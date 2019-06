TechTicker: Ring Türspion, günstige Wireless Kopfhörer, Wireless Charger von Twelve South

RING DOOR VIEW CAM AB SOFORT ERHÄLTLICH

“Wir haben im Laufe der Jahre von unzähligen Kunden gehört, die auch ihre Eingangstür mit einer Lösung von Ring sicherer machen möchten, aber keine unserer anderen Video-Türklingeln installieren können. Mit der neuen Door View Cam eröffnen wir diesen Kunden und jedem die Möglichkeit, sein Zuhause einfach und umfassend abzusichern.”

Einfache Installation – Die Ring Door View Cam wird einfach anstelle des Türspions oder Gucklochs eingesetzt. Bohren oder dauerhafte Modifikationen an der Tür sind nicht notwendig. Das System ist spurlos zu entfernen und beschädigt nicht die Lackierung.

HD-Video – Die Door View Cam bietet dieselbe hohe Auflösung bei Live-Bild und Aufzeichnungen wie die anderen Video-Türklingeln von Ring.

Klopferkennung – Sollten Besucher nicht klingeln, verfügt die Door View Cam über einen Sensor, der Sie darüber informiert, wenn Besucher mit Ihrer Tür interagieren, z. B. wenn sie klopfen.

Batteriebetrieb – Die Door View Cam nutzt einen austauschbaren Akkupack, der sich von innerhalb der Wohnung wechseln lässt. Kabel oder eine zusätzliche Stromversorgung sind dadurch unnötig.

Analoger Türspion – Durch die integrierte Glasoptik kann die Door View Cam nach wie vor wie ein herkömmlicher Türspion genutzt werden.

Privatsphäre-Einstellungen – Bei Bedarf können gezielt bestimmte Bereiche des Bildes vor der Kamera ignoriert werden.

Audio-Einstellungen – Auf Wunsch kann der Live-Ton sowie die Audio-Aufzeichnung deaktiviert werden.

Kompatibel mit Alexa – In ausgewählten Ländern können die Nutzer Befehle wie „Alexa, zeige mir die Haustür." auf Geräten mit Alexa-Unterstützung nutzen. Sie werden in Echtzeit über Bewegungen informiert, die von der Ring Door View Cam erfasst werden und können mit den Gästen an der Tür über Echo Show, Echo Spot und über Fire Tablets mit Alexa-Unterstützung (Gen. 7) sprechen.

IFROGZ MACHT TRUE WIRELESS EARBUDS NOCH GÜNSTIGER

TWELVE SOUTH HIRISE WIRELESS CHARGING STAND

Standfuß aus Chrom und Leder für die aufrechte Nutzung von iPhones

HiRise Wireless verwandelt sich ineinen Desktop Charger für die neuesten AirPods

Herausnehmbare Power Disc für unterwegs

Schnelles drahtloses Laden mit bis zu 10 W, funktioniert mit den meisten Phone Cases

Inkl. 1,5 m USB-C auf USB-A Kabel, abnehmbar

Funktioniert mit Qi-kompatiblen Phones und Devices

THE C64 RETRO-COMPUTER IM FULLSIZE-FORMAT ANGEKÜNDIGT

in Originalgröße

CANON STELLT NEUE I-SENSYS-FARBLASERDRUCKER VOR

Farblaser-Multifunktionssysteme mit Faxfunktion (nur MF746Cx & MF744Cdw)

Die Anwendungsbibliothek ermöglicht die Anpassung und Automatisierung alltäglicher Aufgaben

Verbesserte Sicherheit und Kontrolle durch Universal Login Manager (nur MF746Cx)

Mobiles Drucken, kompatibel mit Android- und iOS-Geräten

Einfach zu bedienender 12,7 cm großer Farb-Touchscreen

A4-Druckgeschwindigkeiten von bis zu 27 Seiten pro Minute

Produktivitätssteigerung durch automatischen doppelseitigen Druck

Farblaser-Multifunktionssysteme mit Faxfunktion (nur MF645Cx)

Verbesserte Sicherheit und Kontrolle über den Universal Login Manager (nur MF645Cx).

Schutz sensibler Dokumente mit dem sicheren PIN-Freigabefunktion

Die Anwendungsbibliothek ermöglicht die Anpassung und Automatisierung alltäglicher Aufgaben.

Hochgeschwindigkeits-Farb-A4-Druck mit bis zu 21 Seiten/Min. (nur MF645Cx und MF643Cdw)

Scannen von doppelseitigen Dokumenten in Sekundenschnelle mit doppelseitigem Scannen in einem Durchgang (nur MF645Cx)

Einfach zu bedienender 12,7 cm großer Farb-Touchscreen

Farblaserdrucker

Die Anwendungsbibliothek ermöglicht die Anpassung und Automatisierung alltäglicher Aufgaben.

Schutz vertraulicher Dokumente durch eine sichere PIN-Freigabefunktion

Druckgeschwindigkeiten von bis zu 27 A4-Seiten pro Minute

Verbesserte Sicherheit und Kontrolle durch den Universal Login Manager

Intuitiver 12,7 cm Farb-Touchscreen (nur LBP664Cx)

Farblaserdrucker

Schutz sensibler Dokumente über sichere PIN-Freigabefunktion

Einfaches Drucken von mobilen Geräten aus

Druckgeschwindigkeiten von bis zu 21 A4-Seiten pro Minute

Produktivitätssteigerung durch automatischen doppelseitigen Druck (LBP623Cdw)

Platzsparendes Design, perfekt für ein kleines Unternehmen oder ein Heimbüro

Reduzierte Ausfallzeiten durch ein großes 250-Blatt-Papierfach

