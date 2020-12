Kurz notiert: Steve Wozniak gründet neues Unternehmen, Spiele-Datenbank für Apple Silicon

Wozniak mit neuem Start-up

Spiele für Apple Silicon

Apple-Mitbegründer Steve Wozniak gilt nach wie vor als umtriebig – und gewillt, Missstände in der Welt zu beseitigen. So rief er unlängst anlässlich seines 70. Geburtstages dazu auf, die Inspiring Childen Foundation zu unterstützen, um benachteiligten Familien, Kindern und Jugendlichen finanzielle und psychologische Hilfe zukommen zu lassen (siehe ). Nun berichtet CNBC von einem weitreichenden Schritt Woz': Er gründet ein neues Unternehmen namens Efforce.Das Start-up soll als dezentralisierte Handelsplattform dienen, die auf Blockchain basiert. Einzelpersonen und Unternehmen können so ihre Unterstützung Projekte zukommen lassen, die den Energieverbrauch und CO2-Emissionen eindämmen sollen: Als Beispiele nennt das Start-up die Umstellung auf LED-Beleuchtung, optimierte Produktionsprozesse in Unternehmen oder energieeffiziente Antriebssysteme. Die Investoren erhalten für ihren Einsatz die neuen Krypto-Tokens WOZX, die wie Bitcoin gehandelt werden können.Der Mac ist für kreative und produktive Arbeiten hervorragend geeignet – wer allerdings in den Genuss aufwendig gestalteter Spiele kommen möchte, ist mit einer Konsole oder einem Gaming-PC in der Regel besser beraten. So fällt die Auswahl an hochwertig produzierten Titeln für Mac-Anwender eher bescheiden aus. Die neuen ARM-Macs könnten diesen Umstand aber ändern: Erste Titel wie World of Warcraft sind mit der neuen Hardware-Architektur bereits kompatibel und dank Rosetta 2 sowie der Möglichkeit, iPadOS- und iOS-Titel auf dem Mac zu installieren, stellen die neuen Macs für immer mehr Spiele eine ernsthafte Alternative dar. Eine neue Internetseite listet bereits über 400 Titel auf und gibt – wenn auch lückenhaft – Auskunft über die Auflösung, fps-Anzahl sowie allgemeine Einschränkungen und Vorgaben. Manchmal sind weiterführende Reddit-Threads angegeben, um nähere Details in Erfahrung zu bringen. Wer eine ähnliche Auflistung für Software abseits von Computerspielen sucht, wird hier fündig.