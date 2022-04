Test: Drei LED-Lampen für Fotografie, Arbeit und Freizeit/Hobby – Rewind bringt Erleuchtung

Neewer LED Ringlicht 6 Zoll – Preis derzeit deutlich unter 20 Euro

Coquimbo LED Arbeitsleuchte – Preis für zwei Stück um 20 Euro

WUBEN A9 Stabtaschenlampe – Preis knapp 250 Euro

Es ist schon eine Weile her, dass ich mich intensiver mit LED-Lampen beschäftigt habe. Zuletzt mit der Taschenlampe Walther Pro PL70r ( Testbericht ). Das war Anfang 2016. Bereits seit 2013 habe ich eine Lupine Betty TL2 S im Einsatz (siehe Rewind PDF ) und noch etwas länger, seit 2011, die Lupine Piko TL Max ( Rewind PDF ). Die vom deutschen Hersteller Lupine stammenden Taschenlampen sind absolutes High End – vor allem preislich. Inzwischen gibt es zu den genannten Modellen Nachfolger bzw. wurde ihre Technik verbessert.Allerdings haben vor allem die Chinesen in der Zwischenzeit auf diesem Sektor mächtig zugelegt. Bei Amazon finden sich unzählige LED-Lampen (Taschenlampen, Arbeitsleuchten, Fotoleuchten etc.) zu teils absurd niedrigen Preisen und mit technischen Daten, die ihrem geringen Preis spotten. Leider sind darunter auch einige Schwarze Schafe, die mit völlig unrealistischen Werten protzen. Wie zum Beispiel dieses Prachtexemplar , dass für nur 39 Euro fette 90.000 Lumen liefern soll. – Zumindest laut Überschrift. Im Text sind es dann „nur“ noch 10.000 Lumen, was immer noch unglaubwürdig ist.Aber es finden sich unter den Anbietern aus China und anderen Ländern selbstverständlich auch seriöse Anbieter, die viel Wert auf beste Technik, glaubhafte technische Daten und höchste Materialqualität legen. Oder auch solche, die zwar unverschämt billige, aber dennoch brauchbare Lampen liefern. Dabei sollte aber jedem Klar sein, dass für ein paar Euro-Fuffzich keine Spitzentechnologie geliefert wird, sondern einfachste Komponenten, die durchaus ihren Dienst zur Zufriedenheit verrichten können.Ich habe aus dem Riesen-Angebot drei sehr unterschiedliche LED-Lampen herausgepickt und in den vergangenen Wochen ausgiebig in verschiedenen Situationen getestet. Diese sind:Im folgenden möchte ich Ihnen die drei Kandidaten ausführlich und im Einzelnen vorstellen, sowie meine Erfahrungen mit ihnen Schildern.