Systemwiederherstellung aus der Cloud: Microsoft auf Apples Spuren?

"Cloud download" noch ohne Funktion

Details sind bislang nicht bekannt

Wiederherstellung bisher nur lokal

Acht Jahre, nachdem Apple die macOS-Wiederherstellung über das Internet einführte, zieht Microsoft nach. Die nächste Windows-Version wird offenbar eine als "Cloud Download" bezeichnete Funktion enthalten, die ein Internet-Recovery ermöglicht.Der Hinweis darauf findet sich in einem Blogpost zum aktuellen Build 18950 der Windows-Insider-Preview 20H1. Darin schreibt das Unternehmen, dass die Tester in der Version Verweise auf einen "Cloud download" finden werden. Diese stünden im Zusammenhang mit dem Zurücksetzen oder der Wiederherstellung des Systems. Das Feature sei allerdings noch nicht verfügbar, betont Microsoft, und lasse sich demzufolge bislang nicht nutzen.Wie eine Wiederherstellung von Windows in Version 20H1, die im kommenden Frühjahr erscheint, genau aussehen wird, ist nicht bekannt. Angesichts der äußerst vielfältigen Hardwarelandschaft, mit welcher der Softwarekonzern sich bei seinem Betriebssystem konfrontiert sieht, dürfte es nicht ganz einfach sein, die Funktion so umzusetzen, wie es Mac-User oder gar iPhone- und iPad-Besitzer seit langem gewohnt sind. Erschwerend kommt hinzu, dass etliche Softwareanbieter sich nicht an die Vorgaben des Systems halten und beispielsweise Programme in Verzeichnissen installieren, die dafür nicht vorgesehen sind.Bisher erfolgt die Wiederherstellung von Windows stets lokal. Die meisten Computerhersteller liefern eine spezielle Recovery-Partition mit, von der aus sich das Betriebssystem neu installieren lässt. Dabei gehen jedoch in aller Regel sämtliche Einstellungen und Programme sowie – falls kein Backup vorhanden ist – auch die Daten verloren.