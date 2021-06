TechTicker: Subwoofer vom Kino-Experten, Nubert baut nuBoxxen, 24-Zöller mit Pop-up-Webcam, Olympus-News und mehr

KINO-SPEZIALIST ASCENDO BRINGT SUBWOOFER SV 12 FÜR HEIMKINO

PHILIPS/MMD: GÜNSTIGER 24-ZÖLLER MIT USB-C UND POP-UP-WEBCAM

AUS X WIRD XX: NUBERT KÜNDIGT NEUE NUBOXX-LAUTSPRECHERSERIE AN

Preise (voraussichtlich erhältlich ab August):

Modell: BF-10 B-30 B-40 B-50 B-60 B-70 €-Paarpreis: 396 456 556 596 (Stück.) 976 1.396

OLYMPUS ERWEITERT PRO-OBJEKTIVANGEBOT UM EIN VIELSEITIGES WEITWINKELZOOM

OLYMPUS STELLT NEUE NEUE MFT SYSTEMKAMERA PEN E-P7 VOR

CAMBRIDGE AUDIO PASSIVLAUTSPRECHER EVO S JETZT ERHÄLTLICH

George Lucas hat mal gesagt: "Der Ton macht 50% des Filmerlebnisses aus." Und er hat Recht. Was wären die größten Filme aller Zeiten wohl ohne großartigen Soundtrack oder Toneffekte? Das setzt natürlich ein entsprechend gutes Klangerlebnis voraus. Die meist blechern und töpfern klingenden Einbaulautsprechern in Flachbildschirmen können in der Regel wenig dazu beitragen. Es muss nicht unbedingt immer Multikanal Surroundsound sein. Gutes Stereo ist unter gewissen Voraussetzungen schon ausreichend für höchst emotionalen und mitreißenden Filmton. Aber es sollte möglichst immer auch genügend Bassperformance dabei sein.Wer sich keine riesigen Standlautsprecher ins Zimmer stellen will, ist mit zusätzlichen Aktivsubwoofern gut beraten. – Nicht nur für Film-, sondern auch für reinen Musikgenuss. Solche speziellen Basslautsprecher gibt es inzwischen wie Sand am Meer und in allen möglichen Preis/Leistungsklassen.Das Ansbacher Unternehmen Ascendo (Vertrieb: IDC Klaassen ) steigt jetzt ebenfalls in den Markt für Subwoofer ein. Naja, ein Einstieg ist wohl nicht ganz richtig, denn Ascendo ist ein sehr erfahrener Spezialist für Subwoofer und baut Systeme mit bis zu 50 Zoll gigantischen Membranen. Aber bislang praktisch nur für professionelle Kinos.Der neue Ascendo Aktivsubwoofer SV 12 wendet sich nun an Endverbraucher, die ihr Heimkino mit Bass aufpeppen wollen. Der mit einem 12" Treiber ausgestattete SV 12 ist optisch eher die typische Bretterkiste, wie man es von vielen Subwoofern kennt. Ein schönes Einrichtungsstück sieht sicher anders aus. Abr das soll der SV 12 mit seiner Bassqualität wettmachen. Dazu dienen massive Verstrebungen in dem mit einem Doppel-Reflexport bestückten Gehäuse und eine 500 W (RMS) Class-D-Endstufe. Auch das ist in ähnlicher Form bei vielen Konkurrenten zu finden. Die Abstimmung der Kinoprofis soll's ausmachen.Anschlusstechnisch steht neben XLR alles zur Verfügung, was Subwoofer dieser Art benötigen. Inklusive einer Signalerkennung zur automatischen An-/Abschaltung und natürlich eine interne, regelbare Frequenzweiche und stufenlos regelbarer Phase. Das Ganze kostet dann 990 Euro und ist ab sofort im Fachhandel erhältlich.Die B-Line von Philips Monitore wurde um ein preisgünstiges Modell erweitert. Der 24" (23,8" / 60,5 cm Diagonale) große 243B9H, mit Full HD (IPS Panel mit 178/178° Blickwinkel) und einer Bildwiederholfrequenz von 75 Hz verfügt über einen USB-C-Anschluss für Videosignale (über den DisplayPort Alternate-Modus von USB-C) vom angeschlossenen Computer zum Monitor und USB Power Delivery von bis zu 65 W zum Laden eines angeschlossenen Laptops über ein und dasselbe Kabel. Außerdem ist ein 3-Port-USB-3.2-Hub integriert.Der Philips 243B9H bietet integrierte Stereolautsprecher und eine an der Oberseite ausfahrbare Webcam für Videocalls. Bei Nichtgebrauch verschwindet diese einfach im Gehäuse. Die Webcam ist mit Sensoren für die Windows Hello Gesichtserkennung ausgestattet. Die Anmeldung am Bildschirm erfolgt dabei über biometrische Daten, was den ganzen Prozess beschleunigen und sicherer machen soll. Jedenfalls für Windows-User. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein Low-Blue-Modus, FlickerFree-Technologie und EasyRead Mode.Der Philips 243B9H ist ab sofort für knapp 300 Euro u. a. bei Amazon erhältlich.Die passive Lautsprecher-Einsteigerserie NuBox des Direktversenders Nubert hat gut 25 Jahre auf dem Buckel und soll nun in Rente geschickt werden. Das Motto „möglichst viel Box und Klang für möglichst wenig Geld“ soll künftig von der nuBoxx-Serie aufrecht erhalten werden. Ein "x" mehr im Namen. – Und extra eine neue Webseite Zu etwas höheren Preisen (was auch der deutlichen Verteuerung im internationalen Warenverkehr geschuldet sein könnte) sollen die neuen nuBoxxen dank Neukonzeption vieler wesentlicher Bestandteile dafürauch mehr Klang fürs Geld bieten. Beispielsweise dank eines für diese Preisklasse ziemlich aufwändig konstruierten Hochtöners und der üppig bestückten Frequenzweiche, die zudem über spezielle Sicherungen gegen Übersteuerung verfügt.Extra langhubig ausgelegte Tief- und Tief-/Mitteltöner sollen für ordentlich Tiefgang und Substanz sorgen. Die aus kostengünstigen MDF in Europa gefertigten Gehäuse sind an der Schallwand seidenmatt lackiert. Der Rest des Gehäuses ist mit einer Dekorfolie in Schwarz oder Weiß verkleidet. Eine Stoffabdeckung gehört zum Lieferumfang.Die auf dem Micro Four Thirds Standard basierende PRO-Objektivserie von Olympus hat Zuwachs bekommen: Das M.Zuiko Digital ED 8-25 mm F4.0 PRO deckt mit 16 bis 50 mm (Crop-Faktor x2) den Ultraweitwinkel- bis Standardbereich ab und soll dabei mit hervorragenden Abbildungsleistung über den gesamten Brennweitenbereich glänzen, verspricht Olympus.Das Gehäuse ist wie alle Objektive der M.Zuiko Pro-Serie staub- und spritzwassergeschützt. Das ED 8-25 mm F4.0 PRO wird ab Anfang Juli zum Preis von 999 Euro in den Handel kommen.Olympus hat die besonders kompakte PEN E-P7 vorgestellt. Ihr Äußeres soll an die historische, von Maitani kreierte, Olympus PEN Serie von 1959 erinnern. In der E-P7 ist ein 20-Megapixel-Live-MOS-Sensor mit 5-Achsen-Bildstabilisator verbaut. Die Kamera wird Ende Juni für 800 Euro (Gehäuse) erhältlich sein. Im Kit mit dem M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ soll sie rund 900 Euro kosten.Bei der Vorstellung des Cambridge Audio EVO All-In-One Streamingverstärkers vor einigen Wochen (siehe hier ) wurden vom Hersteller auch passende Kompaktlautsprecher angekündigt. (Natürlich können am EVO auch beliebige andere Passivlautsprecher angeschlossen werden.) Früher als gedacht sind die Evo S genannten und bauhausartig designten Speaker nun verfügbar. Der Preis für ein Paar liegt bei 799 Euro.