10-Jahres-Bonus: 750 Millionen Dollar für Cook

Bonus in Höhe von fünf Millionen Apple-Aktien

Cook verkauft Aktien im Wert von 750 Millionen US-Dollar

Tim Cook ist nicht nur Apples ranghöchster Angestellter, sondern wie bei CEOs in den Vereinigten Staaten weithin üblich auch Anteilseigner des Unternehmens. Der 60-Jährige erhält nämlich neben einem vergleichsweise geringen jährlichen Grundgehalt in Höhe von drei Millionen US-Dollar ebenso wie die anderen Führungskräfte in Cupertino sehr ansehnliche Aktienoptionen. Deren Größe hängt vom Erfolg des Unternehmens und der Betriebszugehörigkeit ab, zudem gibt es bestimmte Haltefristen.In dieser Woche wurde Tim Cook ein großes Aktienpaket überschrieben, das fünf Millionen Papiere umfasste. Dabei handelte es sich um eine Bonuszahlung, welche Apple und der CEO des iPhone-Konzerns bei dessen Amtsantritt vor zehn Jahren vertraglich vereinbart hatten (siehe ). Rund 20 Prozent des Pakets stellen eine erfolgsabhängige Prämie dar, der Rest war an eine zeitliche Frist gebunden, welche jetzt ablief. Cook erhielt die seinerzeit ausgehandelte Wertpapiervergütung laut Bloomberg in voller Höhe, da der kalifornische Konzern unter seiner Führung das damals gesetzte Ziel erreichte: Apples Aktienrendite musste hierfür in den vergangenen drei Jahren einen Wert erreichen, der für einen Platz im ersten Drittel der im S&P 500 gelisteten Unternehmen reicht. Mit knapp 192 Prozent belegt Apple in diesen Charts aktuell den 13. Rang.Tim Cook legte das ihm jetzt überlassene Aktienpaket allerdings nicht ins Depot, sondern verkaufte es unmittelbar nach dem Erhalt. Das geht aus einer Pflichtmitteilung des iPhone-Konzerns an die Securities and Exchange Commission (SEC) hervor, die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde. Der Apple-Chef erhielt für die Wertpapiere insgesamt 751,6 Millionen US-Dollar, davon wurden allerdings direkt fällige Steuern in Höhe von 397 Millionen US-Dollar abgezogen. Auf Tim Cooks Konto landeten also lediglich 354,6 Millionen US-Dollar. Aktien im Wert von knapp 10 Millionen US-Dollar spendete der CEO des kalifornischen Konzerns einer nicht genannten Wohltätigkeitsorganisation. Trotz des jetzt getätigten Verkaufs bleibt Tim Cook weiterhin einer von Apples Anteilseignern: Derzeit besitzt er noch rund 3,3 Millionen Aktien des Unternehmens. Wer sich angesichts derartigen Zahlen fragt, was ein einzelner Mensch mit so viel Geld anstellt: Tim Cook kündigte bereits vor einigen Jahren an, dass er sein Vermögen für wohltätige Zwecke verschenken will.