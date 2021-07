Telekom-Kunden erhalten 31 Tage lang unbegrenztes Datenvolumen

Voraussetzung für das Angebot: Die MeinMagenta-App

Voraussetzungen

MagentaMobil inklusive Young

Family Card inklusive Basic oder Start

Kids & Teens

Dem einen oder anderen Inhaber eines Vertrags der Deutschen Telekom ist sicherlich schon aufgefallen, dass Anfang dieses Monats kein Bonus-Datenvolumen über die MeinMagenta-App zur Verfügung steht: Üblicherweise verschenkt der Anbieter bereits seit Jahren 500 MB pro Monat an Bestandskunden. Wie sich nun zeigt, hat sich der Netzbetreiber diesmal etwas anderes einfallen lassen – einen Monat lang müssen sich Kunden keine Gedanken um ihren Verbrauch machen, sofern bestimmte Voraussetzungen vorliegen.Die Telekom lockt derzeit mit einem ganz besonderen Angebot: Kunden können auf Wunsch das „Unlimited Datengeschenk“ buchen, welches seinem Namen alle Ehre macht: 31 Tage lang wird das dem Tarif eigene Datenvolumen nicht angetastet. Dabei spielt es keine Rolle, auf welche Art das mobile Internet bemüht wird: 4K-Inhalte lassen sich ebenso unbegrenzt streamen wie Lossless-Musikdateien. Der Buchungszeitraum erstreckt sich vom 12. Juli bis zum 9. August dieses Jahres. Unabdingbar ist die MeinMagenta-App: Über diese Anwendung lassen sich unter anderem Rechnungen einsehen, Anrufe umleiten und die Geschwindigkeit des Internets messen. Sie steht im App Store zum kostenlosen Download bereit.In der Anwendung muss der Kunde eingeloggt sein und auf der Startseite unter dem Vertrag auf „Datenvolumen buchen“ tippen. Das entsprechende „Datengeschenk“ sollte nun auftauchen – eine SMS informiert über die Aktivierung des Bonusvolumens.Für Roaming eignet sich diese Aktion jedoch nicht: Die unbegrenzte Inanspruchnahme von Daten ist ausschließlich in Deutschland möglich. Außerdem muss der Tarif unterstützt werden: Berechtigt sind jene Verträge, die „nach 2011 gebucht wurden“. Konkret handelt es sich um folgende Tarife:Reine Daten- sowie Prepaid- und Unlimited-Tarife sind von der Aktion ausgenommen – das betrifft auch Congstar. Geschäftskunden kommen ebenfalls nicht in den Genuss des unbegrenzten Datenvolumens.