TechTicker: Audirvana ohne Abo, flacher Nubert-Sub, AOC Gaming-Monitor, Eclipse Desktop-Speaker und mehr

AUDIRVĀNA ORIGIN: ABO-FREIE VERSION DES BELIEBTEN MUSIKPLAYERS

Audirvana Origin bietet:

Exklusiver Core Player mit neuem Kernel-Streaming auf Windows

HD-Bibliotheksmanager mit neuem Metadaten-Editor

Intuitiver Musikbrowser mit Ordneransicht und Wiedergabelistenmanager

Neue fortschrittliche Wiedergabekonsole mit HD-Profilanalysator

Signalverarbeitungs-Toolkit mit zusätzlichem R8brain Oversampling-Algorithmus

Erweitertes Audirvāna Remote-Erlebnis

Native Kompatibilität mit Apple Silicon und Windows 11

Universelle drahtlose HD-Verbindung

NUBERT NUSUB XW-800 SLIM: DER "ÜBERALL-SUBWOOFER"

Technische Daten Nubert nuSub XW-800 slim:

Aktiver Bassreflex-Subwoofer mit App-Steuerung und Drahtlos-Übertragung

Bestückung: 1 x 224-Millimeter-Tieftöner mit Polypropylen-Verbund-Membran

Frequenzgang: 36 – 150 Hz (-3 dB)

Absicherung: Soft-Clipping-Funktion

Nennleistung: 180 Watt

Musikleistung: 250 Watt

Stand-by-Leistungsaufnahme: 0,5 Watt (Line in)/1,8 Watt (Wireless)

Eingangsempfindlichkeit: 0,3 Veff

Max. Input: 3,0 Veff

Ausführungen: Schleiflack Schwarz oder Weiß

Abmessungen (H x B x T): 14 (mit Schienen) x 54 x 40 cm

Gewicht: 11,5 kg

AGON BY AOC: 32" HIGH-END GAMING-MONITOR MIT PORSCHE DESIGN

ECLIPSE TD307MK3: KOMPAKTE VOLLBEREICHSLAUTSPRECHER

SATECHI USB-C MULTIPORT MX ADAPTER AB SOFORT ERHÄLTLICH

Nachdem der französische Anbieter Audirvana das Lizenzmodell für seine Musikplayer-Software im Mai 2021 auf ein Abo-Modell umgestellt hat (siehe Rewind-Meldung ), gab es offenbar nicht genügend Nutzer, die auf diesen Zug aufspringen wollten. Nun ist mit Audirvana Origin wieder eine Version mit Lifetime-Kauflizenz verfügbar.Audirvana Origin bietet gegenüber der nach wie vor erhältlichen Abo-Version Audirvana Studio eine wesentliche Einschränkung: Es können nur eigene Musikdaten vom Mac oder aus dem eigenen Netzwerk wiedergegeben werden. Streamingdienste und Internetradio sind in dieser Version nicht nutzbar. Für Besitzer einer Lizenz früherer Versionen von Audirvāna oder Jahresabonnenten von Audirvāna Studio können die Origin-Version für 89,99 Euro erwerben. Für Neukunden werden 119,99 Euro aufgerufen. Eine kostenlose 30-Tage-Testversion ist ebenfalls verfügbar.Der einmalige Kauf der Lifetime-Lizenz beinhaltet allerdings keinen "lebenslangen" Support und Updates. Audirvana schränkt ein: "Mindestens eine Funktionsaktualisierung pro Jahr bis 2025."Subwoofer sind eine praktikable Lösung, um kleinen oder einfach zu schwachbrüstigen Lautsprechern im Bassbereich auf die Sprünge zu helfen. Aber sie sind auch ein Fluch, denn die meistens würfelförmigen Kisten sind in Wohnräumen oft schlecht unterzubringen. Erst recht, wenn sie klanglich optimal positioniert werden sollen, denn es ist keineswegs so, wie allgemein angenommen, dass aufgrund der schlechten Ortbarkeit tiefer Frequenzen die Aufstellung keine Rolle spiele.Dennoch: Es ist möglich, Subwoofer dezent und möglichst unsichtbar zu platzieren. Besonders leicht soll dieses Vorhaben Nuberts neuer nuSub XW-800 slim machen. Der ist besonders platzsparend und niedrig konstruiert und sowohl waagrecht als auch aufrechtstehend nutzbar. Dadurch lässt er sich beispielsweise auch hinter oder unter Sofas verstecken.Trotz seiner kompakten Abmessungen verspricht Nubert einen verblüffenden Bassdruck und Tiefgang. Der nuSub XW-800 slim bietet App-Bedienung und wahlweise kabellose Ansteuerung.Der Nubert nuSub XW-800 slim ist ab sofort im Nubert Direktvertrieb bestellbar, wahlweise in schwarzem oder weißem Schleiflack. Die Auslieferung soll Ende Mai 2022 beginnen. Der UVP des Subwoofers liegt bei 585 Euro. Vorbesteller erhalten bis zum 23. Mai 2022 die Garantieverlängerung auf fünf Jahre im Wert von 59,90 Euro gratis.Für solvente Gamer bietet AOC ab sofort unter seiner Marke AGON einen 32"-Monitor mit MiniLED-Hintergrundbeleuchtung und spacigem Design an.Der Porsche Design AOC AGON PRO PD32M ist mit einem IPS-Panel (AAS) ausgestattet, das 1,07 Milliarden Farben wiedergibt und 4K-Auflösung bietet. Es schafft eine 97-prozentige Abdeckung des DCI-P3-Farbraums und 144Hz Bildfrequenz. Außerdem verfügt das Display über MiniLED-Hintergrundbeleuchtung mit 1.152 Dimmzonen, die je nach Bildinhalt individuell geregelt werden. Mit bis zu 1.400 Nits Spitzenhelligkeit stellt er laut Hersteller die üblichen rund 300 Nits anderer moderner Gaming-Monitore buchstäblich in den Schatten. Die Helligkeitsreserven ermöglichten eine HDR-Zertifizierung für DisplayHDR 1400.Alle weiteren Technischen Details zum Porsche Design AOC AGON PRO PD32M finden Sie hier . Der Preis (UVP) für das ab sofort erhältliche Display liegt bei 2.179 Euro.Um den japanischen Hersteller Eclipse, bekannt für seine Stromlinien- bzw. Tropfenförmigen Lautsprecher, ist es in den letzten Jahren still geworden. Doch nun, nach sieben Jahren Abstinenz, gibt es wieder eine Neuheit zu vermelden.Der neue TD307MK3 ist ein kompakter Vollbereichslautsprecher für den "modernen Musikliebhaber", so die Aussage des Herstellers. Der TD307MK3, an dem mehrere Jahre gearbeitet wurde, profitiere von den neuesten ECLIPSE-Technologien und sei bereit, die hochauflösende Musik von heute wiederzugeben. Er ersetzt direkt seinen Vorgänger, den TD307MK2.Der TD307MK3 wurde im japanischen Werk Kobe entwickelt und verfügt über die gleichen Technologien wie die gehobenen Modelle von ECLIPSE – zu einem Bruchteil des Preises (ca. 800 Euro pro Paar). Eine integrierte Halterung mit Winkelverstellung ermöglicht sowohl die Aufstellung beispielsweise auf dem Desktop, wie auch Wand- oder Deckenmontage.Herzstück des neuen TD307MK3 ist ein 6,5-cm-Glasfaser-Vollbereichs-Chassis. Ein neues, größeres "repulsives" Neodym-Haupt- und Submagnetsystem soll die Leistung und den Wirkungsgrad des neuen Treibers verbessern – vor allem im Tieftonbereich. Aber Wunder darf man in diesem Bereich von einem so kleinen Lautsprecher natürlich nicht erwarten. Der Hersteller nennt einen Frequenzbereich von 80 Hz bis 25 kHz.Das ovale Gehäuse hat jetzt ein größeres Volumen. Zu den weiteren Verbesserungen gehören eine neue, verbesserte Klemmenanordnung, die sowohl blanke Kabel als auch Lautsprecherkabel mit Bananenklemmen aufnehmen kann, sowie eine neue Kabelführung, die sowohl größere Kabel aufnehmen als auch verbergen kann (für Desktop-Benutzer).Zu den bewährten ECLIPSE-eigenen Technologien zählen die Diffusionsstrebe, die den Treiber intern auf einer schwingungsdämpfenden Fünf-Säulen-Strebe hält, und der Massenanker, der einen soliden Halt für schnelle Membranbewegungen bietet.Sehr vielversprechend, aber es gibt ein kleines Problem. Derzeit gibt es offenbar keinen offiziellen Vertriebspartner für Eclipse-Lautsprecher in Deutschland. Sollte sich anderes ergeben, trage ich das hier nach oder melde entsprechend die Verfügbarkeit in einem kommenden TechTicker.Der USB-C Multiport MX Adapter von Satechi erweitert die Anschlussvielfalt auch an Apple-Produkten mit M1-CPU.Über USB-C wird der Multiport Adapter am Gerät angeschlossen und bietet dann 10 Schnittstellen. Dank zweier 4K HDMI-Anschlüsse können zwei weitere Bildschirme angeschlossen werden. Zur gleichzeitigen Verwendung der beiden HDMI-Anschlüsse muss allerdings die SiliconMotion Software installiert sein.Zwei USB-A- und USB-C-Anschlüsse ermöglichen Datentransfer mit bis zu 5 Gbit/s. Außerdem ist über USB-C eine Stromversorgung mit bis zu 100 Watt möglich. Auch ein Gigabit-Ethernet- und ein 3,5mm-Audio-Anschluss sowie ein SD- und ein MikroSD-Steckplatz sind vorhanden. Der Multiport Adapter wurde speziell für Apples M1 Geräte entwickelt, kann aber auch mit anderen USB-C-Laptops und Tablets verwendet werden. Dank seiner kompakten Größe ist der Multiport Adapter auch ein guter Begleiter für Unterwegs.Der neue Satechi-Hub ist ab sofort zum Preis von rund 170 Euro bei Amazon und im Handel beispielsweise bei Cyberport erhältlich.