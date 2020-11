TechTicker: Olympus High-End-Zoom, Wireless Earbuds unter 50 Euro, 37-Zöller von Eizo, kostenlose Qobuz-Downloads

OLYMPUS STELLT LANG ERWARTETES PRO-SUPERTELEZOOM-OBJEKTIV VOR

Lang hat's gedauert, doch nun ist es endlich da. Ok, noch nicht Ganz. Ende Januar soll das seit ca. einem Jahr erwartete Olympus Supertele-Zoom mit integriertem 1,25x Telekonverter und dem eingängigen Namen M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO endlich erhältlich sein.Die lange Wartezeit hat hoffentlich ausgereicht, um genügend Cash-Reserven für den Kauf anzusparen, denn mit rund 7.000 Euro schlägt dieses leckere Optik-Paket ordentlich ins Kontor. Es deckt den Brennweitenbereich von (auf Kleinbild umgerechnet und mit zugeschaltetem integrierten Telekonverter) 300-1000 mm ab. In Kombination mit dem optionalen M.Zuiko Digital 2-fach-Telekonverter MC-20 sind sogar bis zu 2000 mm Brennweite möglich. Das Objektiv basiert auf dem Micro Four Thirds System-Standard und verfügt über einen integrierten 5-Achsen-Sync-IS für bis zu acht LW-Stufen Wackelausgleich (in Kombination mit einer E-M1 X). Das soll sogar bei diesen langen Brennweiten verwackelungsfreie Aufnahmen aus der Hand ermöglichen.Damit E-M1X-Fotografen das Potenzial des neuen Superteleobjektivs und anderer M.Zuiko Objektive voll ausschöpfen können, ist ein Firmware-Update erforderlich. Olympus schreibt dazu: "Der intelligente, mit auf KI basierender Deep-Learning-Technologie entwickelte Intelligent Subject Detection AF wurde um Bird Detection erweitert. Mit dieser neuen Funktion priorisiert die Kamera automatisch die Erkennung eines Vogelauges zur Fokussierung und Verfolgung, so dass sich der Fotograf voll auf die Bildkomposition konzentrieren kann, um im richtigen Moment auszulösen. Die neue Firmware enthält auch verschiedene funktionelle Verbesserungen wie die Ausgabe von RAW-Videodaten zur Unterstützung der professionellen Videoproduktion. Sie wird ab 3. Dezember 2020 verfügbar sein."Zum Jahresendgeschäft startet Olympus außerdem eine neue Cashback-Aktion. Diese umfasst Zwölf Olympus M.Zuiko Objektive, bei deren Kauf bis zu 150 Euro gespart werden können. Fotografen, die sich jetzt für die OM-D E-M1X entscheiden, erhalten außerdem das Punktvisier EE-1 gratis dazu. Beide Aktionen laufen bis zum 15. Januar 2021. Eine Übersicht finden Sie hier Auch in diesem Jahr spendiert der Musikstreamingdienst Qobuz allen Usern einige Musikalben als kostenlosen Download in CD-Qualität. Nutzer, die den Newsletter abonniert haben, müssten dieser Tage einen entsprechenden Hinweis per Mail erhalten haben. Das Tolle daran:, auch für Nutzer, die gar kein Qobuz-Abo haben. Wer Qobuz unverbindlich ausprobieren möchte, kann kostenlos für einen Monat ein Probe-Abo abschließen. Die Übersicht über alle Abo-Optionen finden Sie hier Unter den Winter Music Gifts finden sich diesmal echte Perlen von Nina Simone, Miles Davis, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, sowie einige Jazz- und Blues-Pretiosen. Die insgesamt zehn Alben können Sie hier kostenlos herunter laden . Die Aktion endet nach dem 15. Dezember.Darüber hinaus sind im Rahmen der Qobuz " Black Week " bis zum 30. November für Mitglieder mehr als 2.000 Alben in Hi-Res oder CD-Qualität um bis zu 80% reduziert.Mit den PistonBuds hat 1MORE günstige AirPods-Konkurrenten im Angebot. Besonders preisbewusste Kunden kommen für weniger als ein Drittel des Preises der AirPods (ohne "Pro") in den Genuss drahtloser Musikbeschallung unterwegs.Die in Schwarz oder Weiß erhältlichen 1MORE PistonBuds sind derzeit bei Amazon für 49,99 Euro gelistet. Per Rabattgutschein (auf der Seite aktivierbar) lassen sich weitere 10 Euro sparen.Monitor-Spezialist Eizo hat einen fast rahmenlosen curved Monitor mit 37,5" Diagonale im 24:10-Format vorgestellt. Das Display mit 3840 x 1600 Bildpunkten hat eine Pixeldichte von 111 ppi. Anschlussseitig ist u. a. eine Docking-Funktion via USB-C integriert, die neben 85 W Stromversorgung auch einen LAN-Port bereit stellt. Für Videosignal, Ladestrom, Audio-Out, USB-Daten und Netzwerk reicht ihm ein einziges Kabel zum Rechner. Notebooks und Tablets ohne LAN-Anschluss werden durch den EV3895 gewissermaßen LAN-fähig. Zusätzlich zum USB-C-Anschluss bietet der Monitor auch einen DisplayPort- und zwei HDMI-Eingänge.Verfügbarkeit ist der EV3895 ab Dezember 2020 zum UVP von 1.739 Euro.Der Lautsprecher-Hersteller Quadral hat zwei seiner Subwoofer-Modelle technisch aufgewertet und ihnen ein Facelift verpasst. So steigt nun die Verstärkerleistung des QUBE CS10 von 200 auf 250 Watt und beim QUBE S8 von 100 auf 150 Watt Nennleistung. Die Tieftöner wurden optimiert und der höheren Leistung angepasst.Die Besonderheit der neuen QUBEs ist laut Quadral der in der Frontseite integrierte Bassreflex-Kanal, welcher die Dynamik erhöht und eine Wand nahe Aufstellung ermöglich. Die neuen QUBE Subwoofer stehen abim Fachhandel bereit. Unverbindlicher Verkaufspreis: QUBE CS10: 749 Euro pro Stück; sw und ws Hochglanz und Seidenglanz QUBE S8: 499 Euro pro Stück; sw und ws Hochglanz.