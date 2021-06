Tim Cook wendet sich an europäische Nutzer: Video klärt zum Thema „Privatsphäre“ auf

Tim Cook spricht sich abermals für Privatsphäre aus

Cook: „Datenschutz ist ein Grundrecht“

Kaum ein Tech-Unternehmen hat sich das Thema „Privatsphäre“ so auf die Fahnen geschrieben wie Apple. Das zeigte sich auch bei der Präsentation der neuen Updates für iOS, iPadOS, macOS und watchOS vor einer Woche: Craig Federighi nahm sich dieser Sache an und referierte einige Zeit lang ausschließlich über Features, welche die Datensicherheit der Anwender im Fokus haben. Tatsächlich sind auch die kommenden Updates mit zahlreichen Funktionen und Tools gespickt, welche Nutzern die Kontrolle über die von ihnen geteilten Daten geben möchten. In einem neuen Video geht Tim Cook näher darauf ein.Apple zeigt regelmäßig Ambitionen, das Thema „Datenschutz“ öffentlichkeitswirksam anzusprechen und mit dem Image des Konzerns zu verknüpfen. Hierfür nützt das Unternehmen die unterschiedlichsten Bühnen – vor allem in Europa: So hielt der Konzernchef ein flammendes Plädoyer zur Privatsphäre auf der diesjährigen Datenschutzkonferenz CPDP. Auch die Datenschutzgrundverordnung der EU stößt auf Cooks Zustimmung: Er sei laut eigenen Angaben ein großer Fan der DSGVO und wünscht sich ein ähnliches Bundesgesetz für die USA (siehe ). Nun veröffentlichte Apple ein Video auf den europäischen YouTube-Kanälen des Unternehmens – in Deutschland trägt es den schlichten Titel „Datenschutz“. In diesem erklärt der CEO, dass das Thema „für europäische Nutzer und Nutzer weltweit Priorität [habe]“.In dem Video beteuert Cook, dass es sich bei Datenschutz um ein Grundrecht handle. Apple wolle entsprechende Maßnahmen für alle Produkte umsetzen – und nicht den Kunden zum Produkt machen, wie das andere täten. Der CEO erwähnt die in der Vergangenheit erfolgten Bemühungen auf diesem Gebiet wie die Datenschutz-Labels und die Anti-Tracking-Maßnahmen . Dann übernimmt Federighi – und führt die neuen Privatsphäre-Features von iOS und iPadOS 15 auf. Dabei handelt es sich aber nicht um neues Material: Apple leitet auf den entsprechenden Teil der WWDC-Keynote über.Am Ende des Videos wendet sich Cook noch einmal direkt an den Zuschauer: Apple wolle dem Anwender die Möglichkeit geben, Technik sorgenfrei nutzen zu können – ohne befürchten zu müssen, ausspioniert zu werden. Übrigens scheinen Apples Bemühungen auch bei der Konkurrenz Beachtung zu finden: So kündigte Google an, Android ebenfalls mit Anti-Ad-Tracking-Maßnahmen ausstatten zu wollen (siehe ).