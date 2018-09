Testberichte über die Apple Watch 4: Display, Haptik und Performance

Das Display überzeugt alle

Haptik und Design

Performance

Die größten (Technologie-)Seiten haben mittlerweile Rezensionen über den neusten Spross der Apple-Watch-Familie verfasst. Entsprechend unterschiedlich fallen die Testberichte in unserer Presseschau aus: Während etwa Bloomberg von ganz vorne beginnt und bei der Betrachtung auch watchOS voll einbezieht, vergleicht TechCrunch mit anderen Smartwatches und sieht die Apple Watch in manchen Kategorien weiter auf Platz 2.Die offensichtlich größte sichtbare Veränderung betrifft den Bildschirm der Uhr. Mit rund 30 Prozent mehr sichtbarer Fläche bietet die Apple Watch deutlich mehr Platz für Text, Grafik und Bedienelemente. Entsprechend gut kommt der neue Screen bei den Rezensenten an: Indepentent (UK): "Aber die Größe ist nicht das einzig Tolle am Bildschirm, es sind die Kanten. Wo das Apple-Watch-Display vorher rechteckig war, wie (…) fast jeder Bildschirm, hat dieses Diplay gebogene Kanten, die sich perfekt an die Form der Lünette anpassen." TechCrunch : "Die Tatsache, dass die Lünette schmaler ist, bedeutet auch, dass App-Designer sich nicht so stark auf schwarze Hintergründe versteifen müssen, um ungenutzten Platz zu verdecken." New York Times : "Durch das größere Display sieht alles auf der Watch besser aus, Text eingeschlossen." Wired : "Aber in der Praxis fühlt sich der Screen so entscheidend größer an wie beim Wechsel von iPhone 5 auf iPhone 6. Die abgerundeten Kanten und die dünnere Lünette bieten einem wesentlich mehr Platz, was das Lesen und Tippen erleichert. Das änderte die Art und Weise, wie ich die Uhr benutzte: Ich habe mehr Komplikationen auf jedes Ziffernblatt gepackt, durch Texte gescrollt, Herz- und Trainingsdaten betrachtet und spielte sogar mit News und Fotos in einer Weise, wie ich es seit der Einführung der Uhr nicht tat." Bloomberg : "In den ersten beiden Tagen, als ich mein Handgelenk hob und das Display einschaltete, wollte ich fast einen Satz zurück machen, konfrontiert mit der schieren Menge an Informationen, die mich anstarrten. Das Display ist eigentlich nicht heller oder seine Pixel dichter, aber die Größe des Displays spielt deinen Augen Streiche und lässt alles ein wenig, ja, "mehr" erscheinen."Während einige Medien die praktischen Vorteile des Designs hervorheben, nehmen andere den ästhetischen Wert stärker ins Visier. Vogue : "Diese neuste Version, die in zwei neuen Größen, 40mm und 44mm, erhältlich ist, fällt etwas eleganter aus als ihr Vorgänger – ich denke aufgrund ihres schlankeren Gewichts (Apple sagt, dass sie 6 Prozent dünner ist) und den sanft geschwungenen Ecken." Techradar : "Das Hauptmerkmal der Apple Watch ist wirklich ihr Design…" Wareable : "Es mag nach nichts klingen, aber Millimeter machen den Unterschied bei Uhren aus, und diese Verschiebung sorgt für die bisher bestaussehende Apple Watch." Indepentent (UK): "Das Design ist einfach wunderschön und das helle, lebhafte Dispay mit seiner schmalen, geschwungenen Lünette wirkt sensationell." TechCrunch : "Das Design war schon früher ein wenig polarisierend, aber ich vermute, dass die meisten Benutzer die Dinge, die es bietet, inzwischen schätzen gelernt haben – einschließlich der Möglichkeit, mehr Text auf dem Bildschirm unterzubringen." Hondinkee (Uhrenmagazin): "Es gab bisher massiv-goldene Uhren und Aluminiumuhren, die in einer weichen Goldfarbe eloxiert wurden, aber nie etwas mit dieser Kombination aus Glanz, Gewicht und Erschwinglichkeit. Sie hat definitiv etwas luxuriöses und der besondere Goldton ist ein wenig warm und gleichzeitig ein wenig weich."Apple behauptete in der Präsentation die Apple Watch Series 4 sei so schnell wie ihr Vorgänger. Die Tester sind dieser Aussage nachgegangen und bestätigen zumindest eins: Die Uhr reagiert spürbar schneller. New York Times : "Der Geschwindigkeitsunterschied war am deutlichsten bei der Verwendung von Siri, Apples Sprachassistenten. Indem ich die Uhr einfach in Richtung meines Mundes hob, konnte ich einen Befehl geben wie "Stell einen Timer auf 20 Minuten ein", und die Uhr reagierte kaum verzögert." The Strait Times : "Dank des neuen S4 64-Bit Dual-Core-Prozessors fühlen sich Swiping, Tapping und das Starten von Apps viel schneller an." iMore : "Man bemerkt die Leistung, selbst wenn man einfache Dinge tut, wie z.B. zwischen den komplexeren Zifferblättern swipen, Siri aufrufen oder beim Springen durch die verbesserten und neuen Kommunikations-, Gesundheits- und Fitnessfunktionen." Bloomberg : "Diese Uhr ist blitzschnell. Die ursprüngliche Apple Watch litt unter Geschwindigkeitsproblemen und selbst die Serie 3 konnte mit der Zeit etwas träge werden. Mit der Serie 4 hatte ich keine Probleme. Null. Die Uhr ist flott und reaktionsschnell und tut genau das, was ich brauche, wenn ich es brauche."