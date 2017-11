Tim Cook: iPhone X kostet weniger als eine Tasse Kaffee pro Tag

Ähnlicher Preis wie „wenige Tassen Kaffee pro Woche“

Der vergleichsweise hohe Preis des heute erschienenen iPhone X sorgt bei vielen Experten und Apple-Fans für kontroverse Diskussionen über den tatsächlichen Wert des Geräts. Mit 1.149 Euro liegen die Kosten, die auf Kunden des diesjährigen iPhone-Flaggschiffs mindestens zukommen, deutlich höher als bei allen früheren Modellen.Apple-CEO Tim Cook relativierte im Rahmen der gestrigen Quartalskonferenz den Verkaufspreis des iPhone X. Je nach Finanzierungsmodell koste das Top-Modell weniger als eine Tasse Kaffee pro Tag.Tim Cook rechnete die Finanzierung des iPhone X anhand des derzeitigen Tarifs von AT&T vor. Das Basismodell gibt es beim genannten Provider für 33,34 US-Dollar pro Monat. Die Laufzeit beträgt 30 Monate, was in der Summe ziemlich genau dem amerikanischen Verkaufspreis von 999 US-Dollar entspricht. Cook dazu: „Wenn man darüber nachdenkt, sind das wenige Tassen Kaffee pro Woche. Es ist sogar weniger als eine Tasse in einer dieser netten Kaffee-Läden.“Zudem gebe es für Kunden die Möglichkeit, ihr altes iPhone bei Apple abzugeben und dafür einen Betrag zu erhalten, der mit dem Verkaufspreis des iPhone X verrechnet wird. Dadurch seien die Anschaffungskosten abermals geringer. Dazu muss aber gesagt werden, dass Verbraucher auf dem Gebrauchtmarkt oftmals höhere Summen erzielen können, als Apple für benutzte iPhones bietet.Cook sieht den Preis des iPhone X keinesfalls als überzogen: „Wir orientieren uns bei der Preisgestaltung am Wert, den wir liefern. Das iPhone X enthält viele neue Technologien, die die gesamte Industrie vorantreiben.“