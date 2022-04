TechTicker: ProJect Phono-Neuheiten, BT-Speaker im 50er-Stil, MagSafe KFZ-Lader, Sony Laserprojektoren und mehr

PROJECT: NEUER PLATTENSPIELER X8 UND ZWEI SYMMETRISCHE PHONOSTUFEN

Pro-Ject X8

Pro-Ject Phono Box S3 B:

Pro-Ject Phono Box DS3 B:

Pro-Ject X8 Laufwerk: 1.999 Euro, als SuperPack mit Ortofon MC Quintet Blue 2.229 Euro (erhältlich jeweils in Weiß-Hochglanz, Schwarz-Hochglanz oder Walnuss-echtholzfurniert)

Pro-Ject Phono Box S3 B: 399 Euro; (erhältlich in schwarz oder silber)

Pro-Ject Phono Box DS3 B: 599 Euro; (in schwarz oder silber, Seitenwangen separat erhältlich)

ROBERTS BEACON: FARBENFROHER BLUETOOTH-SPEAKER

CALLSTEL KFZ-SMARTPHONE-HALTERUNG & LADEGERÄT BEI PEARL

Die Features in der Übersicht:

Magnetische Kfz-Smartphone-Halterung und -Ladegerät

Kompatibel zur Qi- und MagSafe-Technologie zum Kabellosen Laden

Ideal für iPhone 13/13 Pro/13 mini/13 Pro Max/12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max

Schnell-Ladefunktion mit bis zu 15 Watt

Automatische Anpassung der Ladeleistung an das Smartphone

Einfache Klemm-Befestigung: ohne Schrauben und Werkzeug

Für horizontale und vertikale Lüftungsgitter-Lamellen geeignet

Kugelkopf zum freien Ausrichten des Ladehalters

Magnetische Metallplatte für Android-Geräte zum Ankleben oder mit Hülle

Eingangsspannung: 5 V/2 A, 9 V/1,67 A, 12 V/1,67 A

Ausgangsspannung: 5 V/1 A, 9 V/1,12 A, 9 V/1,67 A

Stromversorgung: per USB (Kfz-USB-Netzteil bitte dazu bestellen)

Maße: 92 x 68 x 11 mm, Gewicht: 59 g

MagSafe-kompatible Kfz-Smartphone-Halterung inklusive Lüftungsgitter-Halterung, magnetische Metallplatte, USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

EAN: 4022107397476

NUBERT STELLT HIGH-END-LAUTSPRECHERKABEL VOR

"…eine Diskussion über klangliche Unterschiede von kurzen Kabeln großen Querschnitts wie ein Disput über den Luftwiderstandsbeiwert eines Traktors auf dem Acker"

Die wichtigsten Aussagen Nuberts zum nuCable massimo:

Mehr Querschnitt: 6 mm² für geringsten Widerstand.

Mehr Auflösung: feinste 0,02mm² Litzen wirken dem Skin-Effekt entgegen

Mehr Abstand: der Plus-Pol und die Masse sind bestmöglich voneinander isoliert

Mehr Nachhaltigkeit: hochwertige Kartonage und CO2-neutraler Versand

Mehr Vertrauen: 5 Jahre Garantie für eine Anschaffung fürs Leben

Mehr Flexibilität: 3 Kabellängen und elegante 45° Winkel

Mehr Kontakt: Rhodium ist abriebfest und langlebig. Das ideale Material für den Stecker

Mehr Stereo: Wir liefern direkt ein Stereopaar des Kabels

Weniger Widerstand: sauerstofffreies Kupfer mit einzeln versilberten Litzen

Weniger Aufwand: mit Bananensteckern fertig konfektioniert.

SONY BRINGT ZWEI KOMPAKTE NATIVE 4K-SXRD-LASERPROJEKTOREN

SONY PRÄSENTIERT "DAS KLEINSTE UND LEICHTESTE" 24-70 MILLIMETER F2.8 GM II

Die wichtigsten Daten stichpunktartig zusammengefasst:

Mindestfokussierabstand 0,21 m bei 24 Millimetern und 0,3 m bei 70 Millimetern

Vergrößerung max 0,32x

Filterdurchmesser 82 mm

Gewicht: 695 g

Abmessungen: 87,8 x 119,9 mm

Es fing vor einigen Jahren eher als Nostalgie-Revival an. Doch wer sich damals nur so aus Jux und Dollerei mit Plattenspielern aus Vaters/Großvaters Zeiten beschäftigt hat, ist jetzt womöglich vom Vinyl-Virus infiziert und kommt davon nicht mehr los. Wie sonst ist es zu erklären, dass immer mehr auch junge Leute Plattenspieler immer mehr als ernsthaftes und leidenschaftliches Hobby betreiben?An Nachschub in Sachen Hardware und schwarzen Scheiben mangelt es jedenfalls nicht. Was heute als Stream zu haben ist, kommt meist auch in einer Vinylpressung in den Handel. Tendenziell sogar zunehmend, bei CD hingegen stark abnehmend.Der weltgrößte Plattenspieler-Hersteller ProJect bringt nun mit dem Modell X8 und den beiden Phonostufen Phono Box DS3 B und Phono Box S3 B drei Komponenten für Aufsteiger in den Handel.Der neuebleibt dabei preislich erreichbar und soll die Vorteile von Subchassis- und Masselaufwerk vereinen. Der 5,1 kg schwere und bedämpfte Plattenteller wird aus einem Stück Aluminium gedreht und für perfekten Rundlauf ausgewuchtet. Das Tellerlager besteht aus einer Keramiklagerkugel und Keramiklauffläche mit einer magnetischen Entlastung.Der dazugehörige Tonarm Pro-Ject 9cc Evolution bietet ein Karbonfaser-Armrohr und -Headshell. TPE Dämpfer sollen die optimale Abkopplung vom Untergrund gewährleisten. Die 5-polige Anschlussbuchse ist für vollsymmetrische Verkabelung mittels eines separat erhältlichen XLR-Kabels vorgerüstet. Das macht den X8 zu einem geeigneten Zuspieler für die beiden neuen Phonostufen…Eine anspruchsvolle Dual-Mono-Konstruktion mit symmetrischen XLR-Ausgängen und vollsymmetrischer Verstärkungsstufe. Anpassungen an den Tonabnehmer lassen sich direkt an der Front vornehmen. Zwei Plattenspieler oder Tonabnehmer können gleichzeitig angeschlossen werden.Die Phono Box der DS-Serie von Pro-Ject bietet eine eini bessere Ausstattung, die man selbst in mehrfach teureren Phono-Vorverstärkern nur selten findet – so der Hersteller. Eingänge wie Ausgänge sind mit symmetrischen XLR-Verbindern ausgestattet und die Eingangsimpedanz lässt sich stufenlos an den Tonabnehmer anpassen. Die Schaltung im Dual-Mono-Design mit vollständig symmetrischer Gain-Sektion ist diskret ohne Operationsverstärker aufgebaut. Das Gehäuse besteht zur Unterdrückung von Einstreuungen aus einem Stahlchassis mit Aluminium-Verkleidung. Magnetisch haftende Seitenwangen aus Holz sind separat verfügbar.Retro aber ganz modern: Die Bluetooth-Lautsprecher Roberts Radio Beacon 325 und 335 bringen den Look der Fifties zurück.Dersieht schick aus und verspricht eine ordentliche Akkulaufzeit. Verbunden mit einem Smartphone oder anderem Zuspieler muss der Retro-Lautsprecher erst nach zwölf Stunden wieder ans Stromnetz angeschlossen werden (Laufzeit je nach Wiedergabeeinstellung und Quelle). Als offizieller Hoflieferant des britischen Königshauses und "Manufacturer and supplier of radio receivers to Her Majesty The Queen and HRH the Prince of Wales" zeigt Roberts eindrucksvoll, wie stilvoll und besonders auch Bluetooth-Lautsprecher aussehen können. – So der blumige Pressetext.Der Beacon 335 hat einen grundlegend ähnlichen technischen Aufbau. Zwei Modelle Beacon 335 können allerding zusammen als Stereopaar verwendet werden und die Akkulaufzeit beträgt bis zu 15 Stunden. Je nach Stimmung, Anwendung und Genre bietet der Beacon 335 noch ein weiteres Feature: Equalizer-Profile für Klassik, mehr Bass, draußen und bessere Sprachverständlichkeit heben den Speaker von seinem kleineren Bruder weiter ab. Gesteuert werden diese Sound-Profile mithilfe der verbauten Tasten. Eine LED zeigt den aktuellen EQ-Status.Die Roberts Beacon Bluetooth-Speaker sind ab sofort im Fachhandel, im Amazon Shop von von Roberts Radio sowie im Onlineshop auf shop-robertsradio.de zum UVP von 169 Euro (Beacon 325) bzw. 199,00 (Beacon 335) erhältlich. Zur Wahl stehen die Farbvarianten Sunburst Yellow, Dusky Pink, Teal Blue, Midnight Blue und Charcoal Grey beim Beacon 325 und Pastel Cream, Duck Egg, Berry Red sowie Carbon Black beim Beacon 335.Magnetische iPhone-Halterung für das Auto mit Lademöglichkeit gesucht? Die Callstel Kfz-Smartphone-Halterung & Ladegerät könnte die Lösung sein und kostet mit rund 26 Euro nicht die Welt. Erhältlich bei Pearl Das ist bemerkenswert: Ausgerechnet der Hersteller Nubert , der früher stets die klanglichen Einflüsse von Kabeln bestritt oder zumindest als quasi bedeutungslos abtat, nimmt jetzt ein in Zusammenarbeit mit in-akustik in Ballrechten-Dottingen entwickeltes, recht aufwendiges und kostspieliges Lautsprecherkabel mit großem Querschnitt in sein Sortiment auf.Das nuCable massimo bewirbt Nubert aber interessanterweisegar nicht mit klanglichen Attributen und spricht in seiner Beschreibung lediglich von mehr Auflösung durch den Einsatz feinster versilberter Litzen gegen den Skin-Effekt. Ansonsten werden eigentlich nur mechanische und elektrische Eigenschaften in den Vordergrund gestellt und auf den hochwertigen Charakter des Kabels hingewiesen, klangliche Auswirkungen jedoch nicht weiter thematisiert.Auch bei der Leitungsdicke von 6 mm² widerspricht sich Nubert eigentlich selbst, wurde doch in der "Technik satt"-PDF 2016 (ab Seite 18) von Günther Nubert persönlich darauf hingewiesen, dasswäre. – Übrigens etwas, dem erfahrene High-Ender kaum widersprechen würden, denn andere Faktoren sind viel entscheidender. – Da ist es nur umso erstaunlicher, jetzt diese "dicken Schläuche" im Nubert-Angebot vorzufinden. Schlangenöl und Voodoo, oder einfach nur ein hochwertiges Kabel, das nach "mehr" aussieht und robuster ist, als der übliche Klingeldraht und vielleicht ja doch leichte klangliche Vorteile in hochwertigen Anlagen bringt und somit seinen Preis rechtfertigt? –Das Kabel ist nur in den drei Längen 3 m, 5 m, 7,5 m fertig konfektioniert verfügbar und kostet im Nubert Online-Shop ab 449€ (3m).Sony hat zwei neue Laserprojektoren mit nativer 4K-Auflösung für zu Hause vorgestellt, die laut Hersteller mit dem weltweit kleinsten 4K-SXRD-Panel von 0,61“ (3840 x 2160) in einem kompakten Gehäuse ausgestattet sind. Eine neue Optik mit weitem Dynamikbereich soll zusammen mit TRILUMINOS PRO für "unübertroffene" 4K-HDR-Bilder auf der Leinwand sorgen. Der Bildprozessor „X1 Ultimate for projector“, der auf einer in den Fernsehern der BRAVIA Reihe verwendeten Technologie basiert und für Projektoren optimiert wurde, stellt Funktionen wie Dynamic HDR Enhancer und objektbasierte Super Resolution zur Verfügung, die den Dynamikbereich erweitern und durch extreme Klarheit ein gesteigertes Seherlebnis bieten sollen.Weitere Details zum besonders leistungsstarken VPL-XW7000ES (rund 15.000 Euro) und dem etwas kleineren und deutlich günstigeren VPL-XW5000ES (rund 6.000 Euro). Aufgrund der Corona-Maßnahmen in der chinesischen Produktion nennt Sony als Verfügbarkeitstermin derzeit nur etwas unscharf "Sommer 2022".Und noch mal Sony, diesmal aber eine andere Abteilung. Mit dem FE 24-70 Millimeter F2.8 GM II will der japanischer Hersteller das derzeit kleinste und leichteste Vollformat-Zoom mit 24-70mm Brennweite und Lichtstärke f/2,8 auf den Markt bringen.Die Neuauflage des vor sechs Jahren vorgestellten Vorgängers hat einen komplett neu gestalteten optischen Aufbau mit fünf asphärischen Elementen, darunter zwei hochpräzisen XA-Elementen (Extreme Aspherical). Zudem verfügt das neue Objektiv laut Sony über zwei Elemente aus ED-Glas (Extra-low Dispersion) sowie zwei Super-ED-Glaselemente. In Kombination mit einem neuen Floating-Fokus-Mechanismus soll es in der Lage sein, chromatische Aberrationen, Abbildungsfehler, Koma und Verzeichnungen effektiv auszugleichen. Dadurch sei bei allen Zoom- und Blendeneinstellungen eine "atemberaubend hohe Auflösung" über den gesamten Bildbereich gewährleistet. AR-Nanobeschichtung II soll Streulicht und Geistereffekte wirksam unterdrücken. Die Blende verfügt über elf Lamellen für perfekt kreisförmiges Bokeh über den gesamten Zoombereich, heißt es weiter in der Pressemeldung. XD-Linearmotoren sollen für extrem schnelles automatisches Fokussieren sorgen.Das FE 24-70 Millimeter F2.8 GM II soll im Mai 22 für 2.399 Euro in den Handel kommen.