TechTicker: KEF LS60 Wireless, Synology Tri-Band Wi-Fi 6 Router, Nubert-News, Neumann Kopfhörer und mehr

KEF LS60 WIRELESS: EINE LAUTSPRECHERLEGENDE WÄCHST ÜBER SICH HINAUS

„shut up and take my money“

SYNOLOGY WI-FI-6-ROUTER RT6600AX UND UPDATE FÜR DAS BETRIEBSSYSTEM SRM

Das Wichtigste im Überblick:

Das erweiterte 5,9-GHz-Spektrum unterstützt zusätzliche blitzschnelle 80- und 160-MHz-Kanäle.

2,5-GbE-Port unterstützt die schnellsten Internetverbindungen und kann optional als LAN-Port konfiguriert werden.

Erstellen und definieren Sie bis zu 5 eigene Netzwerke, um gefährdete Geräte abzutrennen und zu schützen.

Mit Kindersicherung, Webfilter, Datenflusssteuerung und Threat Prevention haben Sie die Kontrolle über Ihr Netzwerk.

Die umfassende VPN-Server-Lösung mit Remote Desktop und Site-to-Site-Tunneling ermöglicht flexiblen und sicheren Fernzugriff.

Technische Spezifikationen auf einen Blick:

CPU: Quad-Core, 1,8 GHz

Arbeitsspeicher: DDR3 1 GB

RJ-45-Ports: 1 x Gigabit WAN, 1 x 2,5 GbE konfigurierbar WAN/LAN und 3 x Gigabit LAN

Externe Anschlüsse: 1 x USB 3.2 Gen 1 (Typ A)

Frequenz: 50 bis 60 Hz, einphasig

WLAN Normen:

IEEE 802.11 a/n/ac/ax simultanes Tri-Band

Unterstützt 802.11k/v/r-Roaming

Max. Datenrate:

2,4 GHz: Bis zu 600 MBit/s

5 GHz-1: Bis zu 4800 MBit/s

5 GHz-2: Bis zu 1200 MBit/s

NUBERT SOUNDBAR NUBOXX AS-225 MAX UND WEITERE ANKÜNDIGUNGEN

NEUMANN STUDIOKOPFHÖRER NDH 30 VORGESTELLT

Features

Linearer Klang, ähnlich einem perfekt eingemessenen Neumann- Lautsprechersystem

Höchste räumliche Auflösung mit präziser Ortung

Transparentes, detailreiches Klangbild, ideal für Mixing & Mastering

Ausgezeichneter Tragekomfort, leicht zu transportieren

SONOS RAY SOUNDBAR UND WEITERE SONOS-NEWS

Raumfüllender Sound: Speziell entwickelte Wellenleiter und innovative Soundverarbeitung erfüllen den gesamten Raum und platzieren einzelne Soundelemente zielsicher.

Perfekt ausbalanciert: Das selbst designte Bassreflexsystem sorgt für eine optimale Wiedergabe der tiefen Frequenzen, perfekt ausbalancierten Bass und eine maßgeschneiderte Akustik für eine präzise Wiedergabe der mittleren und hohen Frequenzen.

Optimal abgestimmt: Wie alle Sonos Speaker wurde Ray vom branchenführenden Sonos Soundboard Expertenteam perfekt abgestimmt. Über Trueplay kann der Sound noch genauer angepasst werden, um in jedem Raum die perfekte Sound Experience zu genießen.

Sprachverbesserung: Die Sprachverbesserung von Sonos gewährleistet kristallklare Dialoge, um kein Wort zu verpassen. Der Nachtmodus reduziert die Intensität lauter Soundeffekte.

Kompaktes Design: Ob auf einem Sideboard oder in einem TV-Schrank: Das dezente, kompakte Design der Ray fügt sich perfekt in die Einrichtung jedes Raums ein.

Nachhaltiger Sound: Die Ray verfügt über das bislang nachhaltigste Verpackungsdesign. Der Karton und die schützende Pappschale bestehen zu 100 % aus recyceltem post-consumer Papier.

Außerdem neu von Sonos:

Sonos Roam ist jetzt in drei frischen neuen Farbtönen - Olive, Wave und Sunset - erhältlich, die von der Ruhe der Natur, dem Abendhimmel und dem Leben draußen inspiriert sind.

Sonos Voice Control ist eine völlig neue Sprachsteuerung, mit der die Nutzer ihre Musik und ihr Sonos-System schnell, präzise und ohne Beeinträchtigung ihrer Privatsphäre steuern können. (Leider noch ohne Starttermin in Deutschland)

Sonos stellt die Partnerschaft mit Lorde vor, in der der neue handkuratierte Sender SOLARSYSTYM entstanden ist. Neben dem Sender auf Sonos Radio stellt die Grammy-prämierte Sängerin eine Limited Edition einer Tragetasche für den Roam, designt von Lorde und Everybody.World.

Irgendwie lag ein solcher Schritt aus Sicht des Herstellers wohl auf der Hand, aber wirklich zu rechnen war damit nicht. Doch nun ist die Katze aus dem Sack: Die KEF LS60 Wireless Standlautsprecher kommen.Mit dem Kompaktlautsprecher LS50 feierte der britische Hersteller KEF 2012 sein 50-jähriges Bestehen und hat damit zugleich eine moderne Ikone geschaffen. Die Speaker mit den berühmten Uni-Q-Chassis haben seit dem einen nahezu legendären Ruf erworben, deren Grundkonzept mit den kleineren LSX und den LS50 Wireless bis hin zu aktiven Streaminglautsprechern weiterentwickelt wurden. (Siehe weiterführende Links unten.) Zehn Jahre später ist nun die LS60 Wireless das Jubiläumsmodell für den nächsten runden Geburtstag.Rechtzeitig zur High End Messe in München (19.-22. Mai) erfreut KEF das Publikum mit der neuen Ausbaustufe. Die LS60 Wireless sind die ersten Standlautsprecher basierend auf dem Konzept der LS50 Wireless, also vollaktiv und mit der W2-Wireless-Plattform ausgestattet. Und in konstruktiver Hinsicht sind sie vielleicht am ehesten das, was sich zahlreiche KEF-Fans seit langem sehnlichst gewünscht haben, nämlich eine Art kleine und deutlich bezahlbarere Blade , wenn auch nicht mit deren segelförmigen Gehäuse. Das hätte den gesetzten Preisrahmen wieder gesprengt.Nachdem das News-Embargo diesen Donnerstag fiel, hier nun die ersten offiziellen Bilder und Daten. Das Design macht schon mal den Mund wässrig. Super-schlank (13 cm) und knapp 110 cm hoch verfügen die LS60 natürlich über einen Uni-Q-Treiber, jetzt in der 12. Generation mit der neuesten Metamaterial- Absorptionstechnologie (MAT) und Z-Flex-Sicke, die für einen nahezu perfekten Übergang des Klangs vom Lautsprecher in den Raum sorgen soll.Darüber hinaus besitzt jeder LS60 vier seitlich angeordnete Basstreiber (je zwei links und rechts), die sich bei der Technik des grandiosen kleinen KC62 Subwoofers ( Test ) bedienen. Pro Lautsprecher steht dafür zwar nur die halbe Verstärkerleistung („nur“ 500 W Class-D pro Lautsprecher für den Bass) des KC62 zur Verfügung und die Treiber sind etwas kleiner, aber dafür sind es ja auch zwei Lautsprecher mit insgesamt acht Basstreibern. Mittel- und Hochtonteil des Uni-Q-Treibers werden mit eigenen Class-AB Verstärkerzweigen mit jeweils 100 W befeuert. Jeder LS60 kommt damit auf eine Systemleistung von 700 W.Übrigens handelt es sich bei der LS60 um ein geschlossenes Lautsprechersystem, ganz ohne Reflexports zur Bassunterstützung. Das hat viele Vorteile, wie z. B. das Ausbleiben von Strömungsgeräuschen. Trotzdem reicht der Frequenzgang der LS60 (abhängig von den EQ-Einstellungen) bis 26 Hz hinab. Allerdings gemessen am -6-dB-Punkt. Üblich ist eher die Angabe am -3-dB-Punkt. Bei dem verfügbaren Gehäusevolumen hätte eine Bassreflexöffnung viel zu groß sein müssen. Um das zu kompensieren setzt KEF die Technik aus dem KC62 Subwoofer mit dem Uni-Core Force-Cancelling-Basssystem ein.Die Treiberanordnung ist von der Blade entliehen und nennt sich "Single Apparent Source-Konfiguration". Der Uni-Q an der Front und die seitlichen Bässe sind so verteilt und werden zeitlich so angesteuert (DSP-Phasenkorrektur für niedrige Frequenzen), dass sie sich gemeinsam wie eine einzelne (Punkt-) Schallquelle verhalten, was für das akustische Timing und den musikalischen Zusammenhalt von größter Bedeutung ist.Damit die äußerst schmalen Speaker nicht beim kleinsten Windhauch umfallen, ruhen sie auf einem extra schweren gusseisernen Fuß. Insgesamt wiegt jeder LS60 trotz zierlicher Statur damit über 30 kg. KEF erläuterte außerdem, dass die schlanke Silhouette mit der ambitionierten Bassbestückung nur dank aktiver DSP-Technik möglich war. Für einen Passivlautsprecher wäre das Gehäusevolumen zu klein. Wer auf eine noch günstigere passive Variante gehofft hat, wird daher wohl enttäuscht werden.Zwar ist die „Kernkompetenz“ der LS60 die drahtlose Wiedergabe gestreamter Musik, aber auch kabelgebundene Quellen finden Anschluss, egal ob Plattenspieler, CD-Player oder Spielekonsole. Auch ein HDMI (eARC)-Anschluss zur Verbindung mit dem Fernseher ist vorhanden. Wem die Basspower der LS60 allein noch nicht reicht, findet an jedem LS60 einen Subwoofer-Ausgang. Die LS60 Wireless bietet dabei die Wahl zwischen einer kabelgebundenen und einer kabellosen Verbindung zwischen den Lautsprechern. Bei Kabelverbindung werden alle Signale auf 24 Bit/192 kHz resampelt. Im Wireless-Betrieb zwischen Master- und Slave-Box werden die Daten auf 24 Bit/96 kHz umgerechnet. Intern kommen die Speaker mit PCM bis 24 Bit/384 kHz, sowie DSD und MQA klar.Die LS60 Wireless basieren auf der Streaming-Plattform der LS50 Wireless II, die seit ihrem Erscheinen kontinuierlich weiterentwickelt wurde. Es besteht kabellose Kompatibilität mit WLAN (Dual Band), Apple AirPlay 2, Google Chromecast und Bluetooth. Mit der KEF Connect App kann Amazon Music, Qobuz und Deezer oder Internetradio und Podcasts gestreamt werden. Darüber hinaus können native Apps verwendet werden, um direkt von Spotify Connect, Tidal und QPlay zu streamen – oder natürlich von Apple Music, dies aber nur über AirPlay. Roon-Ready-Status ist für Herbst avisiert.Sollte Ihnen jetzt ein begeistertesauf der Zunge liegen, muss ich leider ein wenig Wind aus den Segeln nehmen. Vor Juli wird es wohl nichts mit der Auslieferung in Deutschland. Und dann vermutlich auch nur in zunächst begrenzten Stückzahlen. Da bleibt noch ein wenig Zeit für Überstunden und strammes sparen, sowie für eine Entscheidung, welches der drei matten Farb-Finishes es werden soll: Titanium Grey, Mineral White oder Royal Blue. Egal welche Ausführung es sein soll, rund 6.600 Euro werden für ein Paar LS60 Wireless fällig. Synology stellt Wi-Fi-6-Router RT6600ax vor. Der neue Router wurde explizit für Geschwindigkeit und Sicherheit entwickelt, um Haushalten und Büros gleichermaßen schnelle und sichere Konnektivität zu liefern, so das Herstellerversprechen. In Verbindung mit dem neuen Synology Router Manager (SRM) 1.31 soll der RT6600ax bestens gerüstet sein, um die Herausforderungen moderner Netzwerkumgebungen zu bewältigen. Im Fokus steht hierbei die massive Zunahme verbundener Geräte und die damit einhergehende Notwendigkeit, Benutzer vor immer mehr Bedrohungen zu schützen.Der RT6600ax ist ab sofort verfügbar. Leider nennt die Pressemeldung keinen Preis. Bei Amazon ist der neue Router aber schon mit rund 366 Euro gelistet.Die High End Messe findet zum ersten Mal seit 2019 wieder statt. Für viele Unternehmen ist das – trotz der damit stets verbundenen enormen Kosten – wie ein Befreiungsschlag. Doch nicht jeder regelmäßige Aussteller von damals kehrt zurück. So hat sich beispielsweise Nubert dafür entschieden, seine Neuheiten stattdessen lieber in einer Art Online-Präsentation á la Apple bekannt zu machen. Diese fand bereits letzte Woche auf YouTube statt. Für einen überwiegend national agierenden Hersteller wie Nubert ist die Entscheidung vielleicht auch richtig, denn die High End ist ein internationales Event mit zahlreichen geschäftlichen Besuchern aus aller Welt. Nubert möchte hingegen seinem Direktvertriebsmodell entsprechend nur Endverbraucher in seinem Einzugsgebiet ansprechen.Ich habe mir die „Nubert Product Preview Show“ letzte Woche Donnerstag angesehen. Dass damit auf technischer Ebene kein Apple-Niveau erreicht werden würde, war abzusehen, aber die Nubert-Crew hat die Veranstaltung ganz ordentlich hinbekommen. Nur etwas zu lang war das Ganze. Zumal sich die Präsentation lange Zeit nur um bereits bekannte Produkte wie den kürzlich vorgestellten nuSub XW800 slim Subwoofer drehte.An bis dato nicht gesehenen Neuheiten Präsentierten die Schwäbisch-Gmünder eine neue bzw. weiterentwickelte Soundbar, die nuBoxx AS-225 max und zeigte darüber hinaus ein kleines Mobilradio. Nett, aber nicht sonderlich spektakulär. Am überraschendsten kam da noch die Ankündigung eines Decken/Wandeinbaulautsprechers, der gleichzeitig als Lampe fungiert, die separat geschaltet werden kann.Wer Zeit und Lust hat, kann sich die ganze, über zweistündige Präsentation noch mal hier anschauen Der Studio-Spezialist Neumann aus Berlin, vor allem bekannt für seine Mikrofone, baut inzwischen auch Kopfhörer. Nach dem 2019 vorgestellten NDH 20 folgt mit dem NDH 30 ein Studiokopfhörer der Referenzklasse für anspruchsvolle Mixing- und Mastering- Anwendungen sowohl in Stereo- als auch für immersive Formate. Der NDH 30 soll das lineare Klangbild eines mit dem MA 1 Alignment System perfekt kalibrierten Neumann-Lautsprechersetups in einem portablen Format reproduzieren.Während der NDH 30 die Metallkonstruktion des geschlossenen NDH 20 beibehält, soll der NDH 30 weit mehr als nur ein Derivat in offener Bauweise sein. So wurde das gesamte akustische System neu entwickelt, einschließlich optimierter und perfekt für diese Anwendung positionierter dynamischer Treiber mit einer ähnlich hohen Auflösung wie magnetostatische Schallwandler. Die harmonischen Verzerrungen seien extrem gering, und dank frequenzselektiver Absorber verfügt der NDH 30 nach Herstellerangaben über einen bemerkenswert ebenen Frequenzgang über das gesamte Hörspektrum.Der noch in diesem Monat erhältliche Neumann NDH 30 kostet 649 Euro (UVP). Sonos bringt ab dem 07. Juni eine neue Soundbar in den Handel. Die " Ray " ist speziell für kleinere Räume konzipiert.Der Hersteller fasst die Eigenschaften der Ray wie folgt zusammen: Sonos Ray ist ab dem 7. Juni 2022 weltweit für 299 Euro erhältlich.