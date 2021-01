TechTicker: 28" 4K-Monitor von Philips, zwei DAC-Lösungen von iFi und Cambridge, ELAC Solano und mehr

Ein FILONO Carbon Cover mit Schutzglas Seamless für iPhone 12 Pro geht an Herbert H. in 50321 Brühl.

Ein FILONO Aramid Cover mit Schutzglas Seamless für iPhone 12 Pro Max geht an Klaus W. in 33332 Gütersloh.

PHILIPS BRINGT NEUEN UND PREISGÜNSTIGEN 4K-MONITOR MIT 28 ZOLL

IFI AUDIO STELLT MOBILTAUGLICHEN FLAGGSCHIFF-DAC/HPA IDSD DIABLO VOR

"den besten batteriebetriebenen D/A-Wandler / Kopfhörerverstärker, den das Unternehmen je produziert hat."

CAMBRIDGE AUDIO DACMAGIC 200M

ELAC: NEUE LAUTSPRECHERSERIE SOLANO VORGESTELLT

BS 283: 1.598 Euro/Paar

FS 287: 2.998 Euro/Paar

CC 281: 1.199 Euro pro Stück

ERSCHWINGLICHE TÜRKLINGEL RING VIDEO DOORBELL WIRED

1080p HD-Video mit Nachtsichtfunktion

Gegensprechfunktion mit Geräuschunterdrückung

Anpassbare Bewegungserkennung, um Bereiche zu definieren, bei denen ein Alarm ausgelöst wird

Privatsphäre-Bereiche, mit denen definiert werden kann, welche Bereiche des Kamerabilds nicht erfasst werden sollen.

Erweiterte Bewegungserkennung, die eine Benachrichtigung an die Ring App sendet und die Aufzeichnung aktiviert (mit einem Ring Protect-Abonnement), sobald eine Bewegung innerhalb eines bestimmten Abstands zur Ring Video Doorbell Wired erkannt wird.

Zusätzliche Funktionen für Ring Protect-Abonnenten sind Advanced Pre-Roll, der Nur-Personen-Modus und Erweiterte Benachrichtigungen. Die Ring Video Doorbell Wired wird mit einer kostenlosen 30-Tage-Testversion von Ring Protect geliefert, damit Sie alle Funktionen und Vorteile ausprobieren können.

Hohe Auflösung zu einem sehr erschwinglichen Preis: Noch vor ein paar Jahren wäre das in dieser Form undenkbar gewesen. Mit dem neuen 288E2UAE bietet Philips ab Februar einen 28-Zöller für Beruf oder Freizeit an, der dank 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160) eine Pixeldichte von 157 ppi und 10-Bit-IPS-Panel bietet.Der Philips 288E2UAE ( Datenblatt ) verfügt über einen 4-Port USB-3.2-Hub mit einem USB-Upstream- und vier Downstream-Anschlüssen. Einer der USB-Ports unterstützt Schnellladung und entspricht dem USB-IF-Standard für Akkuladung (BC1.2). Darüber hinaus ist das Gerät mit HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen ausgestattet. Alle rückseitigen Ports sind nebeneinander angeordnet. Ein Kabelmanagementsystem soll die saubere und unsichtbare Verlegung der unvermeidlichen Strippen gewährleisten. Der im Bereich Standfuß ist um 1000 mm höhenverstellbar und neigbar (-5/20°). In Sachen Nachhaltigkeit nennt der Hersteller eine blei- und quecksilberfreie Bauweise mit Zertifizierung nach RoHS, EnergyStar 8.0 und TCO. Die Verpackung ist zu 100% recycelbar.329 Euro soll der Philips 288E2UAE kosten, wenn er im Februar in den Handel kommt.Der Namenszusatz "Diablo" und die knallrote Farbe sollen unmissverständlich klar machen: Dies ist ein teuflisch guter DAC und Kopfhörerverstärker. Jedenfalls bezeichnet iFi Audio selbst den iDSD Diablo als. iFi spricht damit klanglich anspruchsvolle Besitzer hochwertiger Passiv-Kopfhörer an, die sich mit Bluetooth-Lösungen nicht zufrieden geben wollen.Per USB3.0 oder den kombinierten optisch/koaxialen S/PDIF-Eingang verarbeitet der iDSD Diablo PCM-Daten bis 32 Bit / 768 kHz, DSD bis DSD512 sowie DXD mit einfacher und doppelter Geschwindigkeit. Auch MQA bis 384 kHz über USB und S/PDIF kann er dekodieren. Als Wandler kommen zwei Burr-Brown-DAC-Chips zum Einsatz, die in einer speziellen "Interleaved"-Konfiguration arbeiten, was unter anderem das Grundrauschen reduzieren und die Kanaltrennung verbessern soll. Die Signalübertragung erfolgt über ein Low Latency 16-Core XMOS Chipset mit 2.000 MIPS Rechenleistung und 512 kByte Puffer, auf dem eine von iFi optimierte Firmware läuft. iFis GMT-(Global Master Timing)-Femto-Clock sorgt für genaues Timing. Die Schaltung ist für optimale Kanaltrennung und geringes Rauschen wie in iFis Pro-Serie vollsymmetrisch aufgebaut.Ausgangsseitig verfügt der iDSD Diablo über einen 6,3 mm Klinkenanschluss für unsymmetrische und einen 4,4 mm PENTACONN Anschluss für symmetrische Kopfhörer. Ein weiterer PENTACONN Anschluss an der Rückseite dient als symmetrischer Ausgang mit fixem Pegel zum Anschluss an einen Verstärker oder Aktiv-Lautsprecher. Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 5.000 mW sollte der iDSD Diablo selbst kritische Kopfhörermodelle mit hoher Impedanz und geringem Kennschalldruck problemlos befeuern können. Dabei stehen drei Modi zur Anpassung der Leistung an unterschiedlich laute Kopfhörer zur Verfügung.Zum Lieferumfang des neuen iDSD Diablo gehört u. a. ein iFi iPower 5 V Netzteil, ein kurzes USB-C auf USB-A Kabel und ein USB-C Ladekabel, sowie ein Adapter von 6,3 mm Klinke auf 3,5 mm Stereo-Miniklinke. Selbst ein Adapterkabel von 4,4 mm PENTACONN auf zwei XLR Anschlüsse findet sich in der Packung. Auch ein Transport-Case ist dabei. Die erste Produktionsserie des iDSD Diablo wird zudem mit dem iPurifier3 von iFi im Bundle ausgeliefert, der separat erhältlich 149 Euro kostet. Verfügbar ist der knallrote Klangteufel ab sofort beim deutschen Vertrieb WOD Audio zum UVP von 999 Euro, oder via Amazon , wo er derzeit mit 1.014 Euro gelistet ist.Wer auf mobilen DAC-Einsatz verzichten kann und stattdessen beim stationären Musikgenuss wenig Kompromisse eingehen will, für den bietet sich der neue Cambridge Audio DACMAGIC 200M an. Es handelt sich hierbei um einen kompakten DAC mit Kopfhörerverstärker und symmetrischen Vorstufenausgang zum Anschluss an Aktivlautsprecher oder Endstufen.Die Leistungsdaten des 200M sind – bezogen auf seine Preis- und Geräteklasse – recht beeindruckend und umfassen so ziemlich alle heute gängigen Features. Die Wandlersektion mit ESS Sabre DAC-Chip unterstützt 32 Bit / 768 kHz PCM und DSD 512 und auch MQA wird unterstützt. Für die Verbindung mit dem Mac steht ein asynchroner USB-Audio-Eingang parat. Andere digitale Quellen finden per Toslink oder Coax Eingang in den 200M. Und natürlich darf auch Bluetooth (aptX) nicht fehlen.Cambridge betont, dass gemäß der Firmentradition auch der Analogteil mit größter Sorgfalt entwickelt wurde. Für die Anbindung analoger Abnehmer stehen neben den obligatorischen Cinch-Verbindern auch vollsymmetrische XLR-Ausgangsbuchsen bereit. Der integrierte Kopfhörerverstärker mit 6,3mm Klinken-Anschluss und eigener Lautstärkeregelung soll auch anspruchsvolle Kopfhörer mühelos versorgen können.Der Preis für den voraussichtlich ab Februar verfügbaren DACMAGIC 200M liegt bei 499 Euro. Erhältlich ist er dann im Cambridge-Webshop , via Amazon und im Fachhandel.Der Kieler Hersteller ELAC hat die neue Solano Lautsprecherserie vorgestellt, die zunächst vier Modelle umfasst: BS 283 Regal-, FS 287 Stand- und CC 281 Center-Lautsprecher.Die Gehäuse mit rechteckiger Grundform, stark gerundeten Gehäusekanten und Hochglanzlackierung in Schwarz oder Weiß ruhen auf einer abgesetzten Bodengruppe aus Aluminium. Neben dem renommierten JET5-Hochtöner kommen in allen Solano-Modellen eloxierte Aluminium-Membranen gepaart mit Kernelementen der AS-XR Sandwich-Konstruktion zum Einsatz. Denn was dem Auge verwehrt bleibt, ist der Aufbau der Sandwich-Membran und dessen spezielle Verbindung zum Schwingspulenträger, die aus der ELAC eigenen AS-XR Technologie übernommen wurden. Zur Bassabstimmung besitzen die Lautsprecher Reflexports in Downfiring-Anordnung. Die Öffnung starhlt an der Unterseite des Gehäuses auf den Standfuß. Für den Anschluss an Verstärker halten die Solanos (nicht Sopranos) solide Bi-Wiring/Bi-Amping-Terminals parat.Die ELAC Solano-Serie soll ab Februar/März 2020 in Schwarz- und Weiß-Hochglanz in den Handel kommen. Die Preise (UVP):Ring hat mit der neuen Video Doorbell Wired eine besonders günstige Variante seiner bekannten Türklingel vorgestellt. Nur 59 Euro soll das Device kosten, dabei aber alle wichitigen Funktionen der bisherigen Modelle bieten. Hier eine Funktionsübersicht:Die Ring Video Doorbell Wired wird ab Mai 2021 für 59 Euro verfügbar sein. Unter Ring.com und auf Amazon können sich Interessenten per E-Mail registrieren und informieren lassen, wenn die Ring Video Doorbell Wired verfügbar ist.