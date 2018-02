TechTicker: Fujifilm X-A5, USB-C Compact Dock, Technics Soundsystem SC-C70

FUJIFILM X-A5 MIT BLUETOOTH

USB-C COMPACT DOCK VON LMP

TECHNICS SC-C70 "OTTAVA ƒ" SOUNDSYSTEM

Mit dem Modell X-A5, der die bislang kleinsten und leichtesten spiegellose Systemkamera der X Serie, präsentiert Fujifilm den Nachfolger seiner Einsteiger-Systemkamera X-A3. Zu den Highlights der kompakten Kamera mit 24MP APS-C Sensor gehört ein verbessertes AF-System mit Phasen-Detektion samt 1,5x schnellerem Prozessor. Dadurch soll vor allem die Leistung bei der AF-Motivverfolgung verbessert werden. Eine Akkuladung soll jetzt für bis zu 450 Aufnahmen ausreichen.Zu den weiteren Merkmalen gehört ein um 180 Grad nach oben schwenkbares Touchscreen-LC-Display, neue Filtervarianten „Dunst entfernen“ und „HDR Kunst“, integriertes Bluetooth sowie 4K-Videoaufnahme. Letzteres allerdings nur für 5 Min. und mit max. 5B/s. Die FUJIFILM X-A5 soll in der Farbe Silber ab Februar 2018 im Kit mit dem neuen Zoomobjektiv XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ erhältlich sein und damit 599 Euro kosten.Wer ein 13 oder 15 Zoll großes MacBook Pro der neuen Generation 2016/2017 mit zwei bzw. vier Thunderbolt 3-Ports besitzt, kann mit dem neuen LMP USB-C-Compact Dock auf komfortable Weise die Anschlussmöglichkeiten seines Notebooks erweitern.Das wahlweise in Silber und Space Grau erhältliche Gehäuse wird linksseitig am MacBook Pro angedockt und bietet je einen Mini-DisplayPort (bis zu 4K@60 Hz)- und HDMI-Port (bis zu 4K@30 Hz), Gigabit Ethernet bis 1.000 Mbps, zwei USB 3.0-Anschlüsse sowie je einen SD- und microSD-Kartenslot plus einen USB-C-Ausgang, der neben der Stromversorgung auch Datentransfer ermöglicht. Die Durchschleifleistung von einem externen Netzteil über Compact Dock zum Host-Computer beträgt max. 55W. Das LMP USB-C Cpmpact Dock ist ab sofort zum UVP von 99 Euro erhältlich ( Amazon ).Die zur Panasonic Corporation gehörende Marke Technics war in den siebziger und achtziger Jahren eine große Nummer im HiFi-Markt. Danach verlor Technics über die Jahre immer mehr an Profil und wurde 2010 ganz eingestellt. Doch so einen guten Namen wirft man nicht einfach weg, und so wurde Technics 2014 wiederbelebt. Neben einer Reihe von Audio High-End-Produkten bietet Technics seit kurzem auch ein sehr interessantes All-In-One Musiksystem an. Das rund 900 Euro teure "OTTAVA ƒ" (das ƒ steht für "Forte"; Modellkennung SC-C70) bietet einen erstaunlichen Funktionsumfang kombiniert mit hohem Bedienkomfort.Das System kommt in einem zurückhaltend gestylten eckigen Gehäuse mit Aluminium-Oberseite. Eingebaut sind Lautsprecher samt Subwoofer für einen kräftigen Stereosound. Besonders vielfältig sind die Quellenoptionen: Eingebaut ist ein CD-Player, FM- und DAB/DAB+-Radio. Per USB können Massenspeicher für große Musiksammlungen angeschlossen werden. Per LAN oder WLAN spielt das SC-C70 Musik via AirPlay oder UPnP/DLNA und Bluetooth ist natürlich auch an Bord. Externe Quellen können analog per AUX oder digital per Toslink angeschlossen werden. Neben einer übersichtlichen App wird wird eine IR-Fernbedienung mitgeliefert, über die fast alles steuerbar ist. Zu den Highlights gehört außerdem eine automatisch Einmessung auf den Raum bzw. den Aufstellungsort des Gerätes. – Ein ausführlicher Testbericht des OTTAVA ƒ folgt demnächst.