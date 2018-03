Tipp für iOS 11: WLAN-Passwort unkompliziert und geschützt mit Gästen teilen

Auf dem iPhone des Gastes muss iOS 11 installiert sein.

Auch das iPhone, das iPad oder der Mac des Gastgebers benötigt iOS 11, bzw. macOS High Sierra.

Das iPhone, das iPad oder der Mac des Gastgebers muss mit dem heimischen WLAN-Netzwerk verbunden sein.

Auf sämtlichen beteiligten Geräten muss Bluetooth aktiviert sein.

Die Apple-ID des Gastes muss in den Kontakten des Gastgebers zu finden sein.

Stellen Sie sicher, dass alle oben genannten Voraussetzungen gegeben sind.

Der Gast öffnet nun die Einstellungen-App, klickt auf »WLAN« und wählt in der Liste das WLAN-Netzwerk des Gastgebers aus.

Nun muss das iPhone des Gastes nur noch in unmittelbare Nähe eines iPhones, iPads oder Macs des Gastgebers gelegt werden.

Auf dem Gerät des Gastgebers erscheint automatisch ein Pop-Up, welches das Teilen des WLAN-Passwortes anbietet. Der Gastgeber bestätigt dies mit dem Button »Passwort teilen«.

Der Gast sieht auf seinem iPhone, wie sich das Textfeld für das Passwort automatisch füllt und er fortan Zugriff zum WLAN-Netzwerk hat.

Auch im Detail versucht Apple immer wieder, bestimmte typische Situationen für iPhone-Besitzer komfortabler zu machen. Dazu gehörte bei der Entwicklung von iOS 11 zum Beispiel eine Möglichkeit, drahtlos das WLAN-Passwort auf andere iPhones zu übertragen, beispielsweise damit Gäste während ihrem Besuch im Internet surfen können, ohne Datenvolumen aufzubrauchen. Damit diese praktische Funktion aber auch tatsächlich läuft, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:Sind alle diese Voraussetzungen erfüllt, ist die Übertragung des WLAN-Passwortes sehr einfach - sogar so einfach, dass es Nutzer mitunter überrascht, wenn es von selbst angeboten wird.Diese neue Möglichkeit von iOS 11 hat einerseits den großen Vorteil, dass die Freigabe des WLANs für Gäste oder neue Geräte sehr viel schneller und unkomplizierter abläuft als bei der manuellen Eingabe des Passworts. Andererseits muss das Passwort selbst nicht offengelegt werden, somit ist auch die Sicherheit erhöht. Weil das Angebot zum Teilen des WLAN-Passworts selbstständig auf dem Gerät des Gastgebers auftaucht, müssen Nutzer nicht einmal von diesem Feature wissen, um es gegebenfalls einsetzen zu können.Umgekehrt fragen sich aber oftmals Nutzer, denen das Feature im Grunde bekannt ist, warum es bei ihnen nicht funktioniert. Die häufigste Fehlerquelle findet sich in der Voraussetzungen-Liste ganz oben. Meist ist entweder auf einem der Geräte Bluetooth deaktiviert oder die Apple-ID des Gastes findet sich nicht in den Kontakten des Gastgebers. Dies ist aber allein schon deswegen notwendig, damit nicht jeder Beliebige dafür sorgen kann, dass die Meldung zum Teilen des WLAN-Netzwerks auf den Geräten des Hauseigentümers erscheint.