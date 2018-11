Stimmen rund um den neuen Mac mini: Was Tester bislang mögen

Performance

Anschlüsse

Fazit

In die lange Serie an Testberichte rund um die jüngst aktualisierten Apple-Produkte reihen sich natürlich auch Rückmeldungen zum neuen Mac mini ein. Dieser erhielt vier Jahre nach der letzten Überarbeitung die dringend benötigte Frischzellenkur. Oft wird in den Rückmeldungen betont, dass die weitgehend unverändert gebliebene Außenhülle nicht so recht den Erwartungen entsprach. Intel arbeitete in den letzten Jahren mit Nachdruck an Prozessoren für kompakte Designs – dennoch entschied sich Apple dafür, den Formfaktor des kleinsten Macs nicht anzufassen und stattdessen nur die Gehäusefarbe zu alterieren. Das macht nicht den modernsten Eindruck, wenngleich das Innenleben des Mac mini vollständig neu ist.Keinerlei Kritik gibt es an der Performance des Mac mini. Wie schon zuvor berichtet kann sich diese durchaus sehen lassen, wenngleich die Basisausstattung ansonsten eher mager ausfällt. 128 GB Speicherkapazität sind im Jahr 2018 nicht mehr zeitgemäß und passen auch nicht zu den sonstigen Performance-Daten. Zusammen mit einer externen Grafikkarte hat der kleine Mac das Zeug zur vollwertigen Workstation – allerdings auch vom Preis her, denn mehr Speicher zu bestellen geht immens ins Geld.Bei den Anschlüssen entschied sich Apple zu großer Vielfalt – dies kann wohl wirklich als größte Überraschung angesehen werden. Anstatt nur 2x USB-C zu verbauen, gibt es sogar 4x Thunderbolt 3, 2x USB-A, Gigabit Ethernet (Optional sogar 10 GBit), HDMI und einen Kopfhöreranschluss. Dies ist ein Anschluss-Reichtum, den man kaum vorhersehen konnte. Dementsprechend lobend fallen die Stimmen auch aus.Der Mac mini füllt gleich eine ganze Vielzahl an Nischen, so die einhellige Meinung. Vom günstigen Einstiegs-Rechner, als Server im Rack oder gar als kompakter Muskelprotz mit viel Rechenleistung reiche die Bandbreite. Dass ein Mac mini mehr Performance als viele andere Macs im Sortiment biete, werte die Baureihe stark auf und spreche damit eine größere Zielgruppe an. Der Preis von 5000 Dollar in der Maximalkonfiguration ist allerdings eine stolze Ansage und katapultiert den Mac mini in eine Dimension, die zur Markteinführung vor eineinhalb Jahrzehnten undenkbar erschien. Testberichte liegen unter anderem von CNET Macworld und Six Color's vor. Die Auslieferung des neuen Mac mini beginnt morgen – spätestens dann dürfte es auch in den Foren jede Menge zu lesen geben.