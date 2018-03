Survival-Spiel Fortnite: Über eine Million Umsatz in drei Tagen

Das Survival-Spiel Fortnite gibt es seit einigen Tagen für iPhone und iPad (Store: ). Wie bei den meisten Titeln lautet das Finanzierungsmodell auch bei Fortnite, kostenpflichtige Zusatzkäufe erwerben, das Spiel selbst aber kostenlos spielen zu können. Ersten Zahlen zufolge kann sich Epic Games über einen Geldregen freuen. Innerhalb der ersten 72 Stunden gaben Spieler nämlich mehr als eine Million Dollar aus, am Ende der ersten Woche seit Release waren es mehr als 1,5 Millionen Dollar.Um die Server-Infrastruktur nicht zu überlasten, setzt Epic Games auf Einladungen. Registrierungen sind auf dieser Seite möglich, sobald mehr Kapazitäten zur Verfügung stehen, erhält der Spieler eine Nachricht. Einen Überblick rund um Spielprinzip bietet folgendes Promo-Video:Fortnite hatte sich schon auf PlayStation 4, Xbox One, PC und Mac einen Namen gemacht, was wohl auch der Hauptgrund für den großen Spielerandrang war. Das Spielkonzept an sich ist simpel: Gewonnen hat, wer auf dem Schlachtfeld am längsten überlebt. An den Partien nehmen bis zu 100 Spieler teil. Vorausgesetzt wird iOS 11 und somit mindestens ein iPhone 5s.