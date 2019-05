Test 1More True Wireless Earbuds – Günstige AirPods-Alternative mit gutem Klang und Tragekomfort

Kompakt

Marke 1More Bezeichnung True Wireless Earbuds Art Wireless In-Ears Empf. Preis (€) 89,90 Verfügbarkeit sofort

Ladezeit: ca. 85min zum Laden der Earbuds und des Case

15 Min. Laden für etwa 3 Std. Wiedergabe

Bluetooth: 5.0

Bluetooth Codecs: aptX & AAC

Akku Kapazität: 55 mAh Earbuds / 410 mAh Case

Chipset: Qualcomm CSR 3020

Ausdauer: 6,5 Std. (24 Std. gesamt mit Case-Reserve)

Farben: Schwarz, Gold, Grün, Pink

Steuerung: Tasten, Sprache

Sprachassistenten: Siri / Google

Mikrofon: MEMs Mic x2

Treiber: 1 dynamischer Treiber (Titan-Membran)

Bluetooth In-Ear-Kopfhörer gibt es mittlerweile viele. Die meisten davon arbeiten jedoch nicht wirklich Kabellos, sondern haben eine Verbindungsleitung zwischen den beiden Hörern. Das hat zwar auch Vorteile (siehe zum Beispiel den Test der Tripple Driver BT und Dual Driver BT vom selben Hersteller. Trotzdem möchten viele Nutzer lieber eine mobile Musikunterhaltung mit In-Ears ganz ohne Kabel haben, so wie es Apple mit den AirPods erfolgreich praktiziert. Doch der Preis von 179 bis 229 Euro (je nach Ladecase) ist ziemlich gepfeffert. Und es gibt nicht wenige Nutzer, denen die AirPods mit ihrem „Semi-In-Ear“-Konzept nicht gut passen.Gänzlich kabellose Alternativen zu den AirPods gibt es mittlerweile auch. Oft sind diese aber nicht sehr viel günstiger, doch mit den 1More True Wireless Earbuds (im Folgenden kurz TWE genannt; Modellbezeichnung E1026BT-I) steht nun eine vielversprechende Lösung für knapp unter 90 Euro (UVP) zur Verfügung. (Der Preis bei Amazon lag bei Redaktionsschluss 10 Euro über dem UVP.)Bei der Trageart handelt es sich um echte In-Ears, also Hörer, die in den Hörkanal gesteckt werden. Für optimalen Halt finden sich Ohrpassstücke in verschiedenen Größen im Lieferumfang. Außerdem sind kleine ringförmige Bügel an den Gehäusen montiert, die innerhalb der Ohrmuschel für zusätzlichen Halt sorgen. Schließlich ist gerade bei komplett kabellosen Hörern die Gefahr des Verlierens recht hoch, also sollten die „Buds“ auch bei heftigen Bewegungen sicher sitzen.Wie die AirPods werden auch die 1More TWE mit einem kleinen Ladecase geliefert. Die ovale Klappschatulle ist recht kompakt, aufgrund ihrer Form und Höhe aber nicht so Hosentasachentauglich, wie das flachere Case der AirPods. Die technischen Daten der Hörer brauchen den Vergleich zu den mehr als doppelt so teuren AirPods nicht zu scheuen:Die Hörer werden automatisch nachgeladen, sobald man sie ins Case steckt. Zum Laden des Case-Akkus liegt ein kurzes USB-Flachbandkabel bei. Die Hörer unterstützen »Fast Charging«. Das bedeutet, wie bei den AirPods reichen ca. 15 Minuten Ladezeit für bis zu 3 Stunden Hörspaß. Auch in diesem Punkt muss man also keine Abstriche machen. Sind die Hörer voll aufgeladen, reicht das für bis zu 6,5 Stunden Dauerbeschallung und addiert man die Zusatzkapazität des im Case verbauten Akkus, sollten 24 Stunden drin sein.Nimmt man die Earbuds aus dem Case, schalten sie sich automatisch ein und verbinden sich mit dem iDevice, mit dem sie zuvor einmalig gekoppelt wurden. Damit lassen sich die 1More TWE genau so einfach nutzen, wie die AirPods. Dass der Kopplungsaufwand am Anfang minimal höher ist, sollte niemanden wirklich stören, denn ein Bluetooth-Device auf althergebrachte Weise zu verbinden (über Einstellungen > Bluetooth) ist nun wirklich kein Hexenwerk.