Swift Playgrounds 4: Erster Blick auf die neue Entwicklungsumgebung für das iPad

Swift Playgrounds 4 im geschlossenen Betatest



Quelle: 9to5Mac

Apps lassen sich vom iPad aus im App Store veröffentlichen



Einige neue Features erfordern iPadOS 15.2

Mit Swift bietet Apple eine moderne Programmiersprache an, mit der sich Apps für Mac, iPhone und iPad erstellen lassen. Wie bei allen derartigen Werkzeugen ist die Lernkurve allerdings ziemlich steil, zudem müssen sich angehende Entwickler und Hobby-Programmierer mit Umgebungen wie Xcode auseinandersetzen, was ebenfalls Wissen erfordert und viel Zeit in Anspruch nimmt. Apple hat daher vor sieben Jahren mit Swift Playgrounds eine Möglichkeit geschaffen, sich auf spielerische Art und Weise mit einem iPad der App-Entwicklung zu nähern. Mittlerweile steht die Anwendung auch auf dem Mac zur Verfügung.Im Rahmen der diesjährigen World Wide Developers Conference (WWDC) kündigte Apple die vierte Version der hauseigenen Lern-App an. Einen genauen Erscheinungstermin nannte das Unternehmen allerdings nicht, die Rede war lediglich von Ende 2021. Mittlerweile befindet sich Swift Playgrounds 4 einem Bericht von 9to5Mac zufolge im Betatest, daran teilnehmen kann allerdings nur eine Gruppe ausgewählter Entwickler. Diese wurden von Apple zur Verschwiegenheit verpflichtet und mussten eine entsprechende Geheimhaltungsvereinbarung (non-disclosure agreement, NDA) unterzeichnen. Der Seite gelang es dennoch, in den Besitz einiger Screenshots zu gelangen und einen ersten Blick auf die neuen Features zu werfen.Zu den wesentlichen Neuerungen von Swift Playgrounds 4 gehört die Möglichkeit, mit dem Tool erstellte Anwendungen und Spiele direkt vom iPad aus im App Store zu veröffentlichen oder als TestFlight-Beta zur Verfügung zu stellen. Bislang war hierfür stets der Umweg über einen Mac erforderlich, da beides ausschließlich mithilfe von Apples hauseigener Programmierumgebung namens Xcode erfolgen konnte. Die Lern-App wurde in diesem Zusammenhang um einige Funktionen erweitert, so lassen sich etwa vorgefertigte Icons für die Programme nutzen oder eigene Bilder verwenden. Letztere skaliert Swift Playgrounds 4 automatisch auf die korrekte Größe und passt die Auflösung entsprechend an. Darüber hinaus unterstützt die Betaversion der App neue "Capabilities" wie die Nutzung von iCloud oder die Einbindung von Siri.Code-Änderungen und deren Ergebnisse zeigt Swift Playgrounds 4 in Echtzeit an. Darüber hinaus können sich mehrere Entwickler an einem Projekt beteiligen und die von anderen vorgenommenen Bearbeitungen live verfolgen. Apps lassen sich zudem in einer Vollbildansicht testen. Apple ermöglicht außerdem den nahtlosen direkten Wechsel zwischen Swift Playgrounds 4 und Xcode, hierbei kommt ein neues Projektformat zum Einsatz. Einige der neuen Features erfordern allerdings iPadOS 15.2, das bislang noch nicht veröffentlicht wurde. Das deutet darauf hin, dass die neue Version der Lern-App zeitgleich mit der kommenden Ausgabe von Apples Tablet-Betriebssystem erscheint.