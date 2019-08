Synium veröffentlicht MacStammbaum 9 und MobileFamilyTree 9

Die großen Neuerungen in Version 9



Anzeigen und Bearbeiten von Berichten Anzeigen und Bearbeiten von Berichten



Beispielbericht: Alle Ereignisse der Familiengeschichte Beispielbericht: Alle Ereignisse der Familiengeschichte

CloudTree Sync & Share 2.0



Eines der vielen Diagramme Eines der vielen Diagramme

Weitere Verbesserungen



DNA-Marker hinterlegen DNA-Marker hinterlegen



Der Virtuelle Globus – Wie sich die Familie ausbreitete Der Virtuelle Globus – Wie sich die Familie ausbreitete

Für iPhone und iPad: MobileFamilyTree

Preis und Verfügbarkeit

21 Jahre ist es her, dass MacStammbaum 1.0 erschien, sich auf einer jener mitgelieferten CDs der bekannten Mac-Zeitschriften befand, den Titel "Shareware des Monats" gewann – und damit eine nun schon zwei Jahrzehnte andauernde Produktgeschichte begann. In dieser Woche hat Synium Software (unter anderem Betreiber von MacTechNews.de) ein maßgebliches Update der vielfach ausgezeichneten und häufig durch Apple beworbenen Software zur Erforschung der Familiengeschichte auf den Markt gebracht. Weiterhin verfolgt MacStammbaum das Ziel, Vergangenheit greifbar zu machen und Nutzern durch vielerlei grafisch eindrucksvolle Darstellungen Geschichten zu erzählen – ganz gleich ob es sich um Diagramme handelt oder man auf dem virtuellen Globus verfolgt, wie die Familie sich über den Erdball ausbreitete.(siehe auch Bei MacStammbaum 9 handelt es sich um das bislang aufwendigste Update der Produktgeschichte (fast vier Mannjahre Entwicklungszeit). So erscheint nicht nur die Oberfläche in ganz neuem Glanz, auch das Herzstück der Software wurde komplett neu entwickelt. Die Diagramme, Berichte und Listen sind von Grund auf neu konzipiert, um nicht nur sehr viele verschiedene Designs und Layouts, sondern auch höchstmögliche Anpassbarkeit und Exportmöglichkeiten (CSV, reiner Text, RTF) zu bieten.Gleichzeitig gibt es auch diverse neue grafische Statistiken. Neben Namensverteilung (nach Vor- und Nachnamen), häufigste Hochzeitsmonate oder Alter der Eltern bei Geburt können nun auch der zeitliche Verlauf der häufigsten Geburtsorte-/Länder, Berufe und Krankheiten sowie der Anteil der Geschlechter ausgegeben werden. Letzteres visualisiert beispielsweise, wenn durch Kriege besonders viele Männer gestorben sind. Ebenfalls neu entwickelt ist die Erstellung von Familienbüchern, um mit wenigen Klicks druckfertige Ausgaben zu erzeugen.Mit beliebig vielen Personen gemeinsam an einem Stammbaum forschen oder den Baum auf allen eigenen Geräten synchron halten – das ermöglicht der kostenlose und in MacStammbaum sowie MobileFamilyTree integrierte CloudTree Sync & Share (basierend auf Apples CloudKit). Mit MacStammbaum 9 erscheint CloudTree in Version 2. Neben wesentlich schnellerem Abgleich beherrscht CloudTree nun beliebige große Stammbäume, zuvor gab es ein Limit von 5000 Einträgen. Da CloudKit auf Apples iCloud-Infrastruktur setzt, ist hoher Datenschutz garantiert. Nur wer zu einem Stammbaum eingeladen wurde, kann die Daten auch sehen.Ein häufiger Kundenwunsch war, Ergebnisse von DNA-Tests ablegen zu können. Erstmals bietet MacStammbaum mit Version 9 diese Funktion, unterstützt werden alle gängigen Tests (Y-DNA, mtDNA und autosomale DNA). Für zukünftige Versionen ist geplant, die Ergebnisse auch mit den grafischen Darstellungen im Programm zu verknüpfen.Ein neue Startfenster bietet wesentlich mehr Übersicht bei der Verwendung vieler Stammbäume, außerdem lassen sich nun Autoreninformationen und Familienwappen hinterlegen, alternative Ortsnamen festhalten – und das Handbuch wurde ins Programm integriert. Jede Ansicht in MacStammbaum enthält ein kleines Fragezeichen, das den Nutzer direkt zur entsprechenden Passage im Handbuch führt.Die erste Version von MobileFamilyTree war unmittelbar nach dem Start des App Stores vor 11 Jahren erschienen. Anfangs nur als Erweiterung für MacStammbaum konzipiert, ist die Software zu einer vollwertigen App auf Desktop-Niveau angewachsen und bringt nahezu denselben Funktionsumfang von MacStammbaum mit. Alle Neuerungen von MacStammbaum 9 gibt es daher auch in MobileFamilyTree 9 MacStammbaum 9 (Produktseite: ) und MobileFamilyTree 9 (Produktseite: ) sind kostenpflichtige Updates. Langjährige Nutzer wissen, dass alle drei Jahre ein Update zu vergünstigten Preisen erscheint, es in der Zwischenzeit regelmäßig umfangreiche kostenlose Aktualisierungen gibt. Zur Einführung von Version 9 kostet MacStammbaum nur 32,99 Euro (50 % Rabatt), MobileFamilyTree für iPhone und iPad liegt bei 16,99 Euro (ebenfalls 50% Rabatt). Wer die Vorgängerversion erst kürzlich kaufte, erhält natürlich einen kostenlosen Download-Code.An Systemvoraussetzungen gelten macOS 10.13 High Sierra bzw. iOS 12. Lokalisiert ist die Software in 16 Sprachen, darunter selbstverständlich auch Deutsch. Der Verkauf erfolgt wie üblich exklusiv über den Mac App Store ( ) bzw. den iOS App Store ( ).