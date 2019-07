TechTicker: True Wireless Earbuds von Sony, Philips Monitore mit USB-Docking, Audioquest Cobalt und mehr

SONY: TRUE WIRELESS-KOPFHÖRER WF-1000XM3 MIT AKTIVER GERÄUSCHKOMPENSATION

+ + + + + + + + + +

PHILIPS: 24 UND 27 ZOLL MONITORE MIT INTEGRIERTER USB-DOCKINGSTATION

24

27

+ + + + + + + + + +

EINFACHES ABER GUTES DOCK FÜR DIE APPLE WATCH

+ + + + + + + + + +

AUDIOQUEST COBALT: HIGH-PERFORMANCE PORTABLE USB-DAC

+ + + + + + + + + +

ZWEI NEUE CANON POWERSHOT G-SERIE KAMERAS UND VERFÜGBARKEIT DES RF 24-240mm F4-6.3 IS USM

20,1MP 1,0-Zoll-Typ Stacked Sensor

DIGIC 8

4K-Aufzeichnung ohne Crop

120 fps Full HD Filme

20 Bilder pro Sekunde im Serienmodus und 30 Bilder pro Sekunde im RAW Burst Modus

Fokus Bracketing-Funktion

Panorama-Aufnahmen

Mechanischer oder elektronischer Verschluss

Wi-Fi und Bluetooth Konnektivität

Leicht, kompakt und handlich

Neues 5fach f/1,8-2,8 Zoomobjektiv

Ausfahrbarer elektronischer Sucher

4,2x 1:1,8-2,8 Zoomobjektiv

Live Streaming

Vertical Shooting-Modus

3,5 mm Miniklinke für ein externes Mikrofon

Auch Sony mischt jetzt im Markt für vollständig kabellose In-Ear-Kopfhörer mit. Die neuen WF-1000XM3 ( Amazon ) fallen etwas teurer und voluminöser als die Konkurrenz aus (siehe z. B. hier und hier ), bieten dafür aber eine Funktion zur aktiven Geräuschunterdrückung beim Musikhören und neueste Bluetooth-Technik. Sony verspricht außerdem "fantastische Klangqualität".Damit die aktive Geräuschunterdrückung optimal funktioniert und den Klang möglichst nicht beeinträchtigt, arbeiten die WF-1000XM3 mit einer "Dual Noise Sensor Technologie", die bereits im Bügelkopfhörer WH1000XM3 zum Einsatz kommt. Dabei wird nicht nur der Außenschall per Mikrofon erfasst, sondern auch Ambientegeräusche im Inneren des Ohres. Aus beiden Geräuschmessungen errechnet der HD Noise Cancelling Prozessor QN1e dann entsprechende Gegenschallwellen. Das soll besonders effizient für sehr unterschiedliche Störschallquellen wie Turbinenlärm und ungleichmäßigen Stadtlärm funktionieren.Mit aktivierter Geräuschunterdrückung soll der interne Akku der Hörer trotzdem stattliche 6 Stunden durchhalten. Über das Akku-Case können die Earbuds bis zu drei mal nachgeladen werden. Mit abgeschalteter Noise Cancellation sind es bis zu acht Stunden (x3 Ladungen im Case).Ein neu entwickelter Bluetooth-Chip stellt die Verbindung mit jedem der beiden Ohrhörer direkt her. Es kommt also keine Master/Slave-Verbindung zustande, wie es bei früheren TWEs oft der Fall war. Dadurch soll die Verbindungssicherheit besonders hoch und die Latenzen besonders gering sein. Weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite Wie gut die etwa 250 Euro teuren ( Amazon ) und in Schwarz oder Weiß erhältlichen Sonys klingen, soll ein geplanter Praxistest zeigen.Wer viel mit dem Notebook unterwegs ist und wieder daheim oder im Büro komfortabel an einem größeren Bildschirm und mit Peripheriegeräten arbeiten will, der wünscht sich eine komfortable Anschlusslösung. Monitore mit USB-Docking-Funktionalität wären eine Lösung. MMD/Philips hat jetzt einen 24- und einen 27-Zöller mit diesem Feature vorgestellt.Die Philips Modelle1B7QUBHEB und der2B7QUBHEB bieten so eine USB-Dockingstation mit DisplayLink-Technologie und universeller Port-Replikation. Nutzer sind damit in der Lage, ihr Notebook über ein einzelnes zweigliedriges USB-Kabel (Typ A/Typ C) und dank USB-3.2 an ein Netzwerk anzuschließen, es direkt von ihrem Monitor aus mit Strom zu versorgen und aufzuladen, Daten schnell zu übertragen, Videos anzusehen und vieles mehr. Alle Peripheriegeräte – einschließlich Tastatur, Maus und RJ-45-Ethernet-Kabel – werden an die Dockingstation der Displays angeschlossen, wodurch der sonst übliche Kabelsalat verringert wird.Als Display kommt ein IPS-Panel mit 178°/178° Blickwinkel und einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln (Quad HD; entspr. 109 PPI) zum Einsatz. Der 24-Zöller 241B7QUBHEB kostet 359 Euro, der 27er mit der Modellbezeichnung 272B7QUBHEB wird für 409 Euro (UVPs) angeboten. Bei Amazon waren die Geräte bis Redaktionsschluss noch nicht gelistet.Hier ein kleiner Tipp aus meiner eigenen Gadget-Sammlung. Nachdem ich meine Apple Watch die letzten Jahre nachts immer in der mitgelieferten Schatulle gelegt und alle zwei Tage das magnetische Ladekabel drangehängt habe, ist mir dieses kleine "Dock" bei Amazon aufgefallen.Es handelt sich um einen ganz simplen Block aus Hartgummi, der passend für die Apple Watch zu einem Stand geformt ist und eine Aussparung für den magnetischen Ladeadapter samt Kabelführung hat. Die Stellfläche an der Unterseite ist mit einer Art Doppelklebeband versehen, um den Standfuß bei Bedarf zu fixieren. (Ich habe die Folie einfach draufgelassen.)Das Dock ist schön kompakt und braucht dementsprechend nur wenig Platz auf dem Nachttisch. Ist der magnetische Ladeadapter einmal in den Block eingeklemmt (gut Passgenauigkeit), wird die Watch einfach quer in die Halterung eingelegt. Die Verbindung klappt jedes mal ohne Nachjustieren. Durch die Seitenlage der Uhr wird entsprechend der Night Stand Mode der Watch unterstützt.Ein simples Tool, aber manchmal sind die einfachsten Dinge auch die besten. Der Orzly Apple Watch Ständer kostet – je nach gewählter Farbe – zwischen rund 9 und 12 Euro ( Amazon ). Ein schöner Mitnahmeartikel. Bei Amazon finden sich noch weitere Watch-Ständer in ähnlichen Designs und Ausführungen.Mit den kleinen D/A-Wandlern in Form von USB-Sticks namens Dragonfly hat der amerikanische Audio-Spezialist AudioQuest in den vergangenen Jahren viele mobile Musikfans überzeugt. Die kleinen DACs sorgen an Notebooks, Smartphones und Tablets für einen besseren Klang, als über die eingebauten Klinkenbuchsen. Mit dem Modell Cobalt bringt AudioQuest jetzt eine neue Variante des Dragonfly auf den Markt, die nochmals eine deutliche Klangsteigerung bringen soll.Um das zu erreichen, ohne dabei den Hardware- und Energieaufwand deutlich zu steigern, hat sich AudioQuest darauf konzentriert, den Hauptfeind von D/A-Wandlern zu bekämpfen: Rauschen. Dank verbesserter Filterung der Spannungsversorgung und erhöhter Abschirmung gegen elektromagnetische Einstreuungen (WLAN, Bluetooth, Mobilfunk etc.) soll der Cobalt seine Vorgänger klanglich klar überflügeln. Erste Tests von Kollegen bestätigen das.Dank des mitgelieferten DragonTail USB-C Adapters ist der Dragonfly Cobalt an nahezu allen mobilen Devices mit entsprechendem USB-C-Anschluss verwendbar. Für iPhones mit Lightning ist der Lightning to USB Camera Adapter erforderlich. Weitere Adapter für andere Anschlüsse sind erhältlich.Etwas höher ist der Hardware-Aufwand – und damit der Preis – aber doch geworden. 299 Euro kostet der Cobalt ( Amazon ), und damit gut 100 Euro mehr, als das bisherige Topmodell Dragonfly Red ( Amazon ). Canon hat zwei neue PowerShot G-Serie Kompaktkameras vorgestellt: die PowerShot G5 X Mark II und die PowerShot G7 X Mark III. Mit Videoaufzeichnungen in 4K (ohne Crop) empfehlen sie sich laut Canon besonders für Content Creator und Vlogger. Die PowerShot G5 X Mark II hat ein neues f/1.8-2.8 Objektiv mit 5fach-Zoom sowie einen ausfahrbaren, elektronischen Pop-up-Sucher in einem kompakten und leichten Gehäuse. Die PowerShot G7 X Mark III bietet ein 4.2fach f/1.8 – 2.8 Zoom-Objektiv und hat eine 3,5mm Miniklinke für ein externes Mikrofon. Die neue Live Streaming-Funktion der PowerShot G7 X Mark III bringt Content von der Kamera direkt live zu den Zuschauern.Gemeinsame Hauptfeatures der PowerShot G5 X Mark II und der PowerShot G7 X Mark III:Zusätzliche Features der PowerShot G5 X Mark II:Zusätzliche Features der PowerShot G7 X Mark III:Preise:PowerShot G5 X Mark II: 929 Euro, voraussichtlich ab AugustPowerShot G7 X Mark III: 779 Euro, voraussichtlich ab AugustAußerdem hat Canon den Preis und die Verfügbarkeit des schon vor längerer Zeit angekündigten Objektivs RF 24-240mm F4-6.3 IS USM bekannt gegeben: 999 Euro soll es kosten und der Verkauf startet im September.