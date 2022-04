Studio Display: Download des Firmware-Updates schlägt bei manchen Nutzern fehl

Update kann nicht abgeschlossen werden

Quelle: Nutzer smr via MacRumors-Forum

Firmware-Version 15.4 könnte Qualität der Kamera-Aufnahmen erhöhen

Firmware-Updates sind in der Regel keine große Sache: Bei den AirPods laufen diese automatisch im Hintergrund ab, sofern die Ohrhörer mit einem Apple-Gerät verbunden sind. Beim neuen Studio Display können Nutzer selbst zur Tat schreiten und die Aktualisierung anstoßen. Allerdings scheint das Prozedere bei einigen Anwendern nicht zu funktionieren: Mittlerweile häufen sich Berichte von Betroffenen, die lediglich eine Fehlermeldung erhalten. Dabei gibt es genügend Gründe für das eine oder andere Update des externen Monitors: So lässt etwa die Qualität der verbauten Kamera durchaus zu wünschen übrig.Aktuell berichten mehr und mehr Anwender davon, dass sie ein von Apple zur Verfügung gestelltes Firmware-Update nicht auf ihr Studio Display aufspielen können. Einschlägige Threads finden sich unter anderem in Apples Support Forum (etwa hier und hier ) und auf MacRumors . Die Fehlermeldung ist nicht allzu konkret: Sie informiert darüber, dass die Aktualisierung nicht abgeschlossen werden konnte und ein späterer Versuch eine Stunde später erfolgen soll. Außerdem weist sie darauf hin, dass Betroffene einen autorisierten Service-Partner aufsuchen sollte, sofern das Problem weiterhin besteht. Tatsächlich erhielten erste Anwender bereits derartige Empfehlungen vom Support. Dabei scheint es keine Rolle zu spielen, ob der angeschlossene Mac mit Intel- oder Arm-Prozessoren läuft. Für das Update muss zudem macOS 12.3 installiert sein – auch daran scheitert es bei den Nutzern nicht.Um die Firmware-Version des Studio Display in Erfahrung zu bringen, klicken Anwender auf das Apple-Logo in der Menüleiste auf dem Mac und anschließend auf „Über diesen Mac“ > „Systembericht“ > „Grafik/Displays“. Das Update des Monitors wird über die Systemeinstellungen des Macs vorgenommen: Der Punkt „Softwareupdate“ stellt auch Firmware-Aktualisierungen für das Studio Display bereit. Ob das Unternehmen mit Version 15.4 softwareseitige Verbesserungen an der Qualität der Kamera-Aufnahmen vornahm, ist nicht bekannt: Apple hatte nach Kritik an der 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera angekündigt, per Firmware-Aktualisierung nachzubessern.