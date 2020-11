TechTicker: Objektivneuheiten von Canon, Lyngdorf Schranklautsprecher, neue Qobuz Abo-Optionen und mehr

CANON STELLT RF 70-200MM F/4L IS USM UND "NIFTY FIFTY" FÜR RF-MOUNT VOR

"weltweit kürzeste und leichteste Wechselobjektiv mit diesem Brennweitenbereich und einer konstanten Lichtstärke von 1:4"

LYNGDORF LAUTSPRECHER CS-1 FÜR SCHRANKEINBAU

Die Highlights:

Dezente Platzierung innerhalb von Möbeln

Niedrige Schallbrechungen

Optimiertes Abstrahlverhalten beim Einsatz in Möbeln

Vollbereichslautsprecher (kein Subwoofer notwendig)

Ausführung: Matt-Schwarz

Lieferbar: Ende November/Anfang Dezember

VIOLECTRIC DHA V380: KOPFHÖRER-VERSTÄRKER MIT DAC UND 32-BIT-RESAMPLING

CANON PIXMA TS7450/TS7451 MULTIFUNKTIONSSYSTEME

PIXMA TS7450 Übersicht:

Drucken, Scannen, Kopieren + ADF

Automatischer Dokumenteneinzug für 35 Blatt

Schickes und praktisches Design in zwei Farben

Papierkassette vorn und Papiereinzug hinten zum gleichzeitigen Vorhalten unterschiedlicher Papiertypen

Automatischer beidseitiger Druck spart Papier

Bedienfeld mit 3,7 cm OLED und LED-Statuszeile

Papierbreiten-Erkennung

Optionale XL-Patronen

Bequeme App-Steuerung

Umfangreiche Medien-/ App-Unterstützung

Support für Alexa, Google Assistant und Classroom

QOBUZ: NEUE FAMILENABOS FÜR HI-RES MUSIKSTREAMING

Wow! Canon hat für seine noch recht junge Serie spiegelloser Vollformatkameras der EOS-R-Serie ein weiteres Zoom-Objektiv vorgestellt, das wirklich aus dem Rahmen fällt. Nach dem für seine Klasse schon sehr kompakten RF 70-200mm f/2.8L IS USM stellen die Japaner nun eine etwas lichtschwächere Objektivvariante mit gleichem Brennweitenbereich vor. Das RF 70-200mm f/4L IS USM gehört ebenfalls der hochwertigen L-Serie an und kommt wie sein großer Bruder mit einem weißen (weniger hitzeempfindlichen) Gehäuse auf den Markt. Das Besondere erklärt sich beim Blick auf die Bilder von selbst:Ein derart kompaktes 70-200er der High-End-Klasse mit AF und IS hat es meines Wissens für Vollformat noch nie gegeben. Tatsächlich ist das RF 70-200mm f/4L IS USM nur minimal länger als das Standardzoom RF 24-105mm f/4L IS USM und Canon sagt, es handele sich um das. Wie bei der 2,8er-Variante – und im Gegensatz zu seinen früheren EF-Objektiven dieser Brennweite – setzt Canon auch hier statt auf einen internen auf einen ausfahrbaren Tubus zum Zoomen. Dadurch hat das Objektiv in Benutzung zwar keine gleichbleibende Länge, ist im eingefahrenen Zustand aber entsprechend kürzer und besser zu transportieren. Hier ein paar Vergleichsbilder:Qualitativ macht das neue 70-200 f/4 wenig Kompromisse. Die optische Konstruktion aus 16 Elementen in elf Gruppen enthält vier UD-Linsen (Ultra-low Dispersion) gegen chromatische Aberration und es kommen ASC-Vergütungen (Air Sphere Coating) gegen Flare und Ghosting zum Einsatz. Die Blende ist aus neun abgerundeten Lamellen zusammengesetzt und Canon verspricht höchste Abbildungsschärfe bei allen Brennweiten und Motivdistanzen bis zu den Rändern, auch bei Offenblende.Wer auf etwas höhere Lichtstärke verzichten kann (was angesichts der heutigen ISO-Fähigkeiten der Kameras oft der Fall sein dürfte), kann nicht nur Platz und Gewicht, sondern auch viel Geld sparen – rund 1.000 Euro ist es gegenüber dem 2,8er günstiger. Gewisse Einbußen im Bokeh durch die kleinere Blendenöffnung können zumindest teilweise durch Verringerung der Aufnahmedistanz kompensiert werden. Das neue 70-200mm F4 hat auch eine etwas geringere Naheinstellgrenze, als sein 2,8er-Pendant (0,6 statt 0,7 m) und einen leicht höheren Vergrößerungsfaktor (0,28x statt 0,23x). Der optische Bildstabilisator im Objektiv (IS) soll in Verbindung mit der EOS R/RP etwa fünf Blendenstufen Wackelausgleich bieten und an der R5/R6 in Kombination mit deren Sensorstabilisierung bis zu 7,5 Blendenstufen.Etwas im Schatten dieser Neuheit, aber nicht weniger wichtig, ist die Vorstellung des RF 50mm F1.8 STM . Das ist quasi der Erbe des als "Nifty Fifty" bekannten 50mm Standard-Objektivs für Canons EF-Mount. Dieses gilt als besonders gute und günstige Variante für ein 50mm-Objektiv, das in keiner Fototasche fehlen sollte. Die neue RF-Mount-Variante basiert auf einem sehr ähnlichen optischen Aufbau, der lediglich für die Besonderheiten des spiegellosen RF-Mounts angepasst zu sein scheint. Auch preislich orientiert es sich ungefähr an seinem EF-Vorgänger.Beide Objektive sind voraussichtlich ab Dezember zu einem UVP von 225 Euro€ für das RF 50mm F1.8 STM und 1.755 Euro€ für das RF 70-200mm F4L IS USM verfügbar.Toller Klang für Musik- und TV-Ton ist eine Sache. Aber nicht jedes Familienmitglied steht auf sichtbar im Raum platzierte Boxen. Einen guten Kompromiss für diese Misere will nun Lyngdorf mit einem neu entwickelten Kompaktlautsprecher bieten.Der Lyngdorf CS-1 ist ein Vollbereichslautsprecher, der speziell für die diskrete Platzierung in Lowboards, Sideboards und TV-Möbeln entwickelt wurde. Aus diesem Grund entschied sich Lyngdorf auch für eine horizontale Bauweise.Die Bassreflexöffnung ist an der Front angebracht, der Hochtöner ist angewinkelt und erhöht. Diese Anordnung reduziert Kantenreflexionen innerhalb des Möbels. Der 6,5-Zoll Tiefmittelton-Treiber ist mit einem besonders kräftigen Magneten für kräftige Basswiedergabe ausgestattet und mit Bassreflex-Unterstützung mit Frontport erreicht der CS-1 eine untere Grenzfrequenz von 42 Hz, womit in den meisten Fällen keine Subwoofer-Unterstützung nötig sein sollte.Der CS-1 wurde für die Platzierung in Schränken entwickelt und besteht aus einer soliden MDF-Konstruktion mit einer haltbaren und leicht zu reinigenden Oberfläche in Mattschwarz. Die Lautsprecher werden mit selbstklebenden Gummipads geliefert, um Kratzer auf der Möbeloberfläche zu vermeiden und Resonanzen zwischen Möbeln und Lautsprecher zu minimieren. Der CS-1 wird ohne Frontgrill geliefert, um die klarste Klangwiedergabe zu erzielen, beispielsweise hinter den Stoffgewebetüren von TV-und Hifi-Möbeln.Passende Schränke bietet beispielsweise der dänische Hersteller Clic Der Lyngdorf CS-1 ist zum Stückpreis von 535,16 Euro (UVP) voraussichtlich ab Dezember erhältlich.Violectric stellt mit dem DHA V380 eine abgespeckte Variante seines Referenzgerätes DHA V590 vor. Digitale Eingangssignale werden über Cinch, optische Verbindung oder USB zugeführt, per 32-Bit-Resampling aufbereitet und per AKM 4490 DAC analog gewandelt. Der DHA V380 unterstützt PCM bis 384 kHz und DSD-over-PCM (DoP).An der Front können die analogen und digitalen Eingänge per Kippschalter gewählt werden. Ein hochwertiges Alps-Poti regelt die Lautstärke für die angeschlossenen Kopfhörer. Egal welcher Kopfhörer am DHA V380 angeschlossen werden soll, der Hersteller verspricht mit der integrierten Pre-Gain-Schaltung könne der Pegel perfekt an die jeweilige Impedanz und Empfindlichkeit angepasst werden.Der Violectric DHA V380 wird exklusiv über cma audio vertrieben und ist ab sofort zum UVP von 2.199 Euro verfügbar.Canon hat die Einführung der PIXMA Modelle TS7450 und TS7451 angekündigt. Die 3-in-1-DINA4-Multifunktionssysteme positionieren sich im mittleren Segment für den privaten Einsatz. Sie verfügen über zwei FINE Druckköpfe mit Tinte, zwei Papierzuführungen und einen automatischen Dokumenteneinzug (ADF) für 35 Blatt.Die preisgünstigen Multifunktionssysteme sollen jede Menge innovative Features bieten, darunter eine Sprachsteuerung, Papierbreitenerkennung sowie eine LED-Statuszeile, welche den aktuellen Druckerstatus auf einen Blick anzeigt. Canon verspricht zudem "hochwertige PIXMA Druckqualität bei Text und randlosem Fotodruck bis A4".Mit der Connect-Taste und QR-Code-Anzeige auf dem Display können Nutzer eine Verbindung zu einer Reihe von Geräten wie einem Smartphone oder Tablet aufbauen. Zudem sind Cloud-Anbindungen zu Drittanbietern wie Google Drive, Dropbox oder Google Classroom möglich.Canon PIXMA TS7450 (Schwarz) und Canon PIXMA TS7451 (Weiß) sind zum UVP von 116 Euro ab November verfügbar.Der französische Musikstreaming-Anbieter Qobuz führt neue Abo-Optionen ein, die alle in hochauflösender Qualität zugänglich sind. Das Angebot von Qobuz umfasst mehr als 60 Millionen Songtitel, darunter die größte Auswahl an Hi-Res-Audiodateien auf den Markt und mehr als 500.000 redaktionelle Inhalte und Infos aus der Musikwelt Mit neuen Familienabonnements will Qobuz es Nutzern ermöglichen, das Musikangebot mit weiteren Familienmitgliedern zu teilen. Mit den neuen Buchungsoptionen können bis zu sechs Mitglieder derselben Familie gleichzeitig ein gemeinsames Abo ab 29,16 € pro Monat nutzen.Die Abos bei Qobuz sind in die Varianten STUDIO PREMIER und STUDIO SUBLIME unterteilt. Alle Varianten bieten Hi-Res-Streaming und den Zugriff auf den gesamten Angebotskatalog. Sublime-Abonnenten haben zusätzlich zu den Studio-Premier-Abos die Möglichkeit deutlich vergünstigte Downloadkäufe zu tätigen. Künftig sind alle Abos wahlweise als Einzel-Abo oder Familen-Abo verfügbar.