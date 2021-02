TechTicker: Planar-InEar von Audeze, "grüner" 24"-Monitor von Philips, Brüllwürfel von Klipsch und mehr

AUDEZE EUCLID: GESCHLOSSENE HIGH-END IN-EAR-KOPFHÖRER MIT PLANARTREIBER

PHILIPS 242B1G: GÜNSTIGER 24-ZOLL MONITOR MIT "GRÜNEN FEATURES"

NEUE B&W-APP FÜR FORMATION-SERIE VERFÜGBAR

NEUE ELECTROCOMPANIET TANA SL-2 UND L-2 AKTIVLAUTSPRECHER

Die Änderungen Tana SL-1 / L-1 in der Übersicht:

Verbessertes Touchpanel

neue Verstärker/PSU/DAC-Einheit und neue DSP-Software

Verdeckte Eingänge für wandnahe Aufstellung

Austauschbare Designstreifen (Standardausführung SILBER) und Stoff-Verkleidungen

Neuer Hochtöner

Neuer Basslautsprecher mit 2 zusätzlichen passiven Treibern

Optimiertes Platinenlayout – alle Bauteile auf einer Platine

Verbesserter DSP

Roon ready

Tidal Connect

Airplay2 (ab März/April 2021)

Neue Wireless-Übertragung zwischen den Speakern

KLIPSCH PROMEDIA 2.1 BT: DIE RÜCKKEHR DER BRÜLLWÜRFEL?

An ein ganz anderes Klientel wie die zuvor beschriebenen In-Ears wendet sich Audeze (wird etwa wie "Odyssee" ausgesprochen) mit dem nach eigenen Bekunden weltweit ersten geschlossenen In-Ears mit Planartreiber-Technologie. Planartreiber arbeiten im Gegensatz zu den sonst üblichen Kolbenhub-Membranen oder Balanced Mode Radiatoren mit einer am Rand eingespannten Folie, die im Falle des Audeze Euclid nach dem magnetostatischen Prinzip in Schwingungen versetzt wird. Ein Antrieb, auf den sich Audeze auch bei Bügelkopfhörern spezialisiert hat. Allerdings sind Magnetostaten in aller Regel in offener Bauweise konstruiert. Dass die Euclid wie für In-Ears üblich mit akustisch geschlossenen Gehäusen arbeiten, ist eine Besonderheit.Das oberste Ziel ist natürlich bestmöglicher Klang, wofür anspruchsvolle Hörer einige Kompromisse einzugehen bereit sind. Etwa durch den Verzicht auf drahtlosen Betrieb und den Einsatz deutlich größerer Geldmittel als sonst üblich. Der Euclid kostet rund 1.500 Euro.Die 18-Millimeter-Planartreiber im Euclid sollen mit höchster Phasentreue bei völlig linearem Frequenzgang punkten und einen maximalen Schalldruck von 120 dB bei einem Klirrfaktor von unter 0,1% liefern, was laut Audeze der höchste Schalldruck aller geschlossenen In-Ear-Hörer seiner Größe sei. Dank einer hohen Empfindlichkeit von 110 dB/mW verspricht der Hersteller einen Dynamikumfang, der andere Produkte dieser Kategorie in den Schatten stellen soll.Die aus einem massiven Stuck Alu gefrästen Gehäuse in mattschwarzem Finish sind in ihrer Form auf maximalen Langzeit-Tragekomfort ausgelegt. Die Kabel werden über MMCX-Steckverbinder mit dem Hörer verbunden. Zudem lassen sich die Kabel ganz einfach austauschen. Wer dennoch lieber drahtlos Musik genießen will, für den wird Audeze demnächst einen Bluetooth-Adapter anbieten. Auch eine symmetrische Verbindungsoption soll noch folgen. Im Lieferumfang finden sich sowohl Silikon- und Comply Foam Eartips als auch SpinFit Ohrpassstücke.Der Audeze Euclid wird in Deutschland und Österreich exklusiv über cma audio vertrieben und ist ab sofort im ausgesuchten Fachhandel und über den Online-Shop cma.audio verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.499 Euro.Keine Woche ohne Monitorneuheit, wie es scheint. MMD/Philips stellt einen nur rund 200 Euro teuren Bildschirm ins (virtuelle) Regal. Der Philips 242B1G (60,5 cm / 23,8") wurde laut Hersteller "speziell für umweltbewusste Profis" entwickelt, die "nachhaltig und produktiv" arbeiten wollen. Wer will das nicht?Das Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung aus der B-Serie von Philips Monitore soll im Verbrauch ganz besonders sparsam sein. Eingeschaltet soll er (nach EnergyStar, siehe Datenblatt ) mit 12,8 W auskommen, im Eco-Modus sogar mit nur 8,6 W. Im Bereitschaftsmodus (Standby) benötigt er 0,35 W. Zu den "grünen" Features zählen ein PowerSensor, LightSensor und ein Null-Watt-Netzschalter.Als Anzeige ist ein Full-HD-IPS-Panel verbaut, dem MMD eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit mit 102 % sRGB-Gamut-Abdeckung und einen weiten Betrachtungswinkel (178/178°) zuschreibt. Die Bildwiederholfrequenz liegt bei 75 Hz – also 25 % mehr als bei gängigen Office-Displays mit 60 Hz. Für die Konnektivität ist u. a. ein USB-Hub mit vier USB 3.2-Anschlüssen verbaut, von denen einer das schnelle Aufladen von Smartphones und ähnlichen Geräten unterstützt.Der Philips 242B1G ist ab sofort für 209 Euro (UVP) erhältlich. (Bei Amazon derzeit noch nicht gelistet.)Für die Besitzer von B&W-Produkten der Formation-Serie steht eine neue App bereit ( iOS und Android ). Diese bietet u. a. Zugriff auf eine erweiterte Anzahl von Musikstreaming-Diensten: Qobuz, TIDAL, TuneIn, Dash Radio, NTS Radio und SoundCloud. Weitere Abo-Dienste und Streaming-Plattformen sollen in den kommenden Monaten hinzu kommen. Über Qobuz ist die Musikwiedergabe auf Formation-Devices hochauflösend bis 24 Bit/96 kHz möglich. (96 kHz ist das Übertragungslimit der Formation Wireless-Technologie.)Die Bowers & Wilkins Music App fasst die Inhalte aller verfügbaren Musik in einer gemeinsamen Oberfläche zusammen, was die Übersichtlichkeit verbessern soll. Eine "smarte", personalisierte Empfehlungsfunktion und ausgewählte Bowers & Wilkins-Wiedergabelisten sollen das neue Musikerlebnis in der App perfekt machen, so die Pressemeldung.Zunächst ist die neue Bowers & Wilkins Music App parallel zur bereits bekannten Bowers & Wilkins Home App verfügbar, die weiterhin der Einrichtung und Installation der Formation-Geräte notwendig ist. Im Laufe des Jahres plant B&W alle App-Funktionen für die Formation-Produkte in der neuen Music App zu vereinen. – Besser spät als nie.Alle anderen Funktionen bleiben nach der Fusion erhalten, also zum Beispiel AirPlay 2, Bluetooth aptX-HD-Unterstützung für das Streaming von mobilen Geräten, die integrierte Unterstützung für Spotify Connect und Roon sowie die „Works With Alexa"-Zertifizierung.Der norwegische Hersteller Electrocompaniet hat seine TANA Aktivlautsprecher aus der EC-Living Serie überarbeitet. Die Aktivlautsprecher Tana SL-2 mit eingebautem Streamer sind Nachfolger der SL-1 und wurden laut Hersteller in praktisch allen Aspekten optimiert. Neben neuer Treiberbestückung und dem Einsatz passiver Treiber für die Bassunterstützung wurden auch die Signalwege verkürzt und das Touchpanel verbessert. Das Ergebnis sei ein noch audiophilerer Klang bei gleichen Abmessungen.Ähnliche Optimierungen hat auch der Ergänzungslautsprecher Tana L-2 erfahren, mit dem der SL-2 zu einem Stereo-Paar ausgebaut werden kann. Angetrieben werden die Lautsprecher von internen Class-A/B-Verstärkern mit 150W Leistung. Ein schneller DSP sorgt für die Signalverarbeitung auf digitaler Ebene.Der Preis für den TANA SL-2 beträgt 1.699 Euro, der Ergänzungslautsprecher L-2 kostet 1.499 Euro.In den Anfangstagen der Sound- bzw. Musikwiedergabe per Computer kamen die ersten aktiven Desktoplautsprecher auf. Die waren in aller Regel billigster Machart, mit Gehäusen aus Plastik, primitivster Treibertechnologie und schrecklichem Klang. – Was ihnen den wenig schmeichelhaften Spitznamen "Brüllwürfel" einbrachte. Zusätzlich unter den Tisch gestellte "Subwoofer", die außer im Pegel so gut wie keine akustischen Anpassungen an die Satelliten boten, zementierten den schlechten Ruf der "PC-Speaker".Im Laufe der Zeit wurde nicht nur die Wiedergabequalität über Computer immer besser, auch die Nutzer verlangten irgendwann nach mehr Qualität. Nach und nach kamen deutlich bessere Speaker für den Desktop auf den Markt, und heute gibt es für nahezu jeden Anspruch passende Schallwandler. Die ganz üblen Brüllwürfel der frühen Tage sind zwar auch noch nicht ganz ausgestorben – in der PC-Ramschecke jedes Elektromarktes und bei Amazon gibt es reichlich Angebote. Aber es gibt durchaus bezahlbare Lösungen mit wirklich gutem Klang, sodass niemand sich aus übertriebener Sparsamkeit mit solchen Wegwerf-Speakern abgeben muss.Rund 250 Euro: So viel verlangt der renommierte Lautsprecherhersteller Klipsch für das brandneue Soundsystem ProMedia 2.1 BT . Das ist ein Set bestehend aus zwei Satellitenlautsprechern plus Subwoofer speziell für die Nutzung am Computer/Notebook.Zur Verbindung kommt wahlweise Bluetooth oder 3,5 mm Klinkenkabel (analog) zum Einsatz. Ein USB-Audio-Port wäre sicher schöner gewesen, doch den hat sich Klipsch leider gespart. Ein weiterer Klinkenanschluss am Master-Speaker erlaubt den Anschluss eines Kopfhörers/Headsets.Zusammen mit dem Subwoofer verspricht der Hersteller einen Frequenzumfang von 35-22.000 Hz. Die Leistungselektronik liefert gesamt 100 W Dauerpower und bis zu 260 W kurzzeit-Leistung, was für 110 dB Schalldruckpegel gut sein soll. Leider lässt sich auch in diesem Set der Subwoofer nur im Pegel und nicht in der Phase regeln. Die Zielgruppe wird den Basswürfel vermutlich sowieso irgendwo möglichst gut versteckt platzieren, anstatt da, wo er am besten zusammen mit den Satelliten klingt. Das hat dann wieder ein wenig den Charme vergangener Brüllwürfel-Tage.Mehr Informationen auf der Produktseite. Der UVP des ProMedia 2.1 BT Sets liegt bei 249 Euro. Bei Amazon derzeit noch nicht gelistet.