TechTicker: AOC Ultra-Wide Daddelmonitor, Wharfedale Diamond Lautsprecher, Braun kehrt zurück

AOC 49" 32:9-SUPERWIDE-GAMING-MONITOR AGON AG493UCX

Das Wichtigste in der Übersicht:

Standfuß, Höhe verstellbar (100 mm), neigbar (-3,5 / 13,5°) und schwenkbar (-15,5 / 15,5°)

2 x 5-W-Lautsprecher

2 HDMI-2.0- und 2 DP-1.4-Eingänge

USB 3.1 Hub (3-Ports) mit USB-C-Eingang (Video und 65-W-Stromversorgung)

FPS Frame Counter und Dial Point (Fadenkreuz-Overlay)

3 nutzerspezifische, insgesamt 6 Gaming-Modi für verschiedene Genres

Flicker-Free-Technologie und LowBlue-Modus

Neues, elegant designtes OSD und Software OSD (AOC G-Menu)

WHARFEDALE DIAMOND 12: GÜNSTIGE LAUTSPRECHERSERIE VOM ENTWICKLER FINK

Übersicht und Paarpreise:

LAUTSPRECHER VON BRAUN AUDIO AB JETZT IM HANDEL

NUBERT KRAFTPAKET FÜR BASSLIEBHABER: SUBWOOFER NUSUB XW-1200

Ein Meter und vierundzwanzig Zentimeter Gamingspaß in der Diagonale verspricht AOC mit dem neuen AGON AG493UCX Monitor ( Amazon ). Das Curved-Display mit 32:9-Seitenverhältnis wendet sich an Gamer, YouTuber, Live-Streamer und all jene, die gerne produktiv Content erstellen, so der Hersteller.Das Gerät bietet 120 Hz Bildwiederholfrequenz, 1 ms Reaktionszeit (MPRT), DisplayHDR 400 sowie FreeSync Premium Pro. Die Auflösung beträgt 5120 x 1440 Pixel, was einer Pixeldichte von rund 109 ppi entspricht. Desweiteren bietet der AG493UCX ( Datenblatt ) einen Picture-by-Picture-Modus, sowie einen KVM-Switch zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer Eingangsquellen und USB-C-Konnektivität.Der AOC AGON AG493UCX ( Amazon ) ist ab sofort zu einem Preis von 1.089 Euro (UVP) erhältlich.Der britische Traditionshersteller Wharfedale präsentiert mit Diamond 12 eine neue, grundlegend überarbeitete Version einer Lautsprecherserie, die ihre Ursprünge bereits im im Jahr 1982 hat. Natürlich sind die technischen Gemeinsamkeiten mit der "Ur-Serie" vergleichsweise gering. Die aktuellen Diamond 12 Schallwandler wurden in enger Zusammenarbeit mit dem renommierten Lautsprecherentwickler Karl-Heinz Fink entwickelt, der sich auch für zahlreiche andere hervorragende Lautsprecher unterschiedlichster Marken weltweit verantwortlich zeigt. Zuletzt beispielsweise die hier vorgestellten Q Acoustics Aktivlautsprecher.Die Wharfedale Diamond 12 Serie umfasst sechs verschiedene Modelle für unterschiedliche Hörumgebungen und Surround-Setups:Kompaktlautsprecher Diamond 12.0 mit 100 mm Tieftöner: 249 EuroKompaktlautsprecher Diamond 12.1 mit 130 mm Tieftöner: 319 EuroKompaktlautsprecher Diamond 12.2 mit 150 mm Tieftöner: 379 EuroStandlautsprecher Diamond 12.3 mit zwei 130 mm Tieftönern: 649 EuroStandlautsprecher Diamond 12.4 mit zwei 150 mm Tieftönern: 899 EuroCenter Speaker Diamond 12.C mit zwei 130 mm Tieftönern: 299 EuroAllen Modellen gemeinsam ist die 25 mm Hochtonkalotte.Die Wharfedale Diamond 12 Serie wird in Deutschland exklusiv durch die IAD GmbH vertrieben und sind ab sofort in den Gehäusevarianten Schwarz, Weiß, heller Eiche oder Walnussholz im Fachhandel erhältlich.Einbe weitere Remineszenz an Erfolge vergangener Tage: Der einst hoch angesehene Markenname Braun Audio kehrt nach fast 30 Jahren Abwesenheit zurück. Um an alte Erfolge anzuknüpfen, versuchen es die heutigen Macher – ein Marken-Holding in England – mit Neuinterpretationen einiger der populärsten Braun Lautsprechermodelle von damals. Der LE-Lautsprecher-Serie aus den 50er Jahren.Das ursprünglich von der Designlegende Dieter Rams gezeichnete Äußere der drei Modelle der neuen LE-Serie hat bereits einen "RedDot Best of Best Design Award" und den "iF Gold Design Award" erhalten. Dabei kommen die Lautsprecher erst jetzt – mit einiger Verspätung – in den Handel.Sowohl das Flaggschiff-Modell LE01 für 1.199 Euro als auch der LE02 für 799 Euro und der Kompaktlautsprecher LE03 für 379 Euro sind hier verfügbar. Einen ersten Testbericht finden Sie bei den Kollegen von LowBeats Der HiFi-Hersteller und Direktversender Nubert hat mit dem nuSub XW-1200 einen neuen leistungsstarken Subwoofer vorgestellt. Der Down-Firing-Woofer mit Bass-Reflex arbeitet mit einem 32 cm Langhub-Treiber und soll eine untere Grenzfrequenz von 19 Hz (bei -3 Dezibel) erreichen. Der interne Verstärker hat eine Nennleistung von 360 Watt.Wie seine kompakten Geschwister nuSub XW-700 und XW-900 kann der nuSub XW-1200 wahlweise drahtgebunden oder mit Nuberts Funksystem X-Connect kabellos angesteuert werden. Ältere AV-Receiver oder Stereoverstärker lassen sich bei Bedarf mit dem optionalen Funkmodul nuConnect trX für die Wireless-Ansteuerung des Subs nachrüsten. Hat das Quellengerät keinen dedizierten Subwoofer-Ausgang (LFE), können Einstellungen wie Übergangsfrequenz und Pegel über einen Drehknopf auf der Rückseite des Geräts vorgenommen werden, oder mithilfe von Nuberts App X-Remote für Android und iOS.Der Nubert nuSub XW-1200 ist ab sofort im Nubert Direktvertrieb in Weiß oder Schwarz bestellbar. Die Auslieferung soll ab April 2021 erfolgen. Der Verkaufspreis des Subwoofers beträgt 985 Euro. Vorbesteller erhalten bis zum 31. Januar 2021 einen Rabatt in Höhe von 70 Euro. Mehr Details im Nubert Online-Shop