt darauf schließen, dass Apple im Oktober die Hardware-Probleme gelöst hat.Apple nennt zwei Problembilder, bei denen das Serviceprogramm in Anspruch genommen werden kann:Ist man von den oben genannten Probleme betroffen, bleiben drei Optionen: Einen Termin im Apple Store vereinbaren, einen autorisierten Apple Service Provider finden oder den Apple Support direkt kontaktieren. Ausgetauscht wird nur der betroffene AirPod, nicht stets beide oder auch das Ladecase. Andere AirPod-Serien sind von den oben genannten Problemen nicht betroffen und sind somit auch nicht Teil des Service-Programms.Das Programm ist allerdings nur für eine recht kurze Zeitspanne gültig: Apple tauscht im Rahmen des Servicesprogramms betroffene AirPod Pro nur für einen Zeitraum von zwei Jahren aus. Hier gilt der erste Verkauf über den Einzelhandel – nicht das Auslieferungsdatum in den Handel oder das Produktionsdatum.