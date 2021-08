Telekom verkauft eigene Fernbedienung für Apple TV nun einzeln

Telekom-Remote mit beleuchteten Tasten, aber ohne Akku

Auch in der Schweiz erhältlich

Wer ein neues Apple TV kauft, kommt in den Genuss der überarbeiteten Siri Remote: Die neue Fernbedienung verfügt im Vergleich zur Vorgängerin über einen dedizierten Ausschaltknopf und ersetzt die Touchfläche durch ein Clickpad, welches ebenfalls berührungsempfindlich ist. Allerdings strich Cupertino bei der aktuellen Generation die Beschleunigungssensoren und das Gyroskop, sodass viele Spiele-Apps nun zwingend einen Game-Controller erfordern. Die Telekom bietet für Kunden von MagentaTV eine Alternative an: Das Unternehmen legt dem Apple TV 4K eine eigens aufbereitete Fernbedienung bei. Diese kann ab sofort auch einzeln bestellt werden.Die Fernbedienung für MagentaTV weist einige Unterschiedliche im Vergleich zum Apple-Pendant auf: Besonders augenfällig ist die Größe – sie ist deutlich länger als die Siri Remote. Außerdem findet sich im oberen Drittel eine Taste, um jederzeit eine Programmübersicht des Dienstes aufrufen zu können. Ebenfalls neu ist eine dynamische Hintergrundbeleuchtung der Tasten, welche erst dann wirksam wird, wenn sich die Fernbedienung in einem dunklen Raum befindet und der Nutzer sie anhebt. Eine Wippe ermöglicht das rasche Umschalten zwischen den Sendern. Im Gegensatz zur Siri Remote kommt bei der Telekom-Variante kein Akku zum Einsatz: Nutzer benötigen für die zirka 82 Gramm schwere Fernbedienung zwei AAA-Batterien.Nun lässt sich die Fernbedienung unter diesem Link auch ohne Apples Set-Top-Box für 40 Euro zuzüglich 6,95 Euro Versandkosten bestellen. Zwei Batterien und eine Anleitung sind im Lieferumfang enthalten. Neben den beiden Generationen des Apple TV 4K ist die Remote auch mit dem Apple TV HD (auch als vierte Generation bekannt) kompatibel. Die baugleiche Fernbedienung gibt es übrigens auch bei anderen Telekommunikationsanbietern – zum Beispiel Salt in der Schweiz: Die Eidgenossen rufen 39,95 Franken hierfür auf.