Streit um „Screen Time“: Entwickler fordern API von Apple

Warum eine API für Screen Time die Lösung sein könnte

Tony Fadell gibt Entwicklern recht

Im Streit zwischen Apple und diversen App-Anbietern um die Funktion „Screen Time“ in iOS 12 haben sich einige Entwickler zu Wort gemeldet und eine offiziell verfügbare API für das Feature gefordert. Zum Hintergrund: Seit Apple „Screen Time“ zusammen mit iOS 12 im Herbst 2018 veröffentlichte, entfernte das Unternehmen zahlreiche Anwendungen aus dem App Store, die ähnliche Funktionen boten. Darunter befand sich insbesondere Parental-Control-Software.Während Apple den Schritt mit Sicherheitserwägungen im Zusammenhang mit der missbräuchlichen Nutzung der MDM-Schnittstelle in iOS erklärte, vermuten Kritiker hinter der Aktion etwas anderes. Apple wolle den hauseigenen „Screen Time“-Dienst pushen, indem das Unternehmen gezielt Konkurrenz-Apps von Drittanbietern aus dem Store schmeißt, so der Vorwurf.Mehrere App-Store-Anbieter äußerten in den letzten Tagen Lösungsvorschläge für den Konflikt: Apple könne das beschriebene Sicherheitsproblem von „Screen Time“- beziehungsweise Parental-Control-Apps einfach umgehen, indem das Unternehmen eine API für die Funktion bereitstellt.Eduardo Cru von Qustodio etwa fragt in einem Beitrag auf Medium : „Wenn Sicherheit für Apple so eine große Rolle spielt – warum macht Apple die in Screen Time genutzte API nicht für konkurrierende Dienste verfügbar?“ Das würde die gesamte Betriebssystemumgebung nicht nur sicherer, sondern auch offener für jeden machen. Viktor Yevpak von Kidslox sieht es ähnlich : „Eine API würde beweisen, wie wichtig Apple Sicherheit und das Wohlergehen von Kindern wirklich ist.“ Zudem hätten Nutzer dadurch eine Auswahl an effektiven und sicheren Lösungen, zwischen denen sie sich entscheiden können.Sogar iPod-Mastermind Tony Fadell springt den Entwicklern zur Seite. Wenn es um den digitalen Konsum von Kindern „und uns selbst“ gehe , verdienen Nutzer ein größeres Angebot an Apps, das auch bestimmten Nischen-Bedürfnissen gerecht werde, so Fadell. Zudem habe Apples Tool nach wie vor viele Lücken und Defizite. Screen Time ist Fadell zufolge ein überhastet veröffentlichtes und kaum intuitives Feature, für das es Alternativen im App Store geben müsse.