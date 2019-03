TechTicker: beyerdynamic Wireless-Neuheiten, Köhl Drehstuhl Tempeo, Manfrotto Smartphone-Klemme und mehr

BEYERDYNAMIC PHONUM: KONFERENZLAUTSPRECHER MIT "GECKO 360° TECHNOLOGIE"

KÖHL TEMPEO: DREHSTUHL MIT "TROMMELFELL"

MANFROTTO PIXI: FLEXIBEL EINSETZBARE SMARTPHONEKLEMME

LMP TRAVEL DOCK USB-C: NEUN ZUSÄTZLICHE PORTS FÜR UNTERWEGS

Der für seine Kopfhörer und Mikrofone bekannte Heilbronner Hersteller beyerdynamic bringt mit PHONUM einen interessanten Konferenzlautsprecher auf den Markt. Der runde, akkubetriebene Tischlautsprecher wird per Bluetooth mit einem Smartphone oder Notebook verbunden. Die Sprachwiedergabe erfolgt über einen rundum strahlenden Downfire-Lautsprecher. Die Stimmen der Anwesenden werden durch drei hochwertige und für Sprache optimierte Mikrofone erfasst. Der Clou dabei: Das Zusammenwirken der integrierten Mikrofone kann an bestimmte Situationen angepasst werden. Mit den Funktionen Fix, Follow und 360° lässt sich die Aufnahmerichtung auf den gesamten Raum, in eine bestimmte Richtung oder dynamisch den Sprechern folgend einrichten (Voice-Tracking). Die Gecko 360° Technologie blendet zudem Hintergrundgeräusche oder störende Echos aus.Der beyerdynamic PHONUM ist ab sofort unter anderem über den Onlineshop des Herstellers und im Fachhandel verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 299 Euro.beyerdynamic stellt außerdem sein erstes kabelloses In-Ear-Headset mit Klang-Personalisierung vor. Der Blue BYRD genannte In-Ear arbeitet mit der MOSAYC Technik by Mimi Defined und verfügt über besonders flache Gehäuse für hohen Tragekomfort. Der beyerdynamic Blue BYRD ist ab sofort im beyerdynamic Onlineshop und im Fachhandel für 129,00 Euro (UVP) verfügbar. Auch via Amazon ist der Blue BYRD bereits erhältlich.Bequem sitzen heißt gesund sitzen. Wem sein Rücken lieb und teuer ist, sollte gerade in Berufen, die überwiegend im Sitzen ausgeübt werden, nicht am Podex-Untersatz sparen. Die Köhl GmbH hat jetzt mit dem Tempeo einen neuen Drehstuhl vorgestellt, der hohen Sitzkomfort und Ergenomie zu einem vergleichsweise günstigen Preis verspricht. Darüber hinaus dürfte sein recht klares und minimalistisches Design Liebhaber moderner Formen ansprechen.Die größte Besonderheit des Tempeo ist seine höhenverstellbare, schalenförmige Rückenlehne. Durch eine spezielle Bespannung, so die Beschreibung des Herstellers, bildet sich zwischen Bezugsstoff und Rückenteil ein Hohlraum, ähnlich wie bei einer Trommel. Das straffe Bezugsmaterial passt sich flexibel den Nutzerbewegungen an, bietet optimale ergonomische Unterstützung und ein völlig neues Sitzgefühl. Gleichzeitig soll diese Konstruktion für besonders gute Luftzirkulation sorgen. Das Gestell des Tempeo ist mit einer Multifunktions-Synchron-Mechanik mit in den Sitz integrierten Bedientasten und einer serienmäßigen Sitztiefeneinstellung ausgestattet. Optional kann der Bürostuhl auch mit dem KÖHL AIR-SEAT ausgestattet werden, der mit einem Zweikammer-Luftkissen für mehr Beweglichkeit beim Sitzen sorgt. Rücken- und Sitzpolster sind in verschiedenen Farben erhältlich. Fußkreuz, Armlehnen, Rückenschale und Kopfstütze können dazu in T-Grey (TEMPEO-grau) oder klassisch Schwarz kombiniert werden.Der Tempeo ist ab März zu Preisen ab ca. 500 Euro erhältlich.Der italienische Foto-Zubehörhersteller Manfrotto bringt eine neue Smartphone-Klemme mit praktischen Features in den Handel. Die PIXI genannte Klemme (namensgleich und passend zu den Manfrotto PIXI Mini-Stativen) besitzt sowohl am Boden als auch an der Seite ein universelles 1/4-Zoll Schraubgewinde und kann damit für Hoch- oder Querformat-Aufnahmen montiert werden. Zudem ist an der Oberseite ein Blitzschuh integriert, womit zusätzlich zum Smartphone auch Leuchten oder Mikrofone an der PIXI-Klemme montiert werden können.Alternativ kann die Klemme mithilfe des optional erhältlichen Manfrotto Friktionsarms auch an allen Manfrotto Stativen genutzt werden, die über einen Easy-Link-Anschluss verfügen. Praktisch alle gängigen Smartphones mit einer Breite zwischen 60 mm und 104 mm passen in die Klemme. Ein Verriegelungshebel sorgt für die schnelle Fixierung.Die Manfrotto PIXI Smartphoneklemme kostet (UVP) 14,78 Euro. Derzeit ist sie noch nicht bei den großen Online-Anbietern gelistet. Aber weil Manfrotto seinen Unternehmenssitz in der Karnevalshochburg Köln hat, gibt es noch bis zum 05. März jecke 11,11 % Rabatt auf das komplette Manfrotto-Sortiment. Beim Kauf im Online-Store einfach denangeben.Manfrotto PIXI Produkte bei Amazon Etwas mehr Ordnung im Reisegepäck digitaler Nomaden verspricht LMP mit dem neuen 9-Port USB-C-Dock. Dank eines einklappbaren Kabels für den Anschluss ans Notebook und kompakter Abmessungen (plus Transportbeutel) nimmt das LMP Travel Dock nur sehr wenig Platz im Reisgepäck ein.HDMI- und Mini-Display-Port bieten Auflösungen bis zu UHD 4K@30 Hz, VGA unterstützt 1080p@60 Hz. (Es kann jeweils nur ein Videoanschluss zur Zeit verwendet werden.) An den beiden USB 3.0-Ports können zwei externe 2,5″ HDD/SSD angeschlossen werden. Alternativ lässt sich hier ein Smartphone oder Tablet (BC 1.2 1.5A) aufladen. Ein Gigabit-Ethernet-Anschluss ist ebenso vorhanden. Der USB-C-Anschluss kann zur Stromversorgung (PD 3.0 bis 100W) genutzt werden. Last but not least sind ein SD- und microSD-Kartenleser mit an Bord.Das LMP USB-C Travel Dock4K 9 Ports ist ab sofort in Silber, Space Grey oder Gold zum UVP von 99 Euro erhältlich. Die Produkte von LMP werden von Anbietern wie Comspot, Cancom und Cyberport geführt. Für den deutschen Fachhandel ist DataWorld zuständig.