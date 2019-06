Tim Cook als Chef – Glassdoor-Ranking der beliebtesten Arbeitgeber

Top 100 liegt weit über dem Durchschnitt

Was Mitarbeiter sagen

Wer in den jährlich veröffentlichten "Glassdoor Top 100" auftaucht, zählt zur absoluten Elite der CEOs – und zwar in der Disziplin "Wie bewerten Mitarbeiter die Person an der Spitze des Unternehmens?". Auch Tim Cook ist mit einer Zustimmungsrate von 92 Prozent wieder in der Liste vertreten und konnte sich im Vergleich zum Vorjahr sogar um einen Prozentpunkt verbessern. Vor einem Jahr lag der Apple-Chef auf Platz 96, die 2019er Top 100 sehen ihn auf Rang 69. Damit ist er ein gutes Stück von seinem bisherigen Rekordwert entfernt, 2016 brachte es Cook auf 96 Prozent Zustimmung unter Mitarbeitern und damit Rang 8.Der durchschnittliche US-CEO kann auf Zustimmung von 69 Prozent der Mitarbeiter setzen, was deutlich macht, wie anerkannt die Unternehmensleiter in den "Glassdoor Top 100" sind. Um die Daten mit anderen CEOs in Relation zu bringen: An der Spitze steht Pat Gelsinger von VMware mit sagenhaften 99 Prozent, Microsofts CEO Satya Nadella landet mit 98 Prozent auf Rang 6. Dessen Vorgänger Steve Ballmer unterbot vor zehn Jahren hingegen sogar die Marke von 25 Prozent. Steve Jobs wurde ebenfalls in der Liste geführt und erreichte durchschnittliche Werte von knapp unter 90 Prozent – lediglich im Jahr seines Todes waren es 97 Prozent.Die konkreten Rückmeldungen der Beschäftigten unterscheiden sich kaum von den Vorjahren – oder gar Vorjahrzehnt. Gelobt wird weiterhin das Gefühl, an einer ganz großen Sache mitwirken zu dürfen. Gleichzeitig lautet aber auch häufig geäußerte Kritik, man wisse angesichts Apples strikter Geheimhaltung oft gar nicht, worum es sich dabei handelt. Bei Apple treffe man auf eine große Zahl besonders kluger Köpfe und auf ein (meist) exzellentes Betriebsklima, welches allerdings durch teils übertriebenen Leistungsdruck und lange Arbeitszeiten getrübt werde. Begeistert zeigen sich Mitarbeiter von Apples Politik der letzten Jahre, vehement für Toleranz, Bürgerrechte und Gleichberechtigung einzutreten.