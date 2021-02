Jon Prosser: AirTags und neue iPad-Pro-Modelle erscheinen im März

AirTags und iPad Pro im März

iPad Pro mit A14X?

Im März auch Macs?

Bereits in Entwicklervorabversionen von iOS 13 tauchten Hinweise auf smarte Etiketten von Apple auf. Diese befestigt man an eigenen Gegenständen und können bei Verlust geortet werden. Viele gingen von einer Vorstellung im Herbst 2019 aus – doch eine Ankündigung der AirTags blieb aus. Obwohl auch im Jahr 2020 viele Hinweise, Leaks und sogar Zubehörartikel auftauchten, präsentierte Apple das neue Produkt nicht. Die Gründe hinter der Verzögerung sind bislang unbekannt. Möglicherweise traten technische Schwierigkeiten auf und man wollte ein ähnliches Debakel wie bei der Qi-Ladestation AirPower vermeiden – diese kündigte Apple an, stieß aber in der weiteren Entwicklung auf Hürden, die nicht zu überwinden waren und beerdigte AirPower nach zahlreichen Verzögerungen.Der bekannte Leaker Jon Prosser will nun erfahren haben, dass Apple für den März gleich zwei Ankündigungen plant: Die AirTags sollen nun endlich der Öffentlichkeit vorgestellt werden, gemeinsam mit neuen Modellen des iPad Pro. Prosser sagte sehr verlässlich die Ankündigung des iPhone SE der 2. Generation und eine Aktualisierung des iMac voraus – doch lag bei den AirTags daneben. Der Herbst 2020 verstrich ohne Ankündigung der Apple-Etiketten.Apple aktualisierte die iPad-Pro-Reihe zuletzt im März 2020 und setzte einen A12Z statt A12X-Prozessor ein. Diese unterschieden sich aber nur durch einen zusätzlichen GPU-Kern (8 statt 7), ansonsten war der 7-nm-Prozessor baugleich zum Vorgänger. Das iPad Pro mit A12X stellte Apple bereits im Jahr 2018 vor und Kunden warteten bisher vergeblich auf ein iPad Pro mit A13 oder A14.Das iPad Air erhielt im Herbst 2020 ein Update – und bekam einen Apple-A14-Prozessor spendiert. Noch ist unklar, welchen Chip die neuen iPad-Pro-Modelle erhalten. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die 2021er-Modelle einen erweiterten A14-Chip in 5-nm-Fertigungsweise erhalten und somit von der Performance her wieder deutlich an den sonstigen iPad-Modellen vorbeiziehen. Momentan zumindest ist das aktuelle iPad Pro aufgrund des in die Jahre gekommenen Prozessors kein sonderlich ratsamer Kauf. Interessenten ist anzuraten, auf die nächste Generation zu warten oder ein iPad Air in Betracht zu ziehen.Momentan geht die Gerüchteküche davon aus, dass Apple im März auch weitere Macs mit eigenen Apple-Prozessoren vorstellt. Konkret rechnen viele mit der Vorstellung eines MacBook Pro 16" und iMac mit schnelleren M-Chips. Es ist aber auch möglich, dass Apple die Vorstellung erst im Sommer oder gar im Herbst plant.