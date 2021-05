TechTicker: Anti-Dröhn für den Subwoofer, mobiler Multiport-Adapter, Thermobildkamera für iPhone und mehr

ISOACOUSTICS APERTA SUB STANDFUSS BRINGT DEM SUBWOOFER MANIEREN BEI

SATECHI STELLT MOBILEN USB-C MULTIPORT-ADAPTER FÜR MACBOOK VOR

Die wichtigsten Features:

USB-C Multiport Adapter für mobile Nutzung

9 Anschlüsse: 1x HDMI - bis zu 4K 60 Hz | 1x VGA - bis zu 1080p 60 Hz | 1x USB-C-PD bis zu 100W | 1x Gigabit Ethernet | 2x USB-A 3.0 (Datenanschlüsse) | 1x USB-C (Datenanschluss) | 1x SD-Kartenleser | 1x MicroSD-Kartenleser

Unterstützt einen externen Bildschirm; werden zwei Bildschirme gleichzeitig angeschlossen, wird auf einem Display das Bild des Laptops/Tablets gespiegelt (Duales Display wird auf Apple M1 Macs nicht unterstützt).

Nicht kompatibel mit Apple SuperDrive

Im Lieferumfang sind ein langes sowie ein kurzes Anschlusskabel enthalten.

Kompatibel mit den meisten USB-C-Geräten, darunter: MacBook Pro (2016 und neuer) | MacBook Air (2018/2020) | iPad Pro (2018/2020) | iMac (2017/2019) | iMac Pro | MacBook (2015/2016/2017) | Microsoft Surface Laptop 3/Surface Pro 7/Go | Google PixelBook Go | ChromeBook | Samsung Galaxy Tab Pro S | HP Spectre Convertible | Razer Blade | Huawei Matebook

Angeschlossene USB-Geräte sollten eine Eingangsstromstärke von 900mA nicht überschreiten.

Maße (L x B x H): 6 x 12,1 x 1,3 Zentimeter

Gewicht: 125 Gramm

ROBERTS RAMBLER BT STEREO – WIE OPA'S PICKNICK-RADIO, ABER MIT BLUETOOTH

SEEK THERMAL WÄRMEBILDKAMERA ALS AUFSTECKMODUL FÜR IPHONE

Preise:

Q ACOUSTICS: Q ACTIVE SPEAKER JETZT ROON READY UND Q ACTIVE 400 VERFÜGBAR

Wie aktuell im Testbericht der KEF LS50 Wireless II mit KC62 nachzulesen ist, sind Subwoofer ein probates und beliebtes Mittel, um für kräftigeren und substantielleren Bass in der Musikanlage oder im Heimkino-System zu sorgen. Doch auch wenn manche Hersteller in ihren Beschreibungen den Eindruck vermitteln, sind Subwoofer keine Plug-and-forget-Geräte. Aufstellung und Einstellung erfordern Sorgfalt und Erfahrung, um einen echten Klanggewinn zu erzielen, statt einfach nur Basskrawall.Je nach Bodenbeschaffenheit kann auch eine zusätzliche Entkopplung des Basswürfels nötig sein. Nicht nur, um in Mietwohnungen den nachbarschaftlichen Frieden zu bewahren, sondern ebenfalls aus klanglichen Gründen. Resonanzübertragung vom Gehäuse in den Boden (und umgekehrt) ist ein Feind für sauberen und konturierten Bass. IsoAcoustics , ein Spezialist für Aufstellungs- und Entkopplungslösungen im Studio- wie im Heimbereich (Vertrieb cma audio ), hat dafür jetzt eine Lösung im Sortiment: den Aperta Sub.Trotz des Namens handelt es sich hier also nicht um einen Subwoofer, sondern um einen Untersetzer für ungezogene Bassmacher. Der flache Aperta Sub hat die Maße 265 mm (B) x 290 mm (Tiefe) x 33 mm (Höhe) und ist für die Verwendung mit Frontfiring- und Sidefiring-Subwoofern mit einem Gewicht von bis zu ca. 36 kg konzipiert. (Damit ist er für den oben genannten Mini-Subwoofer KEF KC62 allerdings zu groß.) Im Lieferumfang des Aperta SUB sind Spike-bewährte Scheiben für die Verwendung auf Teppichböden enthalten.Der Preis des aus Aluminium gefertigten Aperta SUB liegt bei rund 190 Euro UVP.Der Zubehörhersteller Satechi ist momentan sehr umtriebig. Beinahe im Wochentag stellt die Firma praktische Helferlein für Mac-User vor. Jüngster Zugang ist ein USB-C On-the-Go Multiport Adapter, der jeden Ort zum mobilen Arbeitsplatz machen soll. Der Hub bietet insgesamt neun Anschlüsse in einem kompakten Gehäuse.Der Satechi USB-C On-the-Go Multiport Adapter ist ab sofort für rund 110 Euro im Fachhandel und Online erhältlich. Bei Amazon ist er aktuell für 99,99 Euro gelistet.Weitere Satechi-Produkte auch im Amazon-Store des Herstellers.Sieht aus wie ein Dachbodenfund bei den Großeltern, ist aber ein modernes kleines Bluetooth-Radio. Das Rambler von Roberts Radio orientiert sich am Stil der in den 60er, 70er Jahren weit verbreiteten Kofferradios für Freizeitaktivitäten wie das Picknick mit der Angebeteten.Im Gegensatz zum Empfänger der Großeltern kann die moderne Variante nicht nur UKW empfangen, sondern auch digitales Radio DAB+. Jeweils 10 DAB- und UKW-Sender können gespeichert werden. Außerdem spielt der Rambler natürlich Musik von allen Bluetooth-Quellen wie dem iPhone. Auch ein AUX-Anschluss und ein Kopfhörerausgang sind vorhanden. Die Wiedergabe erfolgt sogar in Stereo, wenngleich bei einem so winzigen Gerät wohl kaum mit einer echten Stereo-Räumlichkeit zu rechnen ist.Das 235mm x 144mm x 94mm große Gerät ist ab Ende Mai 2021 im autorisierten Fachhandel, im Onlineshop und via Amazon für 189 Euro UVP erhältlich. Zur Wahl stehen die Farbvarianten duck egg, leaf green und navy blue.Smartphones sind wahre Alleskönner. Eine der beliebtesten und vielseitigsten Eigenschaften beispielsweise moderner iOS-Geräte sind ihre optischen Sensoren für Foto, Face ID oder AR-Anwendungen. Nur eines können sie noch nicht: Thermobilderfassung.Spezielle Wärmebildkameras für Thermografie eignen sich unter anderem für thermische Analysen wie die Erkennung von Wärmeverlusten in Gebäuden, zur Wildbeobachtung, für Feuerwehreinsätzse und vieles mehr. Die Firma Seek Thermal Inc. aus Kalifornien hat sich auf solche Systeme spezialisiert. Ihr Angebot umfasst dabei auch eine Serie namens " Compact " mit drei Modellen, die als Aufsteckkameras für iOS- und Android-Devices konzipiert sind. Sie ergänzen das Smartphone um eine Wärmebildkamera, mit der sich Fotos und Filme erstellen, analysieren und teilen lassen. Die Compact Modelle haben das Format eines handelsüblichen USB-Sticks.Benutzer können zwischen drei Modellen wählen: Das Basismodell Compact ist als Begleiter für Handwerker und Gebäudetechniker gedacht. Die Variante Compact XR bietet einen erhöhten Betrachtungsabstand von bis zu 500 Metern und eignet sich daher besonders gut für Sicherheitseinsätze, aber auch für Tierbeobachtungen. Die CompactPro bringt zusätzliche Features mit, um Schwachstellen in mechanischen und elektrischen Anlagen detailliert anzuzeigen. Außerdem wurde dieses Modell für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen konzipiert.Die Seek Thermal Compact sollen Temperaturen zwischen -40 und +330 Grad Celsius in einem Bildwinkel von 36 Grad visualisieren. Der eingebaute "True Thermal Sensor" liefert eine Auflösung von 206 x 156 Pixel (Compact und CompactXR) bzw. 320 x 240 Pixel (CompactPro). Alle Compact-Modelle funktionieren auch bei völliger Dunkelheit. Sie werden auf den Lightning-, Micro-USB- oder USB-C-Eingang des jeweiligen Smartphones gesteckt und per App gesteuert. Die Geräte sollen nur wenig Strom und benötigen und kommen ohne eigenen Akku aus. Ein wasserdichtes Transport-Gehäuse ist im Lieferumfang enthalten.Produkte von Seek Thermal sind im Fachhandel und Online erhältlich, beispielsweise bei Amazon oder Conrad . Für den Vertrieb in Deutschland ist MacLAND zuständig. Gebrauchsanleitungen in Deutsch sind hier verfügbar.Seek Thermal Compact: 289 EuroSeek Thermal Compact XR: 349 EuroSeek Thermal CompactPro: 589 EuroRoon wird im HiFi-Bereich immer populärer. Nach einiger Wartezeit sind nun auch die im Februar hier getesteten All-In-One Streaminglautsprecher Q Active 200 Roon Ready und lassen sich somit äußerst komfortabel mit der Server-basierten Software steuern und mit Musik beschicken.Die zweite gute Nachricht aus dem Hause Q Acoustics: Ab Juni ist auch die Standversion Q Active 400 verfügbar. Für überschaubare Mehrkosten in Höhe von rund 500 Euro (verglichen mit den Q Active 200 inkl. Stands) bekommt der Kunde ein Paar ausgewachsene aktive Standlautsprecher mit Streamingfunktion, die gegenüber den Kompaktmodellen eine deutlich kraftvollere Basswiedergabe versprechen. Der Platzbedarf bleibt dabei im Prinzip gleich klein. Nur auf ein Regalboard kann man die Q Actice 400 nicht stellen. Aus klanglichen Gründen ist aber sowieso eine freie Aufstellung wesentlich ratsamer.Technisch basiert die Q Active auf den gleichen Grundpfeilern, wie ihr kleinerer Bruder. Ein kleiner externer Control Hub sorgt als Quellensammler und funkt die Signale zu den beiden Lautsprechern, die jeweils nur mit einem Stromkabel angeschlossen werden müssen. In Sachen Konnektivität und Steuerungsoptionen bieten die Speaker Bluetooth, Apple AirPlay 2, Roon und Spotify Connect. An Online-Streamingdiensten wird derzeit Amazon Music, Apple Music, Deezer, Qobuz, Spotify und Tidal unterstützt. Lokale Netzwerkwiedergabe per UPnP ist natürlich ebenfalls möglich.Für kabelgebundene Quellen stehen am Hub HDMI ARC, Toslink, ein analoger Line-Level-Eingang und einen Subwoofer-Ausgang parat. Sogar Plattenspieler mit MM-System können angeschlossen werden.Der UVP für ein Paar Q Active 400 liegt bei 2.999 Euro.