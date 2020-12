Tim Cook über Zukunft der Apple Watch, Augmented Reality – und wie sich COVID-19 auf Apple auswirkt

Apple Watch als Wegweiser in die Apple-Zukunft

Apple hat Großes mit Augmented Reality vor

Apples Arbeitsalltag geprägt von Corona

Tim Cook gab nach der voraussichtlich letzten Hardware-Präsentation des Unternehmens in diesem Jahr (AirPods Max) ein Interview, in dem der CEO einen kleinen Ausblick auf Apples Fokus für die nächsten Jahre gewährte. Konkret deutete er potenzielle Neuerungen bei der Apple Watch an. Er betonte ebenso die große Bedeutung von Augmented Reality für die Zukunft des Unternehmens. Zusätzlich ging er auf die Auswirkungen ein, welche die Corona-Pandemie nach wie vor auf die Arbeitsbedingungen bei Apple hat.Fitness und Gesundheit zählen zu den Bereichen, für die sich Tim Cook besonders interessiert. Vor allem die Apple Watch verkörpert alle diesbezüglichen Ambitionen des Unternehmens. Mit Funktionen wie Aktivitätsringen versucht watchOS, Nutzer zu sportlichen Aktivitäten zu motivieren. „Für mich sind die Ringe ein Ansporn. Da bekannt ist, dass Bewegung und Sport essenziell für die Lebensqualität sind, möchte ich die entsprechenden Watch-Features allein schon für mich selbst“, so Cook. Zudem seien die Fitnessfunktionen der Uhr vielfältig – jeder könne ein individuelles Workout-Programm zusammenstellen. Apples nächste Woche in den USA startender Abo-Dienst Fitness+ helfe dabei.Cook deutet im Interview weitere diesbezügliche Fortschritte der Apple Watch an. „Apples größte Beiträge für die Gesellschaft werden im Gesundheitsbereich sein“, so der Apple-Chef schon vor einigen Jahren. Der CEO steht nach wie vor zu seiner Aussage. In Zukunft sei mit noch mehr diesbezüglichen Features der Uhr zu rechnen: „Wir sind erst am Anfang. Denken Sie an die Anzahl der Sensoren in einem Auto.“ Zusätzlich zu den schon verfügbaren Funktionen wie Pulsmessung, EKG und Erkennung von Vorhofflimmern sollen in den nächsten Jahren neue Sensoren mehr und mehr Gesundheitsanalysen liefern. Gerüchten zufolge tüftelt Apple beispielsweise an Möglichkeiten, den Blutdruck des Nutzers mithilfe der Uhr zu ermitteln.Außer der Watch sieht Cook auch Augmented Reality als essenziellen Zukunftsbereich für Apple und die gesamte Tech-Industrie: „Wir sind an vorderster Front vieler AR-Entwicklungen.“ Im Gegensatz zu VR sei AR nicht zu immersiv und ermögliche es, sich weiterhin mit anderen Menschen in der unmittelbaren Umgebung auszutauschen. Während der Nutzer bei Virtual-Reality-Produkten oft ganz in eine künstliche Welt eintauche, lasse AR viele Möglichkeiten, mit der Umwelt in Kontakt zu bleiben und diese einzubinden. Meldungen zufolge plant Apple, in den kommenden Jahren eine AR-Brille auf den Markt zu bringen. Zu entsprechenden Gerüchten äußerte sich Cook naturgemäß nicht.Im Gespräch mit Michael Roberts von Outside widmet sich Cook auch einem der wichtigsten Themen unserer Zeit: COVID-19. Nur rund 15 Prozent der Apple-Angestellten arbeiten momentan vor Ort im Hauptquartier, so Cook. Alle anderen leisten ihren Beitrag Covid-bedingt von zuhause aus. Es bleibe abzuwarten, wann die Umstände wieder andere Arbeitsabläufe zulassen. Apple habe außerdem bereits mehr als 40 Millionen Gesichtsmasken produzieren lassen und an Organisationen auf der ganzen Welt gespendet, um bei der Eindämmung der Corona-Pandemie zu helfen.