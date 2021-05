Witziger Apple-Werbespot: Tracking im echten Leben

Apple überträgt Tracking auf die reale Welt

Verfolgt von einer schnüffelnden Menschenmasse

iPhone-Nutzer sollen selbst entscheiden

Apples Anti-Tracking-Feature, das mit iOS 14.5 Einzug auf iPhones und iPads hielt, stößt bei Nutzern der Smartphones und Tablets aus Cupertino auf große Gegenliebe. Eine überwältigende Mehrheit der Nutzer verweigert Apps die Zustimmung zur Datensammlung, entweder von Fall zu Fall mithilfe der entsprechenden Pop-ups oder generell in den Systemeinstellungen. Apple stellt die App Tracking Transparency jetzt in den Mittelpunkt eines neuen Werbespots.Wie die Erfassung von individuellen Aktivitäten funktioniert und welche Auswirkungen sie hat, ist vielen Smartphone-Nutzern nicht bekannt. Apple wählte deshalb für den gut einminütigen Clip einen sehr plastischen Ansatz: Das Unternehmen zeigt, wie sich das in der digitalen Welt weitgehend unsichtbare Tracking im realen Leben anfühlen würde. Der Spot beginnt damit, dass der Hauptdarsteller namens Felix sich einen Coffee-to-go gönnt und dann vom Verkäufer verfolgt wird. Dieser steigt mit ihm in ein Taxi und tauscht mit dem Fahrer einige persönliche Daten des jungen Mannes aus. Zudem heftet sich ein Motorrad an Felix' Fersen und gibt per Funk die Bewegungsdaten an eine unsichtbare Zentrale weiter.Im weiteren Verlauf des Videos besucht Felix eine Bank und kauft in einem Drugstore eine Salbe gegen Juckreiz. Nach jeder Station wächst die Menge seiner Verfolger, bis er schließlich von einer wahren Menschenmasse begleitet wird. Jeder dieser "Tracker" beobachtet aufmerksam seine Aktivitäten und macht sich eifrig Notizen. Als der Protagonist schließlich zu Hause angekommen ist, machen sich seine schnüffelnden Begleiter in der ganzen Wohnung breit, registrieren auch hier, was er gerade macht, und durchstöbern seine persönlichen Unterlagen und Bücher. Schließlich zückt Felix sein iPhone und verbietet einer App namens "Pal About" das Tracking – woraufhin sich seine Verfolger explosionsartig in Luft auflösen und er seine Privatsphäre zurückgewinnt.Apple unterstreicht die Botschaft des Werbespots am Schluss noch mit einem prägnanten Satz: "Entscheide selbst, wer deine Informationen tracken darf – und wer nicht." Zudem ist das Video mit dem mehr als vierzig Jahre alten Song "Mind Your Own Business" der Band "Delta 5" unterlegt. Der iPhone-Konzern hebt mit dem Clip einmal mehr hervor, welchen Stellenwert er dem neuen Datenschutzfeature beimisst. Zudem macht er sehr anschaulich deutlich, wie gläsern die Nutzer werden, wenn Unternehmen wie etwa Facebook oder Google Zugriff auf ihre persönlichen Daten nehmen können. Apples App Tracking Transparency zeigt übrigens bereits Wirkung: Ersten Analysen zufolge haben Vermarkter ihre werblichen Aktivitäten auf iPhones und iPads leicht zurückgefahren und sie auf Android-Geräten verstärkt.