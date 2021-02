Termin des Apple-Event angeblich bekannt geworden – gibt es am 16. März neue Hardware?

Neue Generation des iPad Pro

Die AirTags – kommen die Etiketten diesmal wirklich?

MacBook Pro M1?

Im März 2015 war es "Spring Forward", 2016 lautete der Slogan "Let us loop you in", im März 2019 dann "It's show time". März-Events haben bei Apple Tradition und Apple wählte diesen Monat schon häufig zur Ankündigung der ersten großen Produktneuheiten eines jeden Jahres. Mehrere Berichte hatten bereits darauf angedeutet, dass der kommende Monat spannend werden könnte – und nun ist angeblich auch der Termin der nächsten Apple-Veranstaltung durchgesickert. Der Economic Daily News zufolge wählte Apple den 16. März aus, um mindestens zwei Dinge vorzustellen. Als Format wähle das Unternehmen wohl wieder ein vorproduziertes Video, so wie man es schon von den letzten Events kannte.Weitgehend einig ist sich die Gerüchteküche darin, dass eine neue Generation des iPad Pro erscheinen soll. Diese werde auf einen A14X-Chip setzen, 5G-Unterstützung mitbringen und möglicherweise als erstes Apple-Gerät über ein Mini-LED-Display verfügen. Auch Jon Prosser hatte sich gerade erst darüber ausgelassen und sprach ebenfalls von einer März-Ankündigung. Etwas weniger eindeutig ist die Informationslage bezüglich des iPad mini, hier kursierten widersprüchliche Angaben bezüglich der geplanten Markteinführung.Gleichzeitig soll auch ein anderer Artikel das Licht der Technikwelt erblicken, welcher seit mehr als eineinhalb Jahren durch diverse Funde in den Systemtiefen so gut wie bestätigt ist. Die AirTags, jene ominösen Etiketten zum Wiederfinden verlegter Gegenstände, werden diesmal tatsächlich zum Thema auf einem Apple-Event. Sollte die Vorhersage indes erneut nicht zutreffen, haben sich die AirTags endgültig zum Running Gag einer jeden Gerüchte-Zusammenfassung entwickelt – denn in jedem Ausblick war stets die Rede davon, diesmal sei es endlich so weit.Keine neuen Angaben gibt es zu möglichen Aktualisierungen im Mac-Bereich. Zwar stehen sowohl iMacs als auch das MacBook Pro zur Umstellung auf hauseigene M-Chips bereit, dennoch wagte keine der bekannten Stimmen eine präzisere Voraussage. Im vergangenen Herbst war mehrfach zu hören, zumindest das MacBook Pro werde nur per Pressemitteilung angekündigt – ein Event für iPad & AirTags, dann aber keine Erwähnung des MacBook Pro klingt allerdings nicht übermäßig glaubwürdig.