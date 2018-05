Surface Phone & Microsoft-Comeback als Smartphone-Hersteller?

Code-Schnipsel als Indiz

Als Microsoft im Jahr 2011 mit dem Smartphone-Betriebssystem "Windows Phone 7" antrat, war man schlicht und einfach Jahre zu spät. Trotz der enormen Marktmacht mit Windows gelang es Microsoft nicht, Windows Phone zu etablieren. Das System selbst wies viele innovative Ansätze und Bedienungsweisen auf, so zum z.B. Live-Kacheln mit Informationsanzeige, ohne dass die App überhaupt gestartet werden musste. Windows Phone krankte jedoch an zwei sehr elementaren Stellen: Die App-Entwickler hatten sich längst auf iOS und Android konzentriert, außerdem gelang es Microsoft erst wesentlich später, Windows Phone auch eng in die Windows-Welt einzubinden. Beispielsweise konnte man Microsoft Office zwar für iPhone und iPad laden, nicht jedoch für das hauseigene System.Zu nennenswerten Marktanteilen brachte es Windows Phone daher trotz Microsofts Nokia-Übernahme nicht, denn es fehlte einfach an zu vielen essenziellen Apps, die iPhone- und Android-Nutzer über Jahre liebgewonnen hatten. Es kam daher kaum überraschend, dass Microsoft die Entwicklung aufs Abstellgleis stellte und das Projekt als gescheitert deklarierte. Der Support für Windows Phone wurde im vergangenen Jahr eingestellt. Windows 10 Mobile verzichtet hingegen auf umfangreiche Smartphone-Optimierungen – und ist gemäß offizieller Aussagen ebenfalls kein Zukunftsprojekt.Jetzt gibt es aber Hinweise, wonach Microsoft doch ein Comeback als Smartphone-Hersteller geben könnte. Code-Schnipsel in Windows 10 weisen auf eine neue Plattform hin, die auch ARM-Prozessoren typischer Smartphones und Tablets unterstützt. Da die erwähnten Passagen erst im letzten Windows-Build auftauchten, handelt es sich offensichtlich um ein aktives Projekt. Den Codenamen zufolge befindet sich neben dem "Andromeda OS" auch ein Gerät namens "Factory OS Andromeda Device" in Entwicklung.Spekulationen zufolge sind damit die Weichen für ein "Surface Phone" gestellt, das bereits Anfang des kommenden Jahres auf den Markt kommen könnte. Microsoft wird damit sicherlich nicht das iPhone ernsthaft gefährden können. Sollte diesmal allerdings eine nahtlose Einbettung in den Windows-Kosmos glücken und auch die Entwicklergemeinde aufspringen, wären sicherlich Marktanteile aus dem Android-Lager zu gewinnen. Von Microsoft gab es bezüglich neuer Smartphones aber noch keine Stellungnahme.