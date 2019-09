Terminverschiebung: iOS 13.1 und iPadOS 13.1 kommen schon eine Woche früher

Verschiebung: iOS/iPadOS 13 am 24. September

Schon am kommenden Dienstag

Unklar: tvOS und macOS 10.15

Apples Update-Herbst ist in diesem Jahr nur mit Terminkalender zu überblicken, denn anstatt zweier Termine (iOS für iPhone und iPad sowie macOS) erfolgt der Rollout in zahlreichen Stufen. Heute veröffentlichte Apple beispielsweise iOS 13, allerdings nicht iPadOS und tvOS. watchOS 6 steht auf den Servern bereit, erscheint aber bei den meisten Nutzern immer noch nicht in der Software-Aktualisierung. Für die 2016er Watch-Generationen ist das Update ohnehin noch nicht, denn Apple will erst zu einem späteren Zeitpunkt im Herbst Unterstützung für die Series 1 und Series 2 nachreichen. Auch macOS 10.15 Catalina kommt erst zu einem späteren Zeitpunkt, ohne dass Apple ein genaues Datum nannte.Damit nicht genug, lässt Apple ein weiteres größeres iOS-Update unmittelbar auf das heutige Major Release folgen. Offensichtlich musste es aber zu einer erneuten Terminkorrektur kommen, denn plötzlich dokumentiert Apple für iOS 13.1 und iPadOS 13.1 nicht mehr den während des Events genannten 30. September, sondern den 24. September. Die Angabe ist auf den Produktseiten zu finden und stammt vom heutigen Tag. Bis gestern hatte Apple den letzten Septembertag dokumentiert.Demnach erscheinen iOS 13.1 und iPadOS 13.1 bereits am kommenden Dienstag, also in gerade einmal fünf Tagen. Dies ist reichlich merkwürdig und man kann durchaus die Frage in den Raum werfen, was der Masterplan hinter dieser Taktung sein soll. Warum nicht direkt iOS 13.1 erschien und es in kürzester Zeit zwei große Updaterunden gibt, weiß nur die Entwicklungsabteilung – zumal man die neuen iPhone-Modelle ja durchaus mit einem System ausliefern könnte, das erst einige Tage später allen Nutzern zur Verfügung steht. Die gestern erschienene vierte Betaversion von iOS 13.1 scheint damit wohl zur inoffiziellen GM zu werden.Noch unklar ist, ob damit auch tvOS vom 30. September auf den 24. September vorgezogen wurde. Sofern Apple plant, das neue Spielenetzwerk "Apple Arcade" schnellstmöglich auf alle Plattformen zu bringen, würde sich der 24. ebenfalls anbieten. Keine neuen Informationen gibt es zu macOS Catalina. Die Produktseiten mit Vorschau auf das neue System sprechen weiterhin von einem Update im Laufe des Monats Oktober.