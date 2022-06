Test: High End Kopfhörerklang für unter 250 Euro mit HiFiMan HE400se und qudelix 5K Mobil-DAC

kann

Marke HiFiMan Bezeichnung HE400se Art magnetostatischer Over-Ear Empf. Preis (€) 109 Verfügbarkeit sofort

Kompakt

Marke qudelix Bezeichnung 5K Art Mobil-DAC mit Bluetooth Empf. Preis (€) 129 Verfügbarkeit sofort

Testberichte von Audio-Produkten, die letztlich auch von praktisch allen Apple-Usern in der einen oder anderen Form genutzt werden, haben in REWIND Tradition. Genauso Tradition sind Preisdiskussionen zu dem Thema. In vielen Fällen wurden getestete Produkte als zu teuer oder im Extremfall gar als „Abzocke“ bezeichnet – was selten fair und meistens eine recht undifferenzierte Betrachtungsweise ist, weil teils sehr aufwendige und (im Vergleich zu Apple Hardware) in Kleinserie produzierte Geräte nun mal ihren Preis haben.Die Frage ist eher: Wasman sich leisten und wasman sich leisten. So ist letztendlich alles, was mehr als nur die Grundbedürfnisse erfüllt, in gewisser Weise Luxus, den man sich entweder gönnt, oder auch nicht. Nicht nur bei HiFi, sondern genauso auch bei allen anderen Konsumer-Produkten, einschließlich iPhone oder Mac.Im Gegensatz zu Apple, wo man praktisch nie ein echtes Schnäppchenprodukt findet, das weit günstiger ist, als seine Beschreibung vermuten lässt, kommen derartige Ausnahmeerscheinungen in der HiFi-Welt durchaus vor. Sie sind nur rar gesät und verdienen daher den Geheimtipp-Status.Genau so einen Geheimtipp möchte ich Ihnen hier vorstellen. Es handelt sich um die Kombination aus dem Over-Ear Bügelkopfhörer HiFiMan HE400se , das Einstiegsmodell des erfahrenen Herstellers von High-End-Kopfhörern, zusammen mit dem kleinen Mobil-DAC namens Quedlix 5K . Beide Produkte kommen aus chinesischer Fertigung, werden aber von einem offiziellen deutschen Vertriebspartner importiert und verkauft und sind somit keine fragwürdigen Direktimporte über zweifelhafte Billig-Versender ohne belastbare Garantie und seriöse Nachweise für hiesige Sicherheitsstandards.Ein in Deutschland ansässiger Importeur, wie in diesem Fall die Firma NT-Global, die ihre Produkte im Online-Shop hifi-passion.de vertreibt, muss für seine Angebote alle hiesigen Vorschriften erfüllen und beispielsweise sicherstellen, dass CE-Logos auf den Produkten prangen und diese nicht einfach nur selbst gemachte Aufkleber des Herstellers sind. Das geht bis hin zur Rücknahmepflicht für Elektrogeräte, wofür diese im Elektro-Altgeräte-Register (EAR) angemeldet werden müssen. Das gilt sogar für rein passive Anschlusskabel, wie die später im Text erwähnten optionalen Anschlussvarianten.