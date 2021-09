Steve Wozniak auf dem Weg ins All: Apple-Gründer ruft Raumfahrt-Start-up ins Leben

Steve Wozniak hebt "Privateer Space" aus der Taufe

Motto des Unternehmens: "Wir sind ein Planet"

SpaceX, Blue Origin oder Virgin Galactic: Diese und andere kommerzielle Raumfahrtunternehmen sind mittlerweile erfolgreich tätig und ergänzen die Aktivitäten von NASA, ESA und Co. Auf mittlere Sicht wollen die Unternehmen von Tesla-Chef Elon Musk, Amazon-Gründer Jeff Bezos und dem Multi-Unternehmer Richard Branson auch ins Geschäft mit touristischen Ausflügen ins All einsteigen. Jetzt tritt ein Start-up ins Licht der Öffentlichkeit, das ebenfalls den Weltraum im Visier hat. Einer der Gründer ist Steve Wozniak.Auf Twitter gab "The Woz" jetzt die Gründung eines Unternehmens namens "Privateer Space" bekannt. Der 71-Jährige, der Apple 1976 gemeinsam mit Steve Jobs ins Leben rief, beteiligt sich in unbekannter Höhe an dem US-amerikanischen Raumfahrt-Start-up. Das privatwirtschaftliche Unternehmen werde anders sein als die Mitbewerber, teilte Wozniak mit. Hinsichtlich der genauen Ziele der neuen Firma hält er sich jedoch ebenso bedeckt wie "Privateer Space" selbst. Auf der mit einem Foto des Mondes unterlegten Webseite heißt es derzeit nur, man sei im "Stealth Mode" und "The sky is no longer the limit". Wer mehr wissen möchte, kann sich mit Namen und E-Mail-Adresse für einen Newsletter eintragen.Nähere Informationen will "Privateer Space" im Rahmen der "Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies Conference" (AMOS Tech) bekanntgeben. Diese findet vom 14. bis 17. September auf Hawaii statt. Vorab veröffentlichte das von Steve Wozniak mitgegründete Start-up ein Video auf YouTube. Der knapp einminütige Clip ist allerdings auch nicht sehr aufschlussreich, wenn es um das Geschäftsmodell des Start-ups geht. "Wir sind Träumer, Wagemutige, Ingenieure und Sternengucker", heißt es darin etwa. Zusammen werde man weit kommen und gemeinsam Probleme lösen. Vermuten lässt sich anhand der Aussagen immerhin, dass "Privateer Space" nicht zwangsläufig in Konkurrenz etwa zu SpaceX oder Blue Origin treten will, denn dem Video zufolge geht es nicht um ein Rennen, einen Wettbewerb oder ein Spiel. "Wir sind nicht eine Person, ein Unternehmen, eine Nation. Wir sind ein Planet.", lautet die zentrale, aber wenig konkrete Botschaft. Welche Rolle Apple-Gründer Steve Wozniak außer der eines Geldgebers künftig bei dem Start-up spielen wird, bleibt abzuwarten.