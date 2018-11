TechTicker: Neue USB-C-Hubs, Holzklotz mit Audio-Induktion, Power-Boost für Kopfhörer und mehr

INLINE WOODBRICK – INDUKTIONSLAUTSPRECHER IM ECHTHOLZGEHÄUSE

IFI AUDIO XCAN: LEISTUNGSSTARKER DAC/AMP FÜR KOPFHÖRER ALLER ART

Dual-mono Kopfhörerverstärker mit 1000mW Ausgangsleistung pro Kanal

Geegnet für Kopfhörer von 32 - 600 Ohm

Bluetooth (aptX und AAC)

ESS Sabre DAC mit "time domain jitter eliminator"

Symmetrischer 2,5mm Kopfhörerausgang

S-Balanced kompatibler 3,5mm Klinkenanschluss; bietet die Vorteile symmetrischer Verbindung für unsymmetrische Kopfhörer

"Advanced Analogue Signal Process (ASP)", 3D+® and XBassⅡ® Klangoptimierung

Rein analoge Lautstärkeregelung ohne Auflösungsverluste

2200mAh Lithium-Polymer Akku für bis zu 8 Stunden Spielzeit

STARTECH: DREI NEUE USB-C-HUBS FÜR UNTERSCHIEDLICHE ANSPRÜCHE

Die Spezifikationen der einzelnen Hubs:

4 - USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse

USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s

Kompakte, mobile Größe für Reisen und leichte Desktop-Platzierung

Praktische USB-Anschlüsse zum einfachen Anschluss von Kabeln und Dongles

USB-Bus-betrieben, keine externe Stromquelle erforderlich

Zeitersparnis durch einfache Plug-and-Play-Installation

USB-C zu 5x USB-A und 2x USB-C Anschlüsse für alte und neue USB Geräte

Schnellladeport zum Aufladen des Smartphones

Zeitersparnis durch einfache Plug-and-Play-Installation

USB-C zu 4x USB 3.0 (USB-A)

Separate Ein-/Ausschalter für jeden USB-Anschluss

Kompakte, mobile Größe für Reisen und leichte Desktop-Platzierung

USB-Bus-betrieben, keine externe Stromquelle erforderlich

Zeitersparnis durch einfache Plug-and-Play-Installation

XLAYER POWERBANK DOCK FÜR QI-FÄHIGE SMARTPHONES

Technische Daten:

2-in-1 Qi-Induktionsladestation (6.000 mAh)

Lädt 2 Geräte gleichzeitig: per Qi-Ladespule und über USB

Fast Charging für schnelles Laden auch unterwegs

Maße (Gewicht): 130 x 70 x 15 mm (178 g)

Batterietyp: Lithium Polymer-Batterie

Kapazität: 22.2 Wh (3.7V/6.000 mAh)

Input: 5V/2.0A

Output 1: 5V/2.4A

Output 2: Wireless 5W / 7.5W / 10W

Zugegeben, manche Gadgets sind ganz schöner Spielkram. Auf den Sinn und Unsinn des Woodbrick möchte ich daher gar nicht erst eingehen, aber interessant ist er schon. – Als Gimmick.Der Woodbrick ist ein kleiner Akkulautsprecher zur Musikwiedergabe von Smartphones. Das Besondere daran: Die Musik wird weder über Bluetooth noch über WLAN vom iPhone in den Lautsprecher übertragen, sondern per "Induktion". Mit der induktiven Akku-Aufladefunktion nach Qi-Standard hat das aber nichts zu tun. Durch Auflegen des Smartphones auf das Woodbrick-Gehäuse werden die Schwingungen des iPhone-Lautsprechers auf eine Vibrationsempfindliche Fläche im Lautsprecher übertragen, die wie ein Mikrofon den Schall aufnimmt, welcher dann im Woodbrick verstärkt und über den eigenen Lautsprecher mit max. 3W Leistung ausgegeben wird. Ob das gut klingt? Hab's nicht probiert, aber ich bezweifle es. Wie gesagt, es ist wohl eher ein Gimmick, das sich Interessierte für knapp über 20 Euro via Amazon bestellen können.Immerhin macht das Walnuss-Echtholzgehäuse optisch ein bisschen was her. Ach ja, der Akku soll mit einer Ladung 6-8 Stunden durchhalten.Vor einigen Monaten hatte ich den iFi Audio xDSD DAC/Kopfhörerverstärker im Test . Das technisch wie klanglich beeindruckende Gerät für mobilen und stationären Kopfhörergenuss bekommt jetzt – wie angekündigt – einen kleineren Bruder.Der xCAN kostet mit rund 350 Euro (in Kürze via Amazon , Vertrieb: WOD Audio ) gut 100 Euro weniger als der xDSD, ohne allzu viele Abstriche zu machen. Die Features des xCAN in der Übersicht:Nur auf besonderen Wunsch gibt es den xCAN auch ganz ohne Bluetooth und DAC-Funktion als rein analogen Kopfhörerverstärker. Damit lassen sich noch mal ca. 50 Euro sparen. StarTech.com erweitert sein Angebot um drei neue USB-C-Hubs, darunter einen der Ersten mit USB 3.1 Gen 2-Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s. Die Hubs richten sich an Nutzer mit unterschiedlichem Anwendungsbedarf. Beispielsweise zur Erweiterung für Notebooks mit wenigen integrierten Ports ( HB30C4AIB , mit individuellen Schaltern zur Steuerung des Stromverbrauchs), für hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s ( HB31C4AB ), oder mit bis zu 7 Anschlüsse für möglichst viel Peripherie.USB-C Hub 4 Port - HB31C4AB; ca. 49 Euro via Amazon 7 Port USB-C Hub - HB30C5A2CSC; ca. 95 Euro via Amazon 4 Port USB-C Hub - 4x USB-A mit individuellen An/Aus-Schaltern - HB30C4AIB; ca. 45 Euro via Amazon Das iPhone zuhause kabellos aufladen und unterwegs ordentlich Energiereserven dabei haben; das verspricht XLayer mit seiner neuen "Powerbank with Dock 6000mAh" (ca. 80 Euro; Amazon ). Die Wireless Powerbank fungiert stationär als kabelloses Lade-Dock für Qi-fähige Smartphones. Mit einem Griff verwandelt sich die stationäre Ladestation in eine mobile Powerbank und stellt unterwegs bis zu 6.000 mAh für alle gängigen Mobilgeräte zur Verfügung, was für mehr als drei komplette Handyladungen reichen soll. Kabellos per „Fast Wireless Charging“ und zusätzlich per USB-Kabel für alle Produkte ohne Qi-Technologie. Wieder zuhause wird die Powerbank einfach in das zugehörige Dock gestellt und lädt sich dort automatisch wieder für den nächsten Einsatz auf.