Tipp: TV-App von der Home-Taste der Siri Remote entfernen

Mit dem Start der TV-App vergangene Woche hat Apple auch eine Änderung an der Tastenbelegung der Siri-Remote vorgenommen. Die Home-Taste mit dem Display-Symbol springt nun nicht mehr direkt in die App-Übersicht des Home-Bildschirm, sondern zunächst in die TV-App. Erst mit einem nochmaligen Druck gelangt man dann zur Übersicht.Wenn man eher selten die TV-App verwendet, gibt es allerdings keinen Grund, sich zu ärgern. Glücklicherweise lässt sich das Verhalten nämlich in den Einstellungen ändern. Dazu wechselt man in Einstellungen-App und kann dort unter "Fernbedienungen und Geräte" unter dem Punkt "Home-Taste" statt der TV-App wieder den Home-Bildschirm voreinstellen. Dadurch verhält sich die Siri-Remote dann wieder vor Einführung der TV-App.Alternativ kann man auch zweimal im Abstand von einer Sekunde auf die Home-Taste drücken. In diesem Fall wechselt das Apple TV beim ersten Druck in die TV-App und beim zweiten Druck dann innerhalb der TV-App in den Home-Bildschirm. Ein schneller Doppeldruck auf die Home-Taste wechselt hingegen in die Kartenansicht des App-Wechslers.